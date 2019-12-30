Розенберг - Законы разогревания пищи в cубботу
Ознакомившись с книгой "hилхот Бишуль бе-Шабат", я вспомнил изречение наших мудрецов о том, что служение Торе важнее, чем ее изучение. Эта книга - служение Торе. Изучающим ее она указывает путь, по которому следует идти, чтобы, не дай Бог, не споткнуться. Мы знаем, что даже Моше, учитель наш, затруднялся в восприятии некоторых понятий, пока Всевышний не показал их ему наглядно. Большое дело сделал автор, да удостоится он долгих и счастливых дней. Да будет на то воля Всевышнего, чтобы его труд широко распространился на пользу всем и чтобы заслуга соблюдения Субботы привела нас к скорому и полному спасению. Амен. Сэла.
Эхуд Розенберг - Законы разогревания пищи в cубботу
"Галахот Меирот" и центр "Маханаим" – 1993 96 ст
ISBN 965-464-000-7
Эхуд Розенберг - Законы разогревания пищи в cубботу - Содержание
СЛОВА БЛАГОСЛОВЕНИЯ
ДЕЛА, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ШАБАТ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
- Определение варки
- Классификация сосудов и степеней нагрева
- Классификация видов пищи
Глава 2. ВАРКА
Глава 3. ЗАКОНЫ ВАРКИ В СОСУДАХ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ
- Определения
- Можно л и ставить пищу вблизи огня?
- 1-й сосуд на огне
- 1 -й сосуд, снятый с огня
- Обливание из 1 -го сосуда
- 2 –й сосуд
- Обливание из 2 -го сосуда
- 3-й сосуд .
- Кастрюля поверх кастрюли
- Пища, состоящая из кусков или комков
- Законы варки - таблица
Глава 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ СОСУДА НА ОГОНЬ
- Возвращение сосуда на огонь
- Пять условий возвращения сосуда на огонь
- Возвращение пищи в печь
- Эквиваленты закрытого и открытого огня при электрическом нагреве
- Перемещение сосуда с малого огня на большой
- Перемещен ие пищи с края покрытия огня в центр
- Перемещение сосуда с погасшего огня .
- Если одна кастрюля стоит поверх другой и нижнюю кастрюлю нужно снять
Глава 5. ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ
- Помешивание .
- Варка печеной или жареной пищи
- Установка кастрюль на огонь перед Шабатом .
- Укутывание кастрюль для сохранения тепла
- Смешивание горячей и холодной воды
- Накрывание 1-го сосуда, снятого с огня
- Размораживание
- Охлаждение
Глава 6. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
- Водяные нагреватели
- Электробак
- Солнечный нагреватель
- Включение электроплиты с помощью реле времени
- Газовая плита
Глава 7. ВАРКА В ПРАЗДНИКИ И ЭРУВ ТАВШИЛИН
Глава 8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Эхуд Розенберг - Законы разогревания пищи в субботу
Для того, чтобы субботняя трапеза была наслаждением, хотелось бы разогреть подаваемые блюда. Но в Шабат существует запрет варки - приготовления пищи посредством тепловой обработки. Мы оказываемся в затруднительном положении. Эту трудность можно преодолеть.
Необходимо лишь понять, что существуют различные типы пищи и разные уровни нагрева и что не всякий подогрев пищи является варкой. Настоящее иллюстрированное руководство, основанное на книге "Шмират Шабат кеhилхата", я является попыткой разъяснить этот предмет.
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