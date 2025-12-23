Рождество — это...
Бег времени неумолим. Но в каждом году есть вехи — праздники, в преддверии которых хочется остановить быстротекущее обманчивое время, отряхнуться от суеты и задуматься о вечных истинах. Один из таких великих дней — Рождество. О нем много сказано, написано не меньше. Мы предлагаем вашему вниманию сборник статей и рассказов о Рождестве, которые были опубликованы в журнале «Христианская семья» в период с 2002 по 2012 год. В каждом из этих произведений вы увидите авторский индивидуальный взгляд на это великое событие, но все труды, как и написавших их, объединяет одно — любовь к Христу.
Первая часть «Для размышления» состоит из статей, в которых авторы приглашают читателя поразмышлять о глубинной сути праздника Рождества — о приходе в мир нашего Спасителя, о рождении надежды и упования для каждого человека, который найдет в своем сердце место для Него.
Во второй части сборника «Рассказы для сердца» вы сможете прочесть трогательные рождественские истории, которые, мы надеемся, коснутся вашей души и еще раз напомнят, как велик и милостив наш Господь.
Рождество — это...
Черкассы: Смирна, 2017. — 224 с.
ISBN 978-617-698-082-7
Рождество — это... — Содержание
- От редакции
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Для размышления
- Рождество — это значит радость (Станислав Каспров)
- Рождество — это надежда (Станислав Каспров)
- Рождество — это мир (Вадим Курат)
- Праздник света (Александр Савченко)
- О празднике Рождества
- Колыбель Иисуса
- Рождество — это счастье (Александр Чмут)
- Как и где праздновать Рождество? (Вера Кушнир)
- Рождество (Станислав Братусь)
- Рождество — это слава! (Виталик Горопацкий)
- Слава в вышних Богу! (Александр Савченко)
- Рождество — это благословение (Станислав Каспров)
- Почему пели ангелы? (Вячеслав Шевелев)
- Звезда на востоке (Владимир Ульченков)
- Рождество — это благодать (Вера Полиянская)
- Рождество — это вечность (Станислав Каспров)
- Бог стал как один из нас
- Рождество (Александр Мень)
- «Рождество Иисуса Христа было так...» (Сергей Дебелинский)
- Когда родился Христос? (Лев Гринфельд)
- Что такое Рождество? (Филипп Савочка)
- Тихая ночь
- Рождество — это свет (Геннадий Гололоб)
- Подарок на Рождество (Лев Гринфельд)
- Вифлеемская звезда (Филипп Савочка)
- Подарите Иисусу подарки на Рождество (Станислав Каспров)
- Наиболее ценный подарок (Олеся Василенко)
- После праздника (Евгения Чернова)
- Что делать в день Рождества? (Ален Джинджерич)
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Рассказы для сердца
- Последний день на паперти (Павел Сильчев)
- С Днем Рождения, Старший Брат!
- Неожиданная встреча (Людмила Шевчук)
- Напуганные воробьи (В пересказе Эллис Грей)
- Дар любви (Джеймс Добсон)
- Своему соседу (Мать Тереза)
- Подарок от сердца (Норман Винсент Пиле)
- Скатерть цвета золота и слоновой кости (Ховард С. Шейд)
- Все, что у меня есть (Бонни Шеперд)
- Дочь царя
- Тайна даров (Пол Флакке)
- Рождественская нандина (Элизабет Сайленз Балард)
- Новогодняя история ангела (Олеся Дмитриева)
- Запоздалая посылка (Кейти Миллер)
- «Где Младенец Иисус?» (Дженни С. Уильямс)
- Беспокойство в гостинице (Дина Донобье)
- Хотя еще и не начинался рассвет (Светлана Береза)
- Немецкая елка (Зоряна Живка)
- Ожерелье из голубых бусинок (Фултон Ауслер)
- А ясли были пустыми (Пересказано Кассандрой Линделл)
- Прибытие (Макс Лукадо)
- Мое рождественское чудо (Тейлор Колдвелл)
- Каждодневные дары (Чарльз Р. Свиндолл)
- А колокола возвещали Рождество (Александр Ярмушко)
- Рождественские подарки (Павел Сильчев)
- Рождественское письмо (Иван Ильин)
- Подаренная радость (Олеся Василенко)
Благодарю за своевременную книгу!
Большое спасибо!