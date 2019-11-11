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Русская духовная музыка в документах и материалах - Том 9

Русская духовная музыка в документах и материалах - том IХ - Русское православное церковное пение в ХХ веке - Советский период
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Liturgical Books, Sheet Music Church Singing, Cultural Studies Art

Тема данного тома в серии «Русская духовная музыка в документах и материалах» (далее — РДМ) необычайно интересна и в то же время необычайно сложна. Казалось бы, советская эпоха в жизни Русской Православной Церкви оставила мало исторических материалов, пригодных для публикации и осмысления, то есть работ о церковном пении, рецензий на выступления духовных хоров, размышлений об этом искусстве, писем церковно-музыкальных деятелей — того, что наполняло предшествующие тома серии. Однако «погружение в тему» постепенно стало открывать иное: оказалось, что исторические материалы на самом деле имеются, и их совсем не мало.

Пожалуй, на первый план здесь — наряду, конечно, с документами иного рода — выходят воспоминания об ушедшей эпохе. Особенность ситуации состоит в том, что отдельных, специальных текстов о церковном пении в советскую эпоху действительно не так уж много, гораздо больше — отдельных эпизодов, замечаний, оценок, скрывающихся в текстах церковной, и не обязательно церковной, мемуаристики. Редкие из мемуаристов пишут пространно и профессионально о собственно пении, хотя такие тоже есть, и среди них замечательные авторы — к примеру, знаменитый переводчик Николай Любимов, артист Малого театра Анатолий Свенцицкий, профессор Московского университета Андрей Козаржевский, а среди церковных людей — протоиерей Анатолий Правдолюбов, священник Сергий Желудков (их тексты широко представлены в настоящем томе). Гораздо чаще мемуаристы по ходу развертывания свитка своей жизни вспоминают о службе в том или ином храме, в том или ином городе или селе, в те или иные годы, и в числе прочего — о пении. Подобные эпизоды могут давать хотя и краткие, но очень важные, ценные штрихи к создаваемой общей картине. Правда, сложить из них убедительную «мозаику», конечно, непросто.

Неожиданно большим оказался нотный материал, оставленный советской эпохой; его объем вряд ли возможно сейчас определить с какой-либо точностью: хотя некоторая часть этого наследия нашла отражение в изданиях последних лет, все же очень многое существует пока в рукописном (и часто в невыявленном) виде — иногда в государственных хранилищах, чаще в архивах и нотных библиотеках разных храмов, монастырей, духовных учебных заведений, в личных собраниях. Во всяком случае, можно указать, что в списке агентства по авторским правам 1920-х годов, где имелась хоровая секция, зарегистрировано более сотни авторов духовных композиций (конечно, с разным объемом творчества; см. далее в разделе «Драмсоюз»); в очень большой и преимущественно рукописной библиотеке известного московского регента Василия Локтева, собиравшейся на протяжении 1920—1970-х годов и хранящейся ныне в Синодальной библиотеке, представлено около полутора сотен современных собирателю авторов и т. д. Вообще же сохранившиеся до наших дней регентские, клиросные библиотеки — исключительно ценный источник не только для выявления созданных в советскую эпоху композиций, но и для воссоздания общего репертуара церковного пения в это время.

Русская духовная музыка в документах и материалах - том IХ - Русское православное церковное пение в ХХ веке - Советский период - 1920—1930-е годы - Книга 1 - Часть 1

Издательство «Языки русской культуры», 2015. — 608 с.

ІSВN 978-5-94457-245-5

Русская духовная музыка в документах и материалах - том IХ - Русское православное церковное пение в ХХ веке - Советский период - 1920—1930-е годы - Книга 1 - Часть 1 – Содержание

Вступление

«С нами Бог!» Время. Люди. Деяния. Хроника 1917—1930-х годов

Первая часть

Церковно-певческая жизнь: 1920-е

Города

  • Церковно-приходская жизнь Москвы

  • Митрополит Виленский и Литовский Елевферий (Богоявленский)

  • Неделя в Патриархии

  • Никита Окунев. Дневник москвича

  • Николай Розов. О церковных хорах и диаконах в Ленинграде

  • Николай Любимов. Мудрые звуки

  • Священник Павел Чехранов. Две тюремные Пасхи

  • Вера Корнеева. Воспоминания о храме свв. Бессребреников Кира и Иоанна на Солянке

  • Софья и Наталья Самуиловы. Отцовский крест

Монастыри

  • Александро-Невское братство

  • Данилов монастырь

  • Киево-Печерская лавра

Портреты 1920-х

  • Священник Василий Зиновьев (Людмила Зуммер)

  • О. Василий Зиновьев. Постановка хора (воспитание хора)

  • Сергей Ляпунов (Владимир Миллер)

  • Александр Оленин: народная литургия

  • Церковно-певческая жизнь: 1930-е

  • Андрей Козаржевский. Церковно-приходская жизнь Москвы 1920—1930-х годов

  • Анатолий Свенцицкий. Невидимые нити

  • Протоиерей Анатолий Правдолюбов. Письмо к Геннадию Нефедову

Портреты 1930-х

  • Протоиерей Георгий Извеков

  • Владимир Иванов-Корсунский

Регенты и хоры

  • Александр Смирнов. Воспоминания о Синодальном училище и хоре

  • Николай Данилин

  • Биографическая хроника: 1917—1928

  • Александр Ведерников. Некролог

  • Воспоминания о Николае Данилине

  • Василий Постников. Перечень церковных песнопений с указанием композиторов, произведения которых исполнялись хорами под управлением Н. М. Данилина на службах в храмах Москвы

  • Павел Чесноков

  • Биографическая хроника: 1917—1928

  • Василий Алексеев. Юбилей П. Г. Чеснокова

  • Из писем Владимира Вильшау к Сергею Рахманинову

  • Павел Чесноков. Предисловие к 1-й части книги «Хор и управление им»

  • Андрей Каютов. Письма о духовном пении Павлу Чеснокову

  • Иван Юхов. Дневник хора (1924—1928)

  • Михаил Косаткин. Владимирский архиерейский хор и его деятели

  • Дмитрий Пышкин. Дневник старообрядческого певца

Духовные концерты: 1920-е

Русская духовная музыка в документах и материалах - том IХ - Русское православное церковное пение в ХХ веке - Советский период - 1920—1930-е годы - Книга 1 - Часть 2

Русская духовная музыка в документах и материалах - том IХ - Русское православное церковное пение в ХХ веке - Советский период - 1920—1930-е годы - Книга 1 - Часть 2

Издательство «Языки русской культуры», 2015. — 472 с.

ІSВN 978-5-94457-246-2

Русская духовная музыка в документах и материалах - том IХ - Русское православное церковное пение в ХХ веке - Советский период - 1920—1930-е годы - Книга 1 - Часть 2 – Содержание

Вторая часть

Диаконы

  • Александр Смирнов. Великий архидиакон

  • Никита Окунев. Дневник москвича

  • Михаил Губонин. [Великий Патриарший Архидиакон]

  • Михаил Макаров. Из жизни православной Москвы

  • Инок Дорофей (Рябинкин). Из воспоминаний

  • Василий Алексеев. Московские протодиаконы

  • Василий Алексеев. Московские проповедники…

  • Анатолий Свенцицкий. Московские протодиаконы

  • Николай Любимов. Благовестники

  • Сергей Бирюков. Из пропасти забвения

  • Леонид Леонов. Из романа «Пирамида»

Приложение 1. Журнал Московской Патриархии: некрологи и юбилеи

Приложение 2. Материалы из архива К. В. Розова

Колокола

  • Павел Гидулянов. Церковные колокола на службе магии и царизма

  • Звонарь Павел Гедике

  • О. Сергей Дурылин. Москва

  • Андрей Козаржевский. Звуковой фон Москвы 1920—1930-х годов

  • Борис Пильняк. Красное дерево

  • О. Сергий Дурылин. Колокола

  • Приложение. Колокола Большого театра

Исследователи

  • А. В. Преображенский в Петроградской/Ленинградской консерватории (Тамара Сквирская)

  • Протоиерей Василий Металлов. Христианское богослужение в связи со священным песнопением и церковной музыкой

  • Яков Богатенко. Материалы по изучению мелодической структуры знаменного крюкового пения

  • Константин Кузнецов. Древнерусское церковное пение

Дело Драмсоюза

  • Издательская деятельность (Поликарп Киреев)

  • Борьба с «церковщиной». Пролетарские журналы

  • Александр Никольский. О стилях хорового пения: «церковном» и «светском»

  • Леонид Сабанеев. Музыка после Октября

  • Чистка в ГИМНе (из писем Я. А. Богатенко к В. В. Пасхалову)

  • Виктор Виноградов. Против церковщины в музыке

  • Александр Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской Утопии

  • Нотное приложение

  • Яков Богатенко

  • Протоиерей Георгий Извеков

  • Владимир Иванов-Корсунский

  • Александр Оленин

  • Антирелигиозные сочинения

Views 386
Rating 4.8 / 5
Added 11.11.2019
Author brat Kliment
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments (2 comments)

B
brat Andron 6 years ago

Николай, это не две книги тома 9, а 1 и 2 части первой книги. Поправте в названии.
E
esxatos 6 years ago

Так в описании же видно - там подробно, а в Н1 нет смысла писать подробно - оно же чпу-урл страницы формирует

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