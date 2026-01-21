Руднев - Новый трагизм

В своей новой работе ведущий российский мыслитель совершает радикальный «поворот винта», переходя от фундаментальных вопросов онтологии и психиатрии к созданию этического манифеста. «Новый трагизм» — это не просто философская концепция, а экзистенциальный вызов хаосу постмодернистской эпохи.

Автор призывает к «прямому высказыванию», возвращая в интеллектуальный обиход ценности правды, свободы и личной ответственности. Исследуя природу любви и страха, влияние интернета и магические импликации нашего бытия, книга превращается в пронзительный автопортрет мыслителя и одновременно в зеркало, в котором отражается лицо целого поколения.

Руднев В. - Новый трагизм - Психологические аспекты выхода из постмодернизма

М.: Академический проект, 2020 — 196 с. — (Психологические технологии: социальная психология).

ISBN 978-5-8291-2828-9

Руднев В. - Новый трагизм – Содержание

От автора

Глава первая. Ложь

Глава вторая. Трагедия

Глава третья. Ненависть

Глава четвертая. Страх

Глава пятая. Любовь

Глава шестая. Свобода

Глава седьмая. Игра

Глава восьмая. Интернет

Глава девятая. Магическая импликация

Глава десятая. Память

Вместо заключения. Новый трагизм как образ жизни

Приложение