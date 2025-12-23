Руководство для стажера лидера ячейки

Добро пожаловать в ваше новое служение! Вам вскоре предстоит взять в свои руки пастырскую заботу о группе численностью до 15 человек. Они будут подражать вам, перенимая ваш образ жизни, и, глядя на вас, будут учиться служить Господу. Это может показаться пугающим, если вы упускаете из виду один важный факт: Христос обитает в вас! В вашем стремлении служить другим людям никогда не теряйте контакта со Святым Духом, который дает вам силу.

Вы не вступаете в служение как ничего не знающий новичок. В течение прошедших месяцев вы в качестве члена ячейки формировали в своей жизни новую систему ценностей и учились завоевывать для Христа неверующих «типа А» и «типа Б». Вы опекали и были наставником как минимум для одного человека. И по крайней мере одного человека вы лично привели ко спасению, и он присоединился к вашей ячеечной группе. Вы на собственном опыте переживали действие силы Божьей. Возможно, у вас есть даже «боевые шрамы», которые вы заработали, учась вести сражение с силами дьявола, разбивая его твердыни как в своей собственной жизни, так и в жизнях других людей.

Данное руководство предназначено помочь вам подготовиться к служению в качестве лидера ячеечной группы. Вы должны прочитывать каждую из 8 глав этой книги до начала соответствующей подготовительной сессии. Лидер вашей ячейки, ваш районный служитель, районный пастор и инструктор будут стараться во всем помогать вам, на личном примере показывая все то, чему вас будут учить. После восьми недель основного курса подготовки вам будут предложены несколько дополнительных модулей обучения. Из них вы сможете выбрать наиболее интересные для вас.

Ближайшие два месяца будут иметь огромное значение для вашей жизни. Возможно, вам придется на время отложить другие свои приоритеты, чтобы полнее сосредоточиться на процессе подготовки. Постарайтесь приложить к этому все свои силы и старание! Помните, что для достижения успеха в любом обучении ваше посвящение так же важно, как и усвоение новой информации.

Руководство для стажера лидера ячейки

СПб.: Библейский взгляд, 2000. — 160 с.

Перевод с английского А. И. Ковалева. Издание второе, исправленное.

ISBN 5-8445-0030-Х

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