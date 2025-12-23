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Рождество — это...

Рождество — это...
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Бег времени неумолим. Но в каждом году есть вехи — праздники, в преддверии которых хочется остановить быстротекущее обманчивое время, отряхнуться от суеты и задуматься о вечных истинах. Один из таких великих дней — Рождество. О нем много сказано, написано не меньше. Мы предлагаем вашему вниманию сборник статей и рассказов о Рождестве, которые были опубликованы в журнале «Христианская семья» в период с 2002 по 2012 год. В каждом из этих произведений вы увидите авторский индивидуальный взгляд на это великое событие, но все труды, как и написавших их, объединяет одно — любовь к Христу.

Первая часть «Для размышления» состоит из статей, в которых авторы приглашают читателя поразмышлять о глубинной сути праздника Рождества — о приходе в мир нашего Спасителя, о рождении надежды и упования для каждого человека, который найдет в своем сердце место для Него.

Во второй части сборника «Рассказы для сердца» вы сможете прочесть трогательные рождественские истории, которые, мы надеемся, коснутся вашей души и еще раз напомнят, как велик и милостив наш Господь.

Рождество — это...

Черкассы: Смирна, 2017. — 224 с.
ISBN 978-617-698-082-7

Рождество — это... — Содержание

  • От редакции
  • Для размышления
    • Рождество — это значит радость (Станислав Каспров)
    • Рождество — это надежда (Станислав Каспров)
    • Рождество — это мир (Вадим Курат)
    • Праздник света (Александр Савченко)
    • О празднике Рождества
    • Колыбель Иисуса
    • Рождество — это счастье (Александр Чмут)
    • Как и где праздновать Рождество? (Вера Кушнир)
    • Рождество (Станислав Братусь)
    • Рождество — это слава! (Виталик Горопацкий)
    • Слава в вышних Богу! (Александр Савченко)
    • Рождество — это благословение (Станислав Каспров)
    • Почему пели ангелы? (Вячеслав Шевелев)
    • Звезда на востоке (Владимир Ульченков)
    • Рождество — это благодать (Вера Полиянская)
    • Рождество — это вечность (Станислав Каспров)
    • Бог стал как один из нас
    • Рождество (Александр Мень)
    • «Рождество Иисуса Христа было так...» (Сергей Дебелинский)
    • Когда родился Христос? (Лев Гринфельд)
    • Что такое Рождество? (Филипп Савочка)
    • Тихая ночь
    • Рождество — это свет (Геннадий Гололоб)
    • Подарок на Рождество (Лев Гринфельд)
    • Вифлеемская звезда (Филипп Савочка)
    • Подарите Иисусу подарки на Рождество (Станислав Каспров)
    • Наиболее ценный подарок (Олеся Василенко)
    • После праздника (Евгения Чернова)
    • Что делать в день Рождества? (Ален Джинджерич)
  • Рассказы для сердца
    • Последний день на паперти (Павел Сильчев)
    • С Днем Рождения, Старший Брат!
    • Неожиданная встреча (Людмила Шевчук)
    • Напуганные воробьи (В пересказе Эллис Грей)
    • Дар любви (Джеймс Добсон)
    • Своему соседу (Мать Тереза)
    • Подарок от сердца (Норман Винсент Пиле)
    • Скатерть цвета золота и слоновой кости (Ховард С. Шейд)
    • Все, что у меня есть (Бонни Шеперд)
    • Дочь царя
    • Тайна даров (Пол Флакке)
    • Рождественская нандина (Элизабет Сайленз Балард)
    • Новогодняя история ангела (Олеся Дмитриева)
    • Запоздалая посылка (Кейти Миллер)
    • «Где Младенец Иисус?» (Дженни С. Уильямс)
    • Беспокойство в гостинице (Дина Донобье)
    • Хотя еще и не начинался рассвет (Светлана Береза)
    • Немецкая елка (Зоряна Живка)
    • Ожерелье из голубых бусинок (Фултон Ауслер)
    • А ясли были пустыми (Пересказано Кассандрой Линделл)
    • Прибытие (Макс Лукадо)
    • Мое рождественское чудо (Тейлор Колдвелл)
    • Каждодневные дары (Чарльз Р. Свиндолл)
    • А колокола возвещали Рождество (Александр Ярмушко)
    • Рождественские подарки (Павел Сильчев)
    • Рождественское письмо (Иван Ильин)
    • Подаренная радость (Олеся Василенко)
Views 472
Rating 5.0 / 5
Added 23.12.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

S
Sergey05 7 months ago

Благодарю за своевременную книгу!
A
Avel 7 months ago

Большое спасибо!

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