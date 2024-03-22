Русняк - Введение в разбор Писания

Бог приготовил для нас нечто потрясающее: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9). И Бог по какой-то причине определил это донести до нас прежде всего через Писание. Поэтому главная цель разбора Писания, если ее сформулировать кратко, состоит в том, чтобы выяснить, что оно имеет в виду, и применить это на практике.

Разбор Писания является неотъемлемой частью наших взаимоотношений с Богом. Как мы относимся к Божьему Слову, так мы относимся к его Автору - нашему Творцу и Спасителю. Разбор Писания помогает нам открыться для Божьей любви. Именно исследование библейских истин дает возможность напрямую познавать Бога, а не только узнавать о Нем.

Некоторые люди, вместо того, чтобы изучать сам библейский текст, начинают исследовать комментарии и другие вторичные источники. Им кажется, что они с головой погрузились в разбор, в то время как на самом деле они просто узнают мнение других исследователей. Комментарии, проповеди, книги и т.д. также важны и занимают свое место в нашей жизни, но они не могут сравниться с самим Писанием как первоисточником. Нет ничего плохого в использовании вторичных источников, но сначала нужно самому тщательно разобраться, что говорит библейский текст. Иначе можно лишиться собственного опыта познания Бога и Его воли через Его Слово.

Пособия, посвященные обучению разбору Писания и адресованные людям с разной степенью подготовки - от начинающих до имеющих богословское образование, всегда были актуальны и неоднократно издавались. Однако практика показывает, что все равно их количества недостаточно. К тому же некоторые книги по обучению разбору Писания являются в большей степени теоретическими. Они ограничиваются разными аспектами работы с библейским текстом без каких-либо рекомендаций практического применения. Некоторые из них более похожи на своды правил и инструкций по герменевтике. Другие настолько глубоко теоретические, что требуют специального богословского образования для их понимания.

Данная книга ориентирована на широкую аудиторию, в том числе на неспециалиста в разборе Писания, и рассматривает такие методы, которые верующий смог бы освоить и эффективно использовать, не прибегая к специальной литературе. Однако ссылки на такую литературу даны, чтобы можно было углубить свои познания в интересующих вопросах. Поэтому эта книга будет полезной и для начинающих, и для студентов библейских учебных заведений, и для служителей, в том числе пасторов.

Данная книга учитывает, что лишь немногие могут свободно читать дополнительную литературу на иностранных языках. Поэтому ссылки на дополнительные источники ограничены литературой только на русском и украинском языках.

Русняк И.Н. - Введение в разбор Писания

К.: Медиа-центр "Шофар", 2012. - 256 с.

ISBN 978-966-969-896-4

Русняк И.Н. - Введение в разбор Писания – Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1. ПИСАНИЕ, КОТОРОЕ МЫ ИЗУЧАЕМ

Глава 1.0 названиях 1.1 Библия 1.2 Писание (Священное Писание) 1.3 Ветхий Завет и Новый Завет 1.4 Слово Божье 1.5 Еврейская Библия, ТаНаХ 1.6 Микра

Глава 2. Божий авторитет Писания 2.1 Писание - это Божье откровение 2.2 Богодухновенность Писания 2.3 Достоверность и непогрешимость 2.4 Каноничность 2.5 Действенность Писания

Глава 3. Литературные жанры в Писании

Глава 4. Единство Писания 4.1 Взаимосвязь Ветхого и Нового Заветов 4.2 Повествовательное единство 4.3 Богословское единство

Глава 5. Человеческий аспект Писания 5.1 Авторство людей в Писании 5.2 Источники происхождения библейских текстов 5.3 Писание - книга о людях 5.4 Двойная природа Писания 5.5 Писание - еврейская книга 5.6 Передача Писания в еврейской традиции

Глава 6.0 переводах Писания

Глава 7. Зачем изучать Писание 7.1 Трудности в разборе и необходимость их преодоления 7.2 Некоторые практические советы



ЧАСТЬ 2. РАЗБОР ПИСАНИЯ ЧЕРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ, ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Глава 8. Приступая к разбору Писания 8.1 Необходимость системности в разборе 8.2 Об истинах и принципах в Писании 8.3 Общая характеристика этапов разбора 8.4 Предостережение о некоторых ошибках 8.5 Ведение записей при разборе

Глава 9. Этап наблюдения 9.10 важности наблюдения 9.2 Как мы читаем и наблюдаем 9.3 Аспекты текста в помощь наблюдению 9.4 Литературные особенности текста 9.5 Специальные литературные приемы 9.6 Контекст

Глава 10. Этап толкования 10.1 О толковании 10.2 Традиция и толкование Писания 10.3 Мы как толкователи 10.4 Простое объяснение и его структура 10.5 Толкование с учетом контекста 10.6 Толкование специальных литературных приемов 10.7 Прообразы и символы 10.8 О кажущихся противоречиях в тексте 10.9 Ликвидация разрыва

Глава 11. Этап применения 11.1 От толкования - к применению 11.2 Применение Писания и взаимоотношения с Богом 11.3 Применение Писания и окружающий нас мир. 11.4 Аспекты в помощь применению 11.5 Некоторые проблемы в применении Писания 11.6 С чего начать? 11.7 Планирование применения 11.8 Действуйте согласно плану 11.9 Применение заповедей и обетований



ЧАСТЬ 3. РАЗБОР ПИСАНИЯ: ОТ СЛОВА К ОБЗОРУ

Глава 12. Пословный разбор 12.1 Определение пословного разбора 12.2 Подходы в пословном разборе 12.3 Примеры пословного разбора

Глава 13. Разбор отрывка 13.1 Определение разбора отрывка 13.2 Общие рекомендации по разбору отрывка 13.3 Шаги разбора отрывка и примеры

Глава 14. Тематический разбор 14.1 Определение тематического разбора 14.2 Шаги тематического разбора 14.3 Пример тематического разбора

Глава 15. Биографический разбор 15.1 Определение биографического разбора 15.2 Общие рекомендации и шаги биографического разбора 15.3 Пример биографического разбора

Глава 16 Обзорный разбор 16.1 Определение обзорного разбора 16.2 Общие рекомендации и шаги обзорного разбора 16.3 Пример обзорного разбора



Заключение

Литература