Бег времени неумолим. Но в каждом году есть вехи — праздники, в преддверии которых хочется остановить быстротекущее обманчивое время, отряхнуться от суеты и задуматься о вечных истинах. Один из таких великих дней — Рождество. О нем много сказано, написано не меньше. Мы предлагаем вашему вниманию сборник статей и рассказов о Рождестве, которые были опубликованы в журнале «Христианская семья» в период с 2002 по 2012 год. В каждом из этих произведений вы увидите авторский индивидуальный взгляд на это великое событие, но все труды, как и написавших их, объединяет одно — любовь к Христу.

Первая часть «Для размышления» состоит из статей, в которых авторы приглашают читателя поразмышлять о глубинной сути праздника Рождества — о приходе в мир нашего Спасителя, о рождении надежды и упования для каждого человека, который найдет в своем сердце место для Него.

Во второй части сборника «Рассказы для сердца» вы сможете прочесть трогательные рождественские истории, которые, мы надеемся, коснутся вашей души и еще раз напомнят, как велик и милостив наш Господь.

Рождество — это...

Черкассы: Смирна, 2017. — 224 с.

ISBN 978-617-698-082-7

Рождество — это... — Содержание