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Русняк - Введение в разбор Писания

Русняк И.Н. - Введение в разбор Писания
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Бог приготовил для нас нечто потрясающее: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9). И Бог по какой-то причине определил это донести до нас прежде всего через Писание. Поэтому главная цель разбора Писания, если ее сформулировать кратко, состоит в том, чтобы выяснить, что оно имеет в виду, и применить это на практике.
Разбор Писания является неотъемлемой частью наших взаимоотношений с Богом. Как мы относимся к Божьему Слову, так мы относимся к его Автору - нашему Творцу и Спасителю. Разбор Писания помогает нам открыться для Божьей любви. Именно исследование библейских истин дает возможность напрямую познавать Бога, а не только узнавать о Нем.
Некоторые люди, вместо того, чтобы изучать сам библейский текст, начинают исследовать комментарии и другие вторичные источники. Им кажется, что они с головой погрузились в разбор, в то время как на самом деле они просто узнают мнение других исследователей. Комментарии, проповеди, книги и т.д. также важны и занимают свое место в нашей жизни, но они не могут сравниться с самим Писанием как первоисточником. Нет ничего плохого в использовании вторичных источников, но сначала нужно самому тщательно разобраться, что говорит библейский текст. Иначе можно лишиться собственного опыта познания Бога и Его воли через Его Слово.
Пособия, посвященные обучению разбору Писания и адресованные людям с разной степенью подготовки - от начинающих до имеющих богословское образование, всегда были актуальны и неоднократно издавались. Однако практика показывает, что все равно их количества недостаточно. К тому же некоторые книги по обучению разбору Писания являются в большей степени теоретическими. Они ограничиваются разными аспектами работы с библейским текстом без каких-либо рекомендаций практического применения. Некоторые из них более похожи на своды правил и инструкций по герменевтике. Другие настолько глубоко теоретические, что требуют специального богословского образования для их понимания.
Данная книга ориентирована на широкую аудиторию, в том числе на неспециалиста в разборе Писания, и рассматривает такие методы, которые верующий смог бы освоить и эффективно использовать, не прибегая к специальной литературе. Однако ссылки на такую литературу даны, чтобы можно было углубить свои познания в интересующих вопросах. Поэтому эта книга будет полезной и для начинающих, и для студентов библейских учебных заведений, и для служителей, в том числе пасторов.
Данная книга учитывает, что лишь немногие могут свободно читать дополнительную литературу на иностранных языках. Поэтому ссылки на дополнительные источники ограничены литературой только на русском и украинском языках.

Русняк И.Н. - Введение в разбор Писания

К.: Медиа-центр "Шофар", 2012. - 256 с.
ISBN 978-966-969-896-4

Русняк И.Н. - Введение в разбор Писания – Содержание

Введение
ЧАСТЬ 1. ПИСАНИЕ, КОТОРОЕ МЫ ИЗУЧАЕМ
  • Глава 1.0 названиях
    • 1.1 Библия
    • 1.2 Писание (Священное Писание)
    • 1.3 Ветхий Завет и Новый Завет
    • 1.4 Слово Божье
    • 1.5 Еврейская Библия, ТаНаХ
    • 1.6 Микра
  • Глава 2. Божий авторитет Писания
    • 2.1 Писание - это Божье откровение
    • 2.2 Богодухновенность Писания
    • 2.3 Достоверность и непогрешимость
    • 2.4 Каноничность
    • 2.5 Действенность Писания
  • Глава 3. Литературные жанры в Писании
  • Глава 4. Единство Писания
    • 4.1 Взаимосвязь Ветхого и Нового Заветов
    • 4.2 Повествовательное единство
    • 4.3 Богословское единство
  • Глава 5. Человеческий аспект Писания
    • 5.1 Авторство людей в Писании
    • 5.2 Источники происхождения библейских текстов
    • 5.3 Писание - книга о людях
    • 5.4 Двойная природа Писания
    • 5.5 Писание - еврейская книга
    • 5.6 Передача Писания в еврейской традиции
  • Глава 6.0 переводах Писания
  • Глава 7. Зачем изучать Писание
    • 7.1 Трудности в разборе и необходимость их преодоления
    • 7.2 Некоторые практические советы
ЧАСТЬ 2. РАЗБОР ПИСАНИЯ ЧЕРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ, ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
  • Глава 8. Приступая к разбору Писания
    • 8.1 Необходимость системности в разборе
    • 8.2 Об истинах и принципах в Писании
    • 8.3 Общая характеристика этапов разбора
    • 8.4 Предостережение о некоторых ошибках
    • 8.5 Ведение записей при разборе
  • Глава 9. Этап наблюдения
    • 9.10 важности наблюдения
    • 9.2 Как мы читаем и наблюдаем
    • 9.3 Аспекты текста в помощь наблюдению
    • 9.4 Литературные особенности текста
    • 9.5 Специальные литературные приемы
    • 9.6 Контекст
  • Глава 10. Этап толкования
    • 10.1 О толковании
    • 10.2 Традиция и толкование Писания
    • 10.3 Мы как толкователи
    • 10.4 Простое объяснение и его структура
    • 10.5 Толкование с учетом контекста
    • 10.6 Толкование специальных литературных приемов
    • 10.7 Прообразы и символы
    • 10.8 О кажущихся противоречиях в тексте
    • 10.9 Ликвидация разрыва
  • Глава 11. Этап применения
    • 11.1 От толкования - к применению
    • 11.2 Применение Писания и взаимоотношения с Богом
    • 11.3 Применение Писания и окружающий нас мир.
    • 11.4 Аспекты в помощь применению
    • 11.5 Некоторые проблемы в применении Писания
    • 11.6 С чего начать?
    • 11.7 Планирование применения
    • 11.8 Действуйте согласно плану
    • 11.9 Применение заповедей и обетований
ЧАСТЬ 3. РАЗБОР ПИСАНИЯ: ОТ СЛОВА К ОБЗОРУ
  • Глава 12. Пословный разбор
    • 12.1 Определение пословного разбора
    • 12.2 Подходы в пословном разборе
    • 12.3 Примеры пословного разбора
  • Глава 13. Разбор отрывка
    • 13.1 Определение разбора отрывка
    • 13.2 Общие рекомендации по разбору отрывка
    • 13.3 Шаги разбора отрывка и примеры
  • Глава 14. Тематический разбор
    • 14.1 Определение тематического разбора
    • 14.2 Шаги тематического разбора
    • 14.3 Пример тематического разбора
  • Глава 15. Биографический разбор
    • 15.1 Определение биографического разбора
    • 15.2 Общие рекомендации и шаги биографического разбора
    • 15.3 Пример биографического разбора
  • Глава 16 Обзорный разбор
    • 16.1 Определение обзорного разбора
    • 16.2 Общие рекомендации и шаги обзорного разбора
    • 16.3 Пример обзорного разбора
Заключение
Литература
  • Приложение 1. Общепринятые сокращенные названия книг синодального перевода Писания
  • Приложение 2. Последовательность и названия книг Писания в еврейской традиции
Views 441
Rating 5.0 / 5
Added 22.03.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 2 years ago

Уже и не надеялся найти эту книгу. Когда-то встретил ее в магазине и не стал покупать. А потом она исчезла из продажи. 

Но теперь она есть на Эсхатосе! Огромное спасибо!

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