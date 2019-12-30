Ознакомившись с книгой "hилхот Бишуль бе-Шабат", я вспомнил изречение наших мудрецов о том, что служение Торе важнее, чем ее изучение. Эта книга - служение Торе. Изучающим ее она указывает путь, по которому следует идти, чтобы, не дай Бог, не споткнуться. Мы знаем, что даже Моше, учитель наш, затруднялся в восприятии некоторых понятий, пока Всевышний не показал их ему наглядно. Большое дело сделал автор, да удостоится он долгих и счастливых дней. Да будет на то воля Всевышнего, чтобы его труд широко распространился на пользу всем и чтобы заслуга соблюдения Субботы привела нас к скорому и полному спасению. Амен. Сэла.

Эхуд Розенберг - Законы разогревания пищи в cубботу

"Галахот Меирот" и центр "Маханаим" – 1993 96 ст

ISBN 965-464-000-7

Эхуд Розенберг - Законы разогревания пищи в cубботу - Содержание

СЛОВА БЛАГОСЛОВЕНИЯ

ДЕЛА, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ШАБАТ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Определение варки

Классификация сосудов и степеней нагрева

Классификация видов пищи

Глава 2. ВАРКА

Глава 3. ЗАКОНЫ ВАРКИ В СОСУДАХ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ

Определения

Можно л и ставить пищу вблизи огня?

1-й сосуд на огне

1 -й сосуд, снятый с огня

Обливание из 1 -го сосуда

2 –й сосуд

Обливание из 2 -го сосуда

3-й сосуд .

Кастрюля поверх кастрюли

Пища, состоящая из кусков или комков

Законы варки - таблица

Глава 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ СОСУДА НА ОГОНЬ

Возвращение сосуда на огонь

Пять условий возвращения сосуда на огонь

Возвращение пищи в печь

Эквиваленты закрытого и открытого огня при электрическом нагреве

Перемещение сосуда с малого огня на большой

Перемещен ие пищи с края покрытия огня в центр

Перемещение сосуда с погасшего огня .

Если одна кастрюля стоит поверх другой и нижнюю кастрюлю нужно снять

Глава 5. ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ

Помешивание .

Варка печеной или жареной пищи

Установка кастрюль на огонь перед Шабатом .

Укутывание кастрюль для сохранения тепла

Смешивание горячей и холодной воды

Накрывание 1-го сосуда, снятого с огня

Размораживание

Охлаждение

Глава 6. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Водяные нагреватели

Электробак

Солнечный нагреватель

Включение электроплиты с помощью реле времени

Газовая плита

Глава 7. ВАРКА В ПРАЗДНИКИ И ЭРУВ ТАВШИЛИН

Глава 8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Эхуд Розенберг - Законы разогревания пищи в субботу

Для того, чтобы субботняя трапеза была наслаждением, хотелось бы разогреть подаваемые блюда. Но в Шабат существует запрет варки - приготовления пищи посредством тепловой обработки. Мы оказываемся в затруднительном положении. Эту трудность можно преодолеть.

Необходимо лишь понять, что существуют различные типы пищи и разные уровни нагрева и что не всякий подогрев пищи является варкой. Настоящее иллюстрированное руководство, основанное на книге "Шмират Шабат кеhилхата", я является попыткой разъяснить этот предмет.