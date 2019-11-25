Розенкрейцеры - из молчания - свет
Повествование о Братстве Розы и Креста похоже на миф. Для обычного человека таинственное появление и столь же таинственное исчезновение розенкрейцеров - всего лишь загадка истории, будоражащая воображение; для посвященного же исторические события имеют особенный смысл.Тайна, которую он видит за ними, гораздо шире понятия «исторически факт».
Впрочем, эта книга написана для непосвященных. Поэтому мы акцентируем внимание только на сюжетной стороне «мифа» о Братстве и, несмотря на то что сюжет ею причудлив и прерывист, сделаем попытку придать ему стройность и законченность в контексте культурной эволюции Средневековья и Новою времени.
Розенкрейцеры - из молчания - свет
Серия "Тайны истории"
Издательство "Ниола-Пресс". 2008. - 128 с.
ISBN 978-5-366-00308-7
Розенкрейцеры - из молчания - свет - Содержание
Введение.
Часть 1. Культурные предпосылки
- Традиции
- Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола
- Леонардо да Винчи
- Сон Полифила
- Агриппа Неттесгеймский и Парацельс
- Джои Ди
- Религиозные войны
- Среди образов и аллегорий
- Роза и крест
- Трактаты Слава Братства и Признание Братства
- Химическая свадьба
- ...и свадьба королевская
- "Миф об основании"
- Взгляд на Италию
- Роберт Фладд и Михаэль Майер
- Германия и Франция: эффект "манифестов"
- Получам" с Декартом
- Новая Атлантида
- Лабиринт мира
- Новое разочарование
- Истоки Лондонского королевского общества
- Бойль и Ньютон
- Элиас Эшмол
- Розенкрейцеры и масонство
- Другая точка зрения
- Гностицизм
- Данте Алигьери
- Вклад католическиго мира
- Свет и тени
- От Средневековья до наших дней
- Мистико-эзотерические течения, розенкрейцерство и масонство
Розенкрейцеры - из молчания - свет - Введение
В первом разделе мы рассмотрим культурные предпосылки возникновения Братства и попытаемся ответить на вопрос: почему вообще в ХVIIв. зародилась идея научного, духовного и социального обновления — идея, которую потом незримые братья воплотили в своих манифестах? Эти манифесты были обращены ко всем«добрым людям», но для посвященных их текст был сродни Евангелию(т. е. «благой вести»).
Два следующих раздела посвящены движению розенкрейцеров, его связям с историческими событиями тою времени, а также реакции на него в различных кругах общества. Затем мы проследим его развитие, взяв за основу предположение, что благодаря розенкрейцерам, во-первых, возникла наука в современном смысле этого слова, а во-вторых, претерпел существенные изменения подход к гак называемым эзотерическим знаниям, которые тесно связаны с понятием «посвящение». Эти изменения прежде всего коснулись тех, кто ставил эти знания выше, чем возможность с их помощью «облагодетельствовать все человечество».
В двух последних разделах мы попробуем упорядочить пеструю мозаику духовных Движений, так или иначе связанных с идеалами и философией розенкрейцеров; как нам представляется, эти духовные искания были не чем иным, как попытками вернуть человека к «образу и подобию Божьему». Тем не менее движение розенкрейцеров сети и не дало начало этим попыткам, то, во всяком случае, было наиболее заметным явлением.
Спасибо, очень красивая книга, богато иллюстрированная.