Был ли Василий Васильевич Розанов философом или писателем? До сих пор мнения об этом расходятся. Сам он, конечно, начинал как философ в первой и единственной философской своей книге «О понимании» (1886) с длинным подзаголовком: «Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания».

Окончив в 1882 году историко-филологический факультет Московского императорского университета, Розанов захотел дать «план наук не только сущих, но и всех будущих», самой возможности науки, всех возможных наук, выведя эти возможности из потенциальности разума, его «живой потенциальности». Это называл он своим «открытием» на Воробьевых горах, где жил летом. Книга писалась без подготовки, без справок, без «литературы предмета». Работал легко и радостно в годы службы в прогимназии в Брянске, куда он попал после университета. «Обыкновенно это бывало так, — вспоминал Розанов через тридцать лет. — Утром, в «ясность», глотнув чаю, я открывал толстую рукопись, где кончил вчера. Вид ее и что «вот сколько уже сделано» — приводил меня в радость. Эту радость я и «поддевал на иголку» писательства».

Эту книгу, в основе которой лежит идея зерна и вырастающего из него дерева, идея «живого роста», Розанов считал определяющей для всего своего мировоззрения. В письме КН. Леонтьеву он говорил, что книга «О понимании» «вся вылилась из меня, когда, не предвидя возможности (досуга) сполна выразить свой взгляд, я применил его к одной части — умственной деятельности человека. Утилитаризм ведь есть идея, что счастье есть цель человеческой жизни; я нашел иную цель, более естественную (соответствующую природе человека.), более полную во всех отношениях, интимную и общественную».

Василий Васильевич Розанов - От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России

(Классика русской идеи)

Алгоритм; Москва; 2017 - 560 c.

ISBN 978-5-906979-81-0

Василий Васильевич Розанов - От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России - Содержание

А. Н. Николюкин - B.B. Розанов среди философов

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ РОССИИ, О КУЛЬТУРЕ, ОБ ЭСТЕТИКЕ

Почему мы отказываемся от «наследства 60—70-х годов»?

В чем главный недостаток «наследства 60—70-х годов»?

Европейская культура и наше к ней отношение

Красота в природе и ее смысл

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ

Размолвка между Достоевским и Соловьевым

Памяти Ф. М. Достоевского

Экономический и социальный вопрос у Достоевского

На лекции о Достоевском

Чем нам дорог Достоевский?

О происхождении некоторых типов Достоевского

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ

Эстетическое понимание истории

Поздние фазы славянофильства

Константин Леонтьев и его «почитатели»

Неузнанный феномен

Неоценимый ум

К 20-летию кончины К. Н. Леонтьева (1891—12 ноября 1911) . 324 Из «Опавших листьев» и «Мимолетного» 18 июня 1915 г.

К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве

О Конст. Леонтьеве

В.С. СОЛОВЬЕВ

Ответ г. Владимиру Соловьеву

Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической?

К лекции г. Вл. Соловьева об Антихристе

На границах поэзии и философии. Стихотворения Владимира Соловьева

Памяти Вл. Соловьева

Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьева

Владимир Соловьев. Стихотворения

Н. А. БЕРДЯЕВ

Николай Бердяев. Смысл творчества «Святость» и «гений» в историческом творчестве Новая религиозно-философская концепция Идея «мессианизма» Из философии народной души Бердяев о молодом московском славянофильстве О типах религиозной мысли в России Молодые московские славянофилы перед судом Н.А. Бердяева Еще о московских славянофилах Религия и национализм

П. А. ФЛОРЕНСКИЙ

Густая книга

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