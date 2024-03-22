Русняк - Введение в разбор Писания
Бог приготовил для нас нечто потрясающее: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9). И Бог по какой-то причине определил это донести до нас прежде всего через Писание. Поэтому главная цель разбора Писания, если ее сформулировать кратко, состоит в том, чтобы выяснить, что оно имеет в виду, и применить это на практике.
Разбор Писания является неотъемлемой частью наших взаимоотношений с Богом. Как мы относимся к Божьему Слову, так мы относимся к его Автору - нашему Творцу и Спасителю. Разбор Писания помогает нам открыться для Божьей любви. Именно исследование библейских истин дает возможность напрямую познавать Бога, а не только узнавать о Нем.
Некоторые люди, вместо того, чтобы изучать сам библейский текст, начинают исследовать комментарии и другие вторичные источники. Им кажется, что они с головой погрузились в разбор, в то время как на самом деле они просто узнают мнение других исследователей. Комментарии, проповеди, книги и т.д. также важны и занимают свое место в нашей жизни, но они не могут сравниться с самим Писанием как первоисточником. Нет ничего плохого в использовании вторичных источников, но сначала нужно самому тщательно разобраться, что говорит библейский текст. Иначе можно лишиться собственного опыта познания Бога и Его воли через Его Слово.
Пособия, посвященные обучению разбору Писания и адресованные людям с разной степенью подготовки - от начинающих до имеющих богословское образование, всегда были актуальны и неоднократно издавались. Однако практика показывает, что все равно их количества недостаточно. К тому же некоторые книги по обучению разбору Писания являются в большей степени теоретическими. Они ограничиваются разными аспектами работы с библейским текстом без каких-либо рекомендаций практического применения. Некоторые из них более похожи на своды правил и инструкций по герменевтике. Другие настолько глубоко теоретические, что требуют специального богословского образования для их понимания.
Данная книга ориентирована на широкую аудиторию, в том числе на неспециалиста в разборе Писания, и рассматривает такие методы, которые верующий смог бы освоить и эффективно использовать, не прибегая к специальной литературе. Однако ссылки на такую литературу даны, чтобы можно было углубить свои познания в интересующих вопросах. Поэтому эта книга будет полезной и для начинающих, и для студентов библейских учебных заведений, и для служителей, в том числе пасторов.
Данная книга учитывает, что лишь немногие могут свободно читать дополнительную литературу на иностранных языках. Поэтому ссылки на дополнительные источники ограничены литературой только на русском и украинском языках.
Русняк И.Н. - Введение в разбор Писания
К.: Медиа-центр "Шофар", 2012. - 256 с.
ISBN 978-966-969-896-4
Русняк И.Н. - Введение в разбор Писания – Содержание
Введение
ЧАСТЬ 1. ПИСАНИЕ, КОТОРОЕ МЫ ИЗУЧАЕМ
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Глава 1.0 названиях
- 1.1 Библия
- 1.2 Писание (Священное Писание)
- 1.3 Ветхий Завет и Новый Завет
- 1.4 Слово Божье
- 1.5 Еврейская Библия, ТаНаХ
- 1.6 Микра
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Глава 2. Божий авторитет Писания
- 2.1 Писание - это Божье откровение
- 2.2 Богодухновенность Писания
- 2.3 Достоверность и непогрешимость
- 2.4 Каноничность
- 2.5 Действенность Писания
- Глава 3. Литературные жанры в Писании
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Глава 4. Единство Писания
- 4.1 Взаимосвязь Ветхого и Нового Заветов
- 4.2 Повествовательное единство
- 4.3 Богословское единство
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Глава 5. Человеческий аспект Писания
- 5.1 Авторство людей в Писании
- 5.2 Источники происхождения библейских текстов
- 5.3 Писание - книга о людях
- 5.4 Двойная природа Писания
- 5.5 Писание - еврейская книга
- 5.6 Передача Писания в еврейской традиции
- Глава 6.0 переводах Писания
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Глава 7. Зачем изучать Писание
- 7.1 Трудности в разборе и необходимость их преодоления
- 7.2 Некоторые практические советы
ЧАСТЬ 2. РАЗБОР ПИСАНИЯ ЧЕРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ, ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
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Глава 8. Приступая к разбору Писания
- 8.1 Необходимость системности в разборе
- 8.2 Об истинах и принципах в Писании
- 8.3 Общая характеристика этапов разбора
- 8.4 Предостережение о некоторых ошибках
- 8.5 Ведение записей при разборе
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Глава 9. Этап наблюдения
- 9.10 важности наблюдения
- 9.2 Как мы читаем и наблюдаем
- 9.3 Аспекты текста в помощь наблюдению
- 9.4 Литературные особенности текста
- 9.5 Специальные литературные приемы
- 9.6 Контекст
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Глава 10. Этап толкования
- 10.1 О толковании
- 10.2 Традиция и толкование Писания
- 10.3 Мы как толкователи
- 10.4 Простое объяснение и его структура
- 10.5 Толкование с учетом контекста
- 10.6 Толкование специальных литературных приемов
- 10.7 Прообразы и символы
- 10.8 О кажущихся противоречиях в тексте
- 10.9 Ликвидация разрыва
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Глава 11. Этап применения
- 11.1 От толкования - к применению
- 11.2 Применение Писания и взаимоотношения с Богом
- 11.3 Применение Писания и окружающий нас мир.
- 11.4 Аспекты в помощь применению
- 11.5 Некоторые проблемы в применении Писания
- 11.6 С чего начать?
- 11.7 Планирование применения
- 11.8 Действуйте согласно плану
- 11.9 Применение заповедей и обетований
ЧАСТЬ 3. РАЗБОР ПИСАНИЯ: ОТ СЛОВА К ОБЗОРУ
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Глава 12. Пословный разбор
- 12.1 Определение пословного разбора
- 12.2 Подходы в пословном разборе
- 12.3 Примеры пословного разбора
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Глава 13. Разбор отрывка
- 13.1 Определение разбора отрывка
- 13.2 Общие рекомендации по разбору отрывка
- 13.3 Шаги разбора отрывка и примеры
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Глава 14. Тематический разбор
- 14.1 Определение тематического разбора
- 14.2 Шаги тематического разбора
- 14.3 Пример тематического разбора
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Глава 15. Биографический разбор
- 15.1 Определение биографического разбора
- 15.2 Общие рекомендации и шаги биографического разбора
- 15.3 Пример биографического разбора
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Глава 16 Обзорный разбор
- 16.1 Определение обзорного разбора
- 16.2 Общие рекомендации и шаги обзорного разбора
- 16.3 Пример обзорного разбора
Заключение
Литература
- Приложение 1. Общепринятые сокращенные названия книг синодального перевода Писания
- Приложение 2. Последовательность и названия книг Писания в еврейской традиции
Уже и не надеялся найти эту книгу. Когда-то встретил ее в магазине и не стал покупать. А потом она исчезла из продажи.
Но теперь она есть на Эсхатосе! Огромное спасибо!