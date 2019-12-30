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Розенберг - Законы разогревания пищи в cубботу

Розенберг - Законы разогревания пищи в Субботу
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Ethics
Ознакомившись с книгой "hилхот Бишуль бе-Шабат", я вспомнил изречение наших мудрецов о том, что служение Торе важнее, чем ее изучение. Эта книга - служение Торе. Изучающим ее она указывает путь, по которому следует идти, чтобы, не дай Бог, не споткнуться. Мы знаем, что даже Моше, учитель наш, затруднялся в восприятии некоторых понятий, пока Всевышний не показал их ему наглядно. Большое дело сделал автор, да удостоится он долгих и счастливых дней. Да будет на то воля Всевышнего, чтобы его труд широко распространился на пользу всем и чтобы заслуга соблюдения Субботы привела нас к скорому и полному спасению. Амен. Сэла.

Эхуд Розенберг - Законы разогревания пищи в cубботу

"Галахот Меирот" и центр "Маханаим" – 1993 96 ст
ISBN 965-464-000-7

Эхуд Розенберг - Законы разогревания пищи в cубботу - Содержание

СЛОВА БЛАГОСЛОВЕНИЯ
ДЕЛА, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ШАБАТ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
  • Определение варки
  • Классификация сосудов и степеней нагрева
  • Классификация видов пищи
Глава 2. ВАРКА
Глава 3. ЗАКОНЫ ВАРКИ В СОСУДАХ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ
  • Определения
  • Можно л и ставить пищу вблизи огня?
  • 1-й сосуд на огне
  • 1 -й сосуд, снятый с огня
  • Обливание из 1 -го сосуда
  • 2 –й сосуд
  • Обливание из 2 -го сосуда
  • 3-й сосуд .
  • Кастрюля поверх кастрюли
  • Пища, состоящая из кусков или комков
  • Законы варки - таблица
Глава 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ СОСУДА НА ОГОНЬ
  • Возвращение сосуда на огонь
  • Пять условий возвращения сосуда на огонь
  • Возвращение пищи в печь
  • Эквиваленты закрытого и открытого огня при электрическом нагреве
  • Перемещение сосуда с малого огня на большой
  • Перемещен ие пищи с края покрытия огня в центр
  • Перемещение сосуда с погасшего огня .
  • Если одна кастрюля стоит поверх другой и нижнюю кастрюлю нужно снять
Глава 5. ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ
  • Помешивание .
  • Варка печеной или жареной пищи
  • Установка кастрюль на огонь перед Шабатом .
  • Укутывание кастрюль для сохранения тепла
  • Смешивание горячей и холодной воды
  • Накрывание 1-го сосуда, снятого с огня
  • Размораживание
  • Охлаждение
Глава 6. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
  • Водяные нагреватели
  • Электробак
  • Солнечный нагреватель
  • Включение электроплиты с помощью реле времени
  • Газовая плита
Глава 7. ВАРКА В ПРАЗДНИКИ И ЭРУВ ТАВШИЛИН
Глава 8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Эхуд Розенберг - Законы разогревания пищи в субботу

Для того, чтобы субботняя трапеза была наслаждением, хотелось бы разогреть подаваемые блюда. Но в Шабат существует запрет варки - приготовления пищи посредством тепловой обработки. Мы оказываемся в затруднительном положении. Эту трудность можно преодолеть.
Необходимо лишь понять, что существуют различные типы пищи и разные уровни нагрева и что не всякий подогрев пищи является варкой. Настоящее иллюстрированное руководство, основанное на книге "Шмират Шабат кеhилхата", я является попыткой разъяснить этот предмет.
Views 358
Rating 5.0 / 5
Added 30.12.2019
Author brat Vital
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5.0/5 (2)

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