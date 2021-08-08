Изучение того, как Лютер понимал Святое Писание, приводит к обширной полемике. Для некоторых Лютер как Реформатор является представителем самой строгой формы, то есть буквальной библейской боговдохновенности. Однако другие исследователи утверждают, что ни одна теория библейской боговдохновенности не сообразна с богословием Лютера, поскольку считают, что эта тема вообще не интересовала его.

В конце XIX и начале XX столетий среди лютеранских богословов велось весьма оживленное обсуждение того, как следует относиться к вопросу о боговдохновенности Святого Писания. Между представителями старого протестантизма, которые унаследовали взгляды лютеранской ортодоксии XVII столетия и «современной» Ричлеанской школой неопротестантизма, которая придерживалась неокантианской модели определения христианской веры по этическим нормам и в свете человеческого существования, произошли сильные разногласия. Напряженная полемика велась между так называемыми лютеранскими фундаменталистами и прочими толкователями лютеранского богословия. Вследствие этого результаты исследований в области лютеранского богословия зачастую продиктованы догматическими положениями и попытками истолковать Лютеровские концепции таким образом, чтобы они соответствовали условиям современного мира.

Миикка Руоканен - Учение о боговдохновенности - DOCTRINA DIVINITUS INSPIRATA

СПб. : Учебный Центр Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии, 2005

ISBN 5-901621-08-5

Миикка Руоканен - Учение о боговдохновенности - DOCTRINA DIVINITUS INSPIRATA - Содержание

Благодарность

1. Введение

2. Теории библейской боговдохновенности в католическом мире до Лютера

3. Лютеровская концепция естественной и спасительной боговдохновенности

4. Боговдохновенность в откровении - концепция Лютера в отношении особой пророческой боговдохновенности

5. Уникальное служение пророков и апостолов в возникновении Писания

6. Теория доктринального содержания боговдохновенности по Лютеру – сочетание инструментальной теории и теории интегрированного содержания

7. Период позднего развития теорий библейской боговдохновенности

8. Заключение: Определение теории библейской боговдохновенности является неизбежной экуменической задачей христианских богословов

Послесловие А. М. Прилуцкого

Список сокращений

Библиография