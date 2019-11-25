Розенкрейцеры - из молчания - свет

В первом разделе мы рассмотрим культурные предпосылки возникновения Братства и попытаемся ответить на вопрос: почему вообще в ХVIIв. зародилась идея научного, духовного и социального обновления — идея, которую потом незримые братья воплотили в своих манифестах? Эти манифесты были обращены ко всем«добрым людям», но для посвященных их текст был сродни Евангелию(т. е. «благой вести»).

Два следующих раздела посвящены движению розенкрейцеров, его связям с историческими событиями тою времени, а также реакции на него в различных кругах общества. Затем мы проследим его развитие, взяв за основу предположение, что благодаря розенкрейцерам, во-первых, возникла наука в современном смысле этого слова, а во-вторых, претерпел существенные изменения подход к гак называемым эзотерическим знаниям, которые тесно связаны с понятием «посвящение». Эти изменения прежде всего коснулись тех, кто ставил эти знания выше, чем возможность с их помощью «облагодетельствовать все человечество».

В двух последних разделах мы попробуем упорядочить пеструю мозаику духовных Движений, так или иначе связанных с идеалами и философией розенкрейцеров; как нам представляется, эти духовные искания были не чем иным, как попытками вернуть человека к «образу и подобию Божьему». Тем не менее движение розенкрейцеров сети и не дало начало этим попыткам, то, во всяком случае, было наиболее заметным явлением.