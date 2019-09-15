В Советском Союзе определенная часть населения, как отмечалось на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, находится под влиянием религии. В связи с этим в стране существуют и действуют религиозные организации. Политика КПСС и Советского государства по отношению к религии, церкви и верующим основана на марксистско-ленинских принципах свободы совести, гарантированных Конституцией СССР. Эта политика является наиболее последовательной и демократичной, ибо всесторонне обеспечивает охрану и защиту законных прав и интересов всех граждан государства, как верующих, так и неверующих.

Юрий Александрович Розенбаум - Советское государство и церковь

Издательство Наука, 1985. - 175 с.

Юрий Александрович Розенбаум - Советское государство и церковь - Содержание

Введение

Глава I. Политика КПСС и Советского государства по отношению к религии и роль права в ее осуществлении

1. Причины сохранения религиозности в СССР

2. Религиозные организации, действующие на территории СССР

3. Ленинские принципы отношения к религии, церкви и верующим

4. Понятие и содержание свободы совести, ее конституционное закрепление

5. Развитие и состояние действующего законодательства о свободе совести

Глава II. Правовые основы взаимоотношений государства и церкви

1. Взаимоотношения церкви и государства, школы и церкви в буржуазных странах

2. Отделение церкви от государства в СССР

3. Отделение школы от церкви в СССР

Глава III. Правовое положение религиозных организаций в СССР

1. Условия возникновения и прекращения религиозных организаций

2. Религиозные организации как субъекты советского права

3. Религиозные организации как субъекты административных правоотношений

4. Религиозные организации как субъекты гражданских правоотношений

5. Религиозные организации как субъекты финансовых правоотношений

Глава IV. Государственный контроль за соблюдением законодательства о свободе совести в СССР

1. Развитие и содержание государственного контроля

2. Компетенция органов государственного контроля

3. Участие общественности в контроле за соблюдением законодательства о свободе совести

4. Ответственность за нарушения законодательства о свободе совести

Юрий Александрович Розенбаум - Советское государство и церковь – Введение

Падение религиозности в СССР буржуазные идеологи объясняют прежде всего тем, что отношение Советского государства к церкви будто бы сопряжено с ущемлением прав верующих, а законы государства якобы препятствуют свободной деятельности религиозных организаций. Всячески фальсифицируя социалистическую действительность, они пытаются убедить широкие круги западной общественности, и в первую очередь верующих, в том, что борьба с религией в СССР носит не идейный, а насильственный характер, ведется с помощью административно-принудительных мер. В распространении подобного рода измышлений различные исследователи и пропагандисты буржуазных идеологических центров получают поддержку со стороны некоторых религиозных экстремистов внутри нашей страны. Цель такой деятельности очевидна: возбуждение недоверия к политике КПСС и Советского государства по отношению к религии, верующим и отсюда — к политике социалистического государства в целом.

Немалые усилия прилагают западные пропагандистские центры для поддержания и распространения религиозности среди населения Советского Союза путем организации радиопередач религиозного, а порой и прямо антисоветского характера, засылки в нашу страну соответствующей литературы, материальной и моральной поддержки наиболее фанатично настроенных верующих и служителей культа. В то же время буржуазные исследователи стремятся идеализировать и выдать чуть ли не за «эталон демократии» отношения между церковью и государством, установленные в капиталистических странах, всячески затушевывая при этом имеющиеся там юридические и фактические ограничения прав граждан в зависимости от их отношения к религии, маскируя отсутствие в этих странах подлинной свободы совести.

Разоблачению фальсификаций и измышлений западных «советологов» относительно положения религии, церкви и верующих в СССР посвящено много литературы, выпущенной советскими издательствами. Авторы большинства книг, брошюр и статей убедительно, доходчиво, опираясь на факты из жизни, показывают всю несостоятельность и лживость попыток западных «специалистов» извратить политику КПСС и Советского государства в религиозном вопросе.