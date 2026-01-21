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Руднев - Новый трагизм

Руднев - Новый трагизм
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Психологические технологии: социальная психология (3 books)

В своей новой работе ведущий российский мыслитель совершает радикальный «поворот винта», переходя от фундаментальных вопросов онтологии и психиатрии к созданию этического манифеста. «Новый трагизм» — это не просто философская концепция, а экзистенциальный вызов хаосу постмодернистской эпохи.

Автор призывает к «прямому высказыванию», возвращая в интеллектуальный обиход ценности правды, свободы и личной ответственности. Исследуя природу любви и страха, влияние интернета и магические импликации нашего бытия, книга превращается в пронзительный автопортрет мыслителя и одновременно в зеркало, в котором отражается лицо целого поколения.

Руднев В. - Новый трагизм - Психологические аспекты выхода из постмодернизма

М.: Академический проект, 2020 — 196 с. — (Психологические технологии: социальная психология).

ISBN 978-5-8291-2828-9

Руднев В. - Новый трагизм – Содержание

От автора

  • Глава первая. Ложь

  • Глава вторая. Трагедия

  • Глава третья. Ненависть

  • Глава четвертая. Страх

  • Глава пятая. Любовь

  • Глава шестая. Свобода

  • Глава седьмая. Игра

  • Глава восьмая. Интернет

  • Глава девятая. Магическая импликация

  • Глава десятая. Память

Вместо заключения. Новый трагизм как образ жизни

Приложение

  • Алла Горбунова — поэт Нового трагизма

  • Размышляя о буквальности. Комментарий к «Новому трагизму» В. П. Руднева (Е. Шулепов)

Views 323
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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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