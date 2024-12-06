Юлиус Руска (1867- 1949) немецкий востоковед, историк науки и педагог, известный историк алхимии. В 1921 году Руска обнаружил копию работы «Тайна тайн» персидского врача и алхимика ар-Рази, жившего в средние века.

Самая известная работа Руски — редактирование и комментарии «Изумрудной скрижали» (1927 г.) и «Турба Философорум» (1931 г.). Настоящий сборник был опубликован в 1931 году и состоит из статей на немецком и предисловия на французском языке. В издании затронуты важные темы арабской алхимической литературы, книга будет полезна исследователям эзотериологам и интересующимся тайнами алхимических трактатов.

Руска Юлиус - Некоторые проблемы алхимической литературы

Пер. с фр. А. С. Сидоровой, пер. с нем. А. В. Лизуновой, ред. и пред. Н. В. Черной.

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2024. — 132 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-284-4

Руска Юлиус - Некоторые проблемы алхимической литературы - Содержание

Вступительное слово редактора (Н. В. Черная)

Ю. Руска. Некоторые проблемы алхимической литературы

Предисловие

Ю. Руска. Арабские книги о ядах

I. Книга о ядах индийца Чанакьи

II. Книга о ядах Джабира ибн Хайяна

III. О ядах в трактатах Авиценны

Естественные науки и картина мира сквозь призму времен

Авиценна об алхимии

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