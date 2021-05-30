Русанов Михаил - Анакампсис

Каждой исторической эпохе свойственно, критикуя современные порядки, описывать упадок нравов как нечто доселе невиданное. Мы не можем утверждать, что то, что имеем сегодня, не было никогда ранее. Напротив, «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Эккл. 1: 9). В этом контексте проблемы, которые есть в Церкви, не новы, им как минимум две тысячи лет. Список духовных искушений был и будет неизменен от начала и до конца существования мира. Остальные проблемы бывают разные по своей форме. И исторически мы сталкиваемся с новыми обстоятельствами и новыми вызовами, которым должны дать достойный ответ.

Видение современных церковных проблем открывается верующему не сразу. Чаще всего осознание, что мы идем в чем-то не правильным путем, происходит не у прихожан, а у церковнослужителей при накоплении достаточного количества информации, спустя годы церковного служения. Автор книги много раз встречался с тем, что люди, являющиеся прихожанами, монахами, священнослужителями десятки лет, порой совершенно не обладают информацией реальном положении вещей во внутрицерковных делах. Церковь — весьма закрытая структура. Несмотря на внешнюю открытость, у нее, подобно айсбергу, существует подводная сторона (двойник, как выражается С. И. Фудель) особенности которой можно увидеть только изнутри, будучи плотно и глубоко с нею связанным. Тем не менее нет ничего тайного, что не стало бы явным (Лк. 8: 17), и любая неправда рано или поздно оказывается на поверхности. Дабы никого не смутить, священноначалие старается создать для внешних идеализированную картину Церкви, ведь о Ее проблемах не принято говорить открыто. Как ни странно, в литературе можно найти не так много размышлений, рассматривающих эту тему, если не брать во внимание небольшое количество монографий и несколько анонимных страниц в социальных сетях. Причиной отсутствия достаточного количества трудов по критике церковной структуры является именно боязнь тех немногих разбирающихся церковнослужителей наложения на них всевозможных прещений (дисциплинарные меры, повышение налогов, отправление служить на далекий деревенский приход или вовсе запрет в служении).

Для обладающих реальным пониманием происходящего остается два пути: 1) поднять бунт и быть готовым к притеснениям, забыть про церковную «карьеру», поставить под угрозу в том числе свои финансы; 2) следить только за своим спасением и молча делать свое дело, совершать богослужение, лавировать в непростых ситуациях с руководством. И именно второе является для них более верным. Интересно знать, почему святые люди, зная проблемы Церкви, не часто выступали в активное и открытое обличение укладов, традиций, нравов. Здесь можно перечислить три причины: 1. Они боролись в первую очередь с безнравственностью, грехом, т. е. с корнем этих беззаконий. 2. Обладающие мудростью святые каждый на своем месте делал все, что мог, максимально осторожно. Мы не можем до конца знать все об их борьбе. 3. Открытое обличение неправедного священноначалия и церковной системы обычно грозит запретом в служении, а это явилось бы искушением для духовных чад.

Само понятие Церкви многогранно и имеет несколько значений. С одной стороны, Церковь — это богочеловеческий организм, Тело Христово. Церковь Ликующая, Небесная — собор святых и ангелов, пребывающих со Христом и Ему служащих. С другой стороны, есть Церковь Земная, Воинствующая — сообщество людей спасающихся, организующих иерархические структуры. Первая из них обладает теми свойствами, которые мы ежедневно слышим за Литургией в Символе Веры: «Верую во Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Вторая есть все те люди, которые крещены, веруют и участвуют в Таинствах со всеми своими достоинствами и недостатками. В данной книге речь ведется именно о Ее земной составляющей, при этом все описанное первостепенно касается именно Русской Православной Церкви, затрагивая отдельными частями общецерковную проблематику.

Русанов Михаил - Анакампсис

Издательские решения, 2021. 184 с.

ISBN 978-5-0053-6944-4

Русанов Михаил - Анакампсис - Оглавление

Предисловие

Глава I Некоторые проблемы современной церковной жизни

1. 1 Правильные религиозные ориентиры

1. 2 Традиция теряет смысл, когда забывается ее суть

1. 3 Крещение без воцерковления

1. 4 Низкий уровень грамотности

1. 5 Обязательное молитвенное правило

1. 6 Постных дней больше, чем непостных

1. 7 Поклонение чему угодно, но не Христу

1. 8 Святые вместо Христа

1. 9 Церковно-приходская магия

1. 10 Некоторые вопросы организации приходской жизни

Итоги

Основные тезисы главы

Что необходимо сделать

Глава II Нужна ли Церкви богослужебная реформа?

2. 1 Духовное развитие в храме

2. 2 Зачем нужен храм

2. 3 Причастие — не награда, а лекарство

2. 4 Богослужение утрачивает просветительскую функцию

2. 5 Церковнославянский язык препятствует пониманию службы

2. 6 Что может мешать молитве

2. 7 Кому нужна богослужебная реформа

2. 8 Устав

Итоги

Основные тезисы главы

Что необходимо сделать

Глава III Духовное образование может приносить бездуховные плоды

3. 1. О духовном образовании

3. 2 Три периода воцерковления

3. 3 Что такое семинария

3. 4 Внутренний порядок

3. 5 Плоды «духовного» воспитания

Итоги

Основные тезисы главы

Что необходимо сделать

Глава IV Церковная система теряет признаки христианства

4. 1 Тяглое священство

4. 2 Монастыри и монашество

4. 3 Администраторы-архиереи

4. 4 Система управления в Церкви

Итоги

Основные тезисы главы

Что необходимо сделать

Глава V Итоги

Заключение

Список используемой литературы и источников

Примечания