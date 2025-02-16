Руководство по проведению библейских бесед

В каждом столетии Бог имел Своих свидетелей истины, которые несли весть, соответствующую духу времени.

«Во дни Лютера проповедовалась истина особой важности для его времени, а в наши проповедуется истина, важная для Церкви нашего времени. Тот, по Чьей воле все происходит, предлагает людям различные обстоятельства и возлагает на них обязанности, отвечающие времени и условиям, в которых они живут» (Великая борьба, с. 142,143).

«Бог предопределил адвентистам седьмого дня особую миссию в этом мире: быть стражами и носителями света—светоносцами. Он поручил им нести последнюю весть предостережения для погибающего мира. Чудный свет Божественного Слова озаряет их путь. Перед ними стоит важная и величественная задача — возвестить всем людям первую, вторую и третью ангельскую весть. Более важной и благородной задачи, чем эта, для них нет и не может быть. Поэтому все свои усилия они должны направить на выполнение возложенного на них поручения» (Свидетельства, т. 9, с. 19).

Принадлежность к Церкви АСД связана с выполнением серьезных обязанностей. Быть членом Церкви — значит не только числиться в церковных списках, регулярно посещать богослужения и своевременно вносить десятины и добровольные пожертвования. Членство в Церкви имеет более глубокий смысл и предопределяет высокое назначение.

«Каждый член Церкви должен быть руслом, по которому Бог может посылать миру сокровище Своей благодати, неиссякаемые богатства Христовы» (Деяния апостолов, с. 600).

Свет Церкви АСД зависит от того света, которым наполнена жизнь каждого ее члена. Подобно тому как коробок спичек не может исполнить своего назначения до тех пор, пока не будет зажжена каждая спичка, так и Церковь, стоящая в мире как «носительница света», не может осуществить своей миссии до тех пор, пока каждый ее член не станет отражать тот свет, который он получил.

Один из наиболее успешных путей возвещения погибающему миру евангельской истины для настоящего времени—личная проповедь. По этому поводу были сказаны замечательные слова: «Господу угодно, чтобы Его благое Слово было запечатлено в каждой душе. Этого в значительной мере можно достичь своим личный участием в деле благовестия. Именно таким был метод работы Христа. Он старался беседовать с каждым человеком в отдельности. И таким путем посредством одного человека евангельская истина нередко становилась достоянием тысяч. Мы не должны ждать, пока люди сами придут к нам. Наша обязанность — нести весть туда, где они находятся».

Руководство по проведению библейских бесед

Заокский: ^Источник жизни*, 2003. — 128 с.

ISBN 5-86847-445-7

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