Иллюстрированная Галаха

Изданием книги “Не вари козленка в молоке его матери” мы продолжаем серию “Иллюстрированная Галаха”, начатую книгой “Законы разогревания пищи в Субботу”. “Не вари козленка в молоке его матери” - это перевод с иврита книги Эhуда Розенберга ״בשר בחלב״ , составленной на основе книги р.Аhарона Пфойфера “Кицур Шульхан Арух”. Законы кашрута мясной и молочной пищи.

Материал подобран таким образом, чтобы дать полезную информацию как людям, делающим первые шаги в соблюдении кашрута, так и тем, кто имеет в этом опыт и хочет система- газировать свои знания или уточнить те или иные детали конкретной галахи. Данная книга может быть использована в качестве пособия для преподавания или самостоятельного изучения законов кашрута, а также для практического применения каждой еврейской хозяйкой. Вместе тем, необходимо отметить, что никакая книга не может заменить профессиональной подготовки, поэтому во всех сомнительных случаях следует обращаться с вопросом к квалифицированному специалисту - раввину.

Эhуд Розенберг - Не вари козленка в молоке его матери - Законы кашрута мясной и молочной пищи

Серия “Иллюстрированная Галаха"

Маханаим Галахот Меирот

Иерусалим ,2007 - 188 c.

Эhуд Розенберг - Не вари козленка в молоке его матери - Законы кашрута мясной и молочной пищи – Содержание

От редакции

Глава 1. Основы запрета варки и смешивания мяса с молоком

Глава 2. Впитывание вкуса посудой

Глава 3. Аннулирование воздействия вкуса мяса, попавшего в молоко

Глава 4. Погружение ложки в пищу

Глава 5. Статус ножа

Глава 6. Мясо, упавшее в горячее молоко

Глава 7. Молоко, пролитое в горячее мясное блюдо

Глава 8. Квашение в жидкостях

Глава 9. Квашение в острых жидкостях

Глава 10. Дающий вкус второго порядка

Глава 11. Соление

Глава 12. Соприкосновение мяса и сыра

Глава 13. Статус ножа, которым разрезали холодный продукт

Глава 14. Статус ножа, которым разрезали холодный острый продукт

Глава 15. На каком расстоянии друг от друга можно класть мясные и молочные продукты

Глава 16. Перерыв меду мясной и молочной трапезами

Приложения:

1.Соотношение между объемом стенок кастрюли и ее емкостью

2. Мнение Маhаршаля относительно посуды, дающей вкус

3. Ответы к разделам “Проверь себя”

4. Практические законы, принятые в общинах выходцев из восточных стран

Эhуд Розенберг - Не вари козленка в молоке его матери - Законы кашрута мясной и молочной пищи – Предисловие

Запреты относительно варки и смешивания мяса с молоком мы учим из стиха Торы: “Не вари козленка в молоке его матери”. Ниже мы увидим, что именно запрещено Торой, а затем познакомимся с теми дополнительными ограничениями, которые установлены мудрецами для того, чтобы оградить человека от нарушения закона Торы.

Что запрещено законом Торы

В Торе трижды сказано: “Не вари козленка в молоке его матери” (Шмот 23:19; Шмот 34:26; Дварим 14:21). Из этого троекратного повторения следуют три запрета Торы (запрет де-Орайта) в отношении мяса и молока.:

“Не вари козленка в молоке его матери” - запрет варить;

“Не вари козленка в молоке его матери” - запрет употреблять в пищу продукт варки мяса с молоком;

“Не вари козленка в молоке его матери” - запрет как- либо использов ать такой продукт.

Три запрета из Торы: Варить, есть сваренное и как либо использовать сваренное

1. Запрет варки. Запрещено варить вместе мясо и молоко даже без намерения употреблять их в пищу. Запрещено само действие варки вне связи с тем, что с этим продуктом будут делать потом. Поэтому запрещено даже разжигать огонь под кастрюлей, принадлежащей не еврею, из опасения, что в ней может быть смесь мяса с молоком, и, зажигая огонь, мы приведем к тому, что эта смесь будет вариться.

2. Запрет употребления в пищу. Мясо и молоко, сваренные вместе, запрещено употреблять в пищу. Даже, если они сварены по ошибке, или не евреем, или даже, если варка произошла случайно, сама собой (как, например, если упал кусок мяса в кастрюлю с горячим молоком, стоящую на огне), - во всех этих случаях запрещено употреблять их в пищу.

3. Запрет использования. Мясо и молоко, сваренные вместе, запрещены не только употреблять в пищу, но и вообще использовать. Этот запрет распространяется на любое использование. Нельзя даже покормить ими бродячую собаку. Такую смесь необходимо только закопать или выбросить в канализацию, или испортить таким образом, чтобы ни одно живое существо не могло им воспользоваться.