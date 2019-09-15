Розенбаум - Советское государство и церковь
В Советском Союзе определенная часть населения, как отмечалось на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, находится под влиянием религии. В связи с этим в стране существуют и действуют религиозные организации. Политика КПСС и Советского государства по отношению к религии, церкви и верующим основана на марксистско-ленинских принципах свободы совести, гарантированных Конституцией СССР. Эта политика является наиболее последовательной и демократичной, ибо всесторонне обеспечивает охрану и защиту законных прав и интересов всех граждан государства, как верующих, так и неверующих.
Юрий Александрович Розенбаум - Советское государство и церковь
Издательство Наука, 1985. - 175 с.
Юрий Александрович Розенбаум - Советское государство и церковь - Содержание
Введение
Глава I. Политика КПСС и Советского государства по отношению к религии и роль права в ее осуществлении
- 1. Причины сохранения религиозности в СССР
- 2. Религиозные организации, действующие на территории СССР
- 3. Ленинские принципы отношения к религии, церкви и верующим
- 4. Понятие и содержание свободы совести, ее конституционное закрепление
- 5. Развитие и состояние действующего законодательства о свободе совести
Глава II. Правовые основы взаимоотношений государства и церкви
- 1. Взаимоотношения церкви и государства, школы и церкви в буржуазных странах
- 2. Отделение церкви от государства в СССР
- 3. Отделение школы от церкви в СССР
Глава III. Правовое положение религиозных организаций в СССР
- 1. Условия возникновения и прекращения религиозных организаций
- 2. Религиозные организации как субъекты советского права
- 3. Религиозные организации как субъекты административных правоотношений
- 4. Религиозные организации как субъекты гражданских правоотношений
- 5. Религиозные организации как субъекты финансовых правоотношений
Глава IV. Государственный контроль за соблюдением законодательства о свободе совести в СССР
- 1. Развитие и содержание государственного контроля
- 2. Компетенция органов государственного контроля
- 3. Участие общественности в контроле за соблюдением законодательства о свободе совести
- 4. Ответственность за нарушения законодательства о свободе совести
Юрий Александрович Розенбаум - Советское государство и церковь – Введение
Падение религиозности в СССР буржуазные идеологи объясняют прежде всего тем, что отношение Советского государства к церкви будто бы сопряжено с ущемлением прав верующих, а законы государства якобы препятствуют свободной деятельности религиозных организаций. Всячески фальсифицируя социалистическую действительность, они пытаются убедить широкие круги западной общественности, и в первую очередь верующих, в том, что борьба с религией в СССР носит не идейный, а насильственный характер, ведется с помощью административно-принудительных мер. В распространении подобного рода измышлений различные исследователи и пропагандисты буржуазных идеологических центров получают поддержку со стороны некоторых религиозных экстремистов внутри нашей страны. Цель такой деятельности очевидна: возбуждение недоверия к политике КПСС и Советского государства по отношению к религии, верующим и отсюда — к политике социалистического государства в целом.
Немалые усилия прилагают западные пропагандистские центры для поддержания и распространения религиозности среди населения Советского Союза путем организации радиопередач религиозного, а порой и прямо антисоветского характера, засылки в нашу страну соответствующей литературы, материальной и моральной поддержки наиболее фанатично настроенных верующих и служителей культа. В то же время буржуазные исследователи стремятся идеализировать и выдать чуть ли не за «эталон демократии» отношения между церковью и государством, установленные в капиталистических странах, всячески затушевывая при этом имеющиеся там юридические и фактические ограничения прав граждан в зависимости от их отношения к религии, маскируя отсутствие в этих странах подлинной свободы совести.
Разоблачению фальсификаций и измышлений западных «советологов» относительно положения религии, церкви и верующих в СССР посвящено много литературы, выпущенной советскими издательствами. Авторы большинства книг, брошюр и статей убедительно, доходчиво, опираясь на факты из жизни, показывают всю несостоятельность и лживость попыток западных «специалистов» извратить политику КПСС и Советского государства в религиозном вопросе.
Спасибо, brat Kliment, за очередную отцифровку книги про свободу совести в СССР. Занимаясь написанием первого раздела диссертации по теме церковно-государственніх отношений советского периода, вынужден искать соответствующую литературу. И как всегда в наличии есть только на Вашем сайте. Качество сканирования отличное!!! Спасибо, так держать!!!
Саша (сын)