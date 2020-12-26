Желание Папы Франциска посвятить значительную часть Апостольского обращения Evangelii gaudium теме проповеди представляется актуальным. Как позитивные, так и негативные аспекты, касающиеся этой темы, уже были высказаны епископами на собрании Синода, а в послесинодальных Апостольских обращениях ѴегЬит Domini и Sacramentum caritatis Бенедикта XVI были предложены некоторые указания.

В этой связи, как продолжение тезисов документа Sacrosanctum Concilium, а также последующего Учительства, в свете «Введения к Лекционарию» и «Общего наставления к Римскому Миссалу», было подготовлено настоящее «Руководство для проповедников», состоящее из двух частей.

Конгрегация богослужения и дисциплины таинств - Руководство для проповедников

Санкт-Петербург: Католическая высшая духовная семинария «Мария - Царица Апостолов», 2017. с. 192

Documenta 2

ISBN: 978-5-905349-07-2

Конгрегация богослужения и дисциплины таинств - Руководство для проповедников - Оглавление

ДЕКРЕТ

СОКРАЩЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Часть первая ПРОПОВЕДЬ И ЛИТУРГИЧЕСКАЯ СРЕДА

I. ПРОПОВЕДЬ

II. ТОЛКОВАНИЕ СЛОВА БОЖИЯ В ЛИТУРГИИ

III. ПОДГОТОВКА

Часть вторая ARS PRAEDICANDI

I. ПАСХАЛЬНОЕ ТРИДЕНСТВИЕ И ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

A. Чтение Ветхого Завета в Великий Четверг

B. Чтение Ветхого Завета в Страстную Пятницу

C. Чтения Ветхого Завета в Навечерие Пасхи

D. «Пасхальный Лекционарий»

II. ВОСКРЕСЕНЬЯ ПОСТА

A. Евангелие I воскресенья Поста

B. Евангелие II воскресенья Великого поста

C. Ill, IV и V воскресенья Великого поста

D. Вербное воскресенье и Страсти Господни

III. ВОСКРЕСЕНЬЯ АДВЕНТА

A. I воскресенье Адвента

B. II и III воскресенья Адвента

C. IV воскресенье Адвента

IV. РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ

A. Празднование Рождества

B. Праздник Святого Семейства

C. Торжество Марии Пресвятой Богоматери

D. Торжество Богоявления

E. Праздник Крещения Господня

V. ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ РЯДОВОГО ВРЕМЕНИ

VI. ДРУГИЕ СЛУЧАИ

A. Будняя Месса

B. Брак

C. Погребение

Приложение I ПРОПОВЕДЬ И «КАТЕХИЗИС КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ»

ЦИКЛ А

ЦИКЛ В

ЦИКЛ С

ДРУГИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Приложение II ПОСЛЕСОБОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЦЕРКВИ О ПРОПОВЕДОВАНИИ

Второй Ватиканский Собор

Учительство Пап

Бенедикт XVI

Литургические книги

Кодекс канонического права

Документы конгрегаций Римской Курии

Конгрегация богослужения и дисциплины таинств - Руководство для проповедников - Введение

Цель настоящего «Руководства для проповедников» - предложить ответ на вопрос относительно Слова Божия, поставленный участниками Синода епископов, состоявшегося в 2008 г. Папа Бенедикт XVI, приняв данное предложение, обратился к компетентным органам с просьбой подготовить «Руководство для проповедников» (см. VD 60). Папа разделил озабоченность, выраженную Отцами на предыдущем Синоде, тем, чтобы подготовке проповеди уделялось больше внимания (см. Sacramentum caritatis, 46). Его преемник, Папа Франциск, также считает проповедование одним из приоритетов жизни Церкви, как явствует из его первого Апостольского обращения Evangelii gaudium. Давая определение проповеди, Отцы Второго Ватиканского Собора указали на уникальную природу пропо- ведования в контексте священной литургии: «Проповедь надлежит почерпывать прежде всего из источника Священного Писания и литургии, поскольку она является в определенном смысле возвещением великих дел Божиих в истории спасения, то есть в тайне Христовой, которая всегда присутствует и действует в нас, особенно при совершении литургических обрядов» (SC 35, 2).

На протяжении веков проповедь часто представляла собой нравственное или доктринальное наставление, провозглашаемое на воскресной или праздничной Мессе, однако не всегда включенное в само священнопразднование. Лишь когда католическое литургическое движение, возникшее в конце девятнадцатого столетия, попыталось соединитъ личное благочестие и литургическую духовность верных, тогда были предприняты усилия укрепить внутреннюю связь между Писанием и культом. Эти усилия, поощряемые понтификами в течение всей первой половины двадцатого века, дали свои плоды в понимании церковной литургии, переданном нам Вторым Ватиканским Собором. Под этим углом зрения необходимо понимать природу и функцию проповеди.