Протоиерей Александр Рудаков - Священная история Нового Завета

За 64 года до Рождества Христова страной иудейской овладели римляне. Оставив потомкам Маккавеев одну власть перво-священническую, управление страной они вверили своим наместникам. Первым из таких наместников был идумеянин - Антипатр.

Преемником ему был сын его, Ирод, получивший от римского сената титул царя иудейского. Его продолжительное царствование ознаменовано было многочисленными злодеяниями. Он истребил владетельный род Маккавеев, изнурил свою страну пышностью, чрезмерными подарками римлянам и ввел в нее многие языческие обычаи. По смерти Ирода римский император Август разделил иудейское царство между тремя его сыновьями. Одному из них, Архе- лаю, он отдал с титулом этнарха (народоначальника) Иудею, Самарию и Идумею; другому, Ироду Антипе, дал Галилею и Перею; а третьему, Филиппу, - Гавланитиду, Трахонитиду, Итурею, Аврана- тиду и Батанею. По десятилетнем правлении Архелай за свою жестокость был сослан Августом в Галлию, а его области отданы в управление римскому наместнику, который должен был находиться в подчинении у сирийского проконсула. Пятым из сих наместников был Пилат (28-37 гг. по Р. Хр.). Римские наместники обыкновенно жили в приморском городе Кесарии, но в большие праздники они приходили в Иерусалим для наблюдения за порядком и тишиной.

Они собирали через своих чиновников подати с народа, решали важнейшие делай произносили смертные приговоры. Правление их ознаменовано было корыстолюбием, жестокостью и притеснением народа. Надзор за делами веры принадлежал в это время иерусалимскому синедриону. Он состоял из семидесяти двух членов, главою коих был первосвященник. Членами были: 1) архиереи или первосвященники, удаленные от должности римским правительством, и старшие из каждой чреды священники, всех числом 24; 2) старейшины народные или начальники колен и главы фамилий и 3) книжники (фарисеи), наиболее сведущие в правах и Писании. При Маккавеях синедрион составлял высшее правительственное место не только духовное, но и гражданское. Ирод В. и следовавшие за ним правители лишили его гражданской власти и оставили ему только церковную. Он мог каждого требовать к ответу по делам веры, подвергать виновных наказаниям и мог даже произносить смертные приговоры, но только должен был представлять их на утверждение римскому наместнику. Кроме синедриона, в каждом городе были еще низшие судебные места, которые решали дела меньшей важности; они состояли из семи членов, главой коих всегда был начальник городской синагоги.

Иудеи по возвращении из вавилонского плена были очень преданы своей вере, но, к сожалению, мало имели хороших руководителей. Фарисеи, считавшиеся народными наставниками, обращали все внимание на соблюдение отеческих преданий. Саддукеи учили держаться исключительно буквы закона. И ни те, ни другие не хотели вникать в самый дух закона; нередко даже учили вопреки ему. Потому, несмотря на преданность закону Моисея, очень немногие из народа понимали его надлежащим образом. Самое понятие о Мессии в большей части народа исказилось. В лице его стали ожидать не искупителя от грехов и смерти, как предсказывали пророки, но царя-завоевателя, который долженствовал освободить израильтян от рабства язычникам и сделать их властителями вселенной. Это-то заблуждение и было причиной, что иудеи не узнали истинного Мессии, и за то подверглись конечному отвержению от Бога.

Протоиерей Александр Рудаков - Священная история Нового Завета г.Москва, ОБРАЗ, 2005.-160 с.

Протоиерей Александр Рудаков - Священная история Нового Завета - Содержание

I. История первых лет земной жизни Иисуса Христа

II. История вступления Иисуса Христа в дело открытого служения спасению человеческого рода

III. История окрытого служения Иисуса Христа спасению человеческого рода

IV. История пребывания Иисуса Христа на земле от воскресения до вознесения его на небо