Мы от всего сердца поздравляем вас с самым важным событием в вашей жизни — покаянием и принятием Иисуса Христа Господом. Вы сделали замечательный выбор! Чтобы наша физическая жизнь продолжалась после рождения, необходимы: — кровообращение; — дыхание; — пища. При духовном рождении мы также нуждаемся в трех вещах: — общение с верующими; — ежедневная молитва; — духовный хлеб. Всему этому вы научитесь, занимаясь по книге «Рождение свыше». Вы не сможете сделать это в одиночку, вам поможет ваш новый друг — наставник. Хотим дать вам три совета: — Идите и не останавливайтесь! — Будьте постоянны! — Все делайте с молитвой! Итак, в путь! После изучения книги ваша жизнь удивительно изменится! Вы станете новым человеком! Как пользоваться этой книгой Занимайтесь по этой книге ежедневно (5 раз в неделю) по 10 — 15 минут. В день проходите только один урок. Читайте материалы урока вместе с Библией. Всегда имейте под рукой карандаш. Подчеркивайте им все, что вам понравилось или показалось непонятным. Аккуратно выполняйте все задания. Перед каждым занятием кратко попросите Иисуса помочь вам понять изучаемый материал. Раз в неделю (при желании можно чаще) вы будете встречаться с вашим наставником в удобном для вас обоих месте и в удобное для вас обоих время. Продолжительность такой встречи — около часа.

Рождение свыше

Наставнечество

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2013. — 128 с.

ISBN 978-5-8445-0311-5

Рождение свыше Содержание

Вступление

Неделя 1. Тема: «Трудные вопросы»

Неделя 2. Тема: «Причина всех бед — грех»

Неделя 3. Тема: «Искупительная сила Христа»

Неделя 4. Тема: «Мояновая семья — церковь»

Неделя 5. Тема: «Молитва — это здорово»

Неделя 6. Тема: «Самая интересная иполезная книга»

Неделя 7. Тема: «Как победить себя»

Неделя 8. Тема: «Серьезные отношения через загс»

Неделя 9. Тема: «Комната общения с Богом»

Неделя 10. Тема: «Идите ине останавливайтесь»