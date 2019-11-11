Русская духовная музыка в документах и материалах - Том 9

Тема данного тома в серии «Русская духовная музыка в документах и материалах» (далее — РДМ) необычайно интересна и в то же время необычайно сложна. Казалось бы, советская эпоха в жизни Русской Православной Церкви оставила мало исторических материалов, пригодных для публикации и осмысления, то есть работ о церковном пении, рецензий на выступления духовных хоров, размышлений об этом искусстве, писем церковно-музыкальных деятелей — того, что наполняло предшествующие тома серии. Однако «погружение в тему» постепенно стало открывать иное: оказалось, что исторические материалы на самом деле имеются, и их совсем не мало.

Пожалуй, на первый план здесь — наряду, конечно, с документами иного рода — выходят воспоминания об ушедшей эпохе. Особенность ситуации состоит в том, что отдельных, специальных текстов о церковном пении в советскую эпоху действительно не так уж много, гораздо больше — отдельных эпизодов, замечаний, оценок, скрывающихся в текстах церковной, и не обязательно церковной, мемуаристики. Редкие из мемуаристов пишут пространно и профессионально о собственно пении, хотя такие тоже есть, и среди них замечательные авторы — к примеру, знаменитый переводчик Николай Любимов, артист Малого театра Анатолий Свенцицкий, профессор Московского университета Андрей Козаржевский, а среди церковных людей — протоиерей Анатолий Правдолюбов, священник Сергий Желудков (их тексты широко представлены в настоящем томе). Гораздо чаще мемуаристы по ходу развертывания свитка своей жизни вспоминают о службе в том или ином храме, в том или ином городе или селе, в те или иные годы, и в числе прочего — о пении. Подобные эпизоды могут давать хотя и краткие, но очень важные, ценные штрихи к создаваемой общей картине. Правда, сложить из них убедительную «мозаику», конечно, непросто.

Неожиданно большим оказался нотный материал, оставленный советской эпохой; его объем вряд ли возможно сейчас определить с какой-либо точностью: хотя некоторая часть этого наследия нашла отражение в изданиях последних лет, все же очень многое существует пока в рукописном (и часто в невыявленном) виде — иногда в государственных хранилищах, чаще в архивах и нотных библиотеках разных храмов, монастырей, духовных учебных заведений, в личных собраниях. Во всяком случае, можно указать, что в списке агентства по авторским правам 1920-х годов, где имелась хоровая секция, зарегистрировано более сотни авторов духовных композиций (конечно, с разным объемом творчества; см. далее в разделе «Драмсоюз»); в очень большой и преимущественно рукописной библиотеке известного московского регента Василия Локтева, собиравшейся на протяжении 1920—1970-х годов и хранящейся ныне в Синодальной библиотеке, представлено около полутора сотен современных собирателю авторов и т. д. Вообще же сохранившиеся до наших дней регентские, клиросные библиотеки — исключительно ценный источник не только для выявления созданных в советскую эпоху композиций, но и для воссоздания общего репертуара церковного пения в это время.

Русская духовная музыка в документах и материалах - том IХ - Русское православное церковное пение в ХХ веке - Советский период - 1920—1930-е годы - Книга 1 - Часть 1

Издательство «Языки русской культуры», 2015. — 608 с.

ІSВN 978-5-94457-245-5

Русская духовная музыка в документах и материалах - том IХ - Русское православное церковное пение в ХХ веке - Советский период - 1920—1930-е годы - Книга 1 - Часть 1 – Содержание

Вступление

«С нами Бог!» Время. Люди. Деяния. Хроника 1917—1930-х годов

Первая часть

Церковно-певческая жизнь: 1920-е

Города

Церковно-приходская жизнь Москвы

Митрополит Виленский и Литовский Елевферий (Богоявленский)

Неделя в Патриархии

Никита Окунев. Дневник москвича

Николай Розов. О церковных хорах и диаконах в Ленинграде

Николай Любимов. Мудрые звуки

Священник Павел Чехранов. Две тюремные Пасхи

Вера Корнеева. Воспоминания о храме свв. Бессребреников Кира и Иоанна на Солянке

Софья и Наталья Самуиловы. Отцовский крест

Монастыри

Александро-Невское братство

Данилов монастырь

Киево-Печерская лавра

Портреты 1920-х

Священник Василий Зиновьев (Людмила Зуммер)

О. Василий Зиновьев. Постановка хора (воспитание хора)

Сергей Ляпунов (Владимир Миллер)

Александр Оленин: народная литургия

Церковно-певческая жизнь: 1930-е

Андрей Козаржевский. Церковно-приходская жизнь Москвы 1920—1930-х годов

Анатолий Свенцицкий. Невидимые нити

Протоиерей Анатолий Правдолюбов. Письмо к Геннадию Нефедову

Портреты 1930-х

Протоиерей Георгий Извеков

Владимир Иванов-Корсунский

Регенты и хоры

Александр Смирнов. Воспоминания о Синодальном училище и хоре

Николай Данилин

Биографическая хроника: 1917—1928

Александр Ведерников. Некролог

Воспоминания о Николае Данилине

Василий Постников. Перечень церковных песнопений с указанием композиторов, произведения которых исполнялись хорами под управлением Н. М. Данилина на службах в храмах Москвы

Павел Чесноков

Биографическая хроника: 1917—1928

Василий Алексеев. Юбилей П. Г. Чеснокова

Из писем Владимира Вильшау к Сергею Рахманинову

Павел Чесноков. Предисловие к 1-й части книги «Хор и управление им»

Андрей Каютов. Письма о духовном пении Павлу Чеснокову

Иван Юхов. Дневник хора (1924—1928)

Михаил Косаткин. Владимирский архиерейский хор и его деятели

Дмитрий Пышкин. Дневник старообрядческого певца

Духовные концерты: 1920-е

Русская духовная музыка в документах и материалах - том IХ - Русское православное церковное пение в ХХ веке - Советский период - 1920—1930-е годы - Книга 1 - Часть 2

Издательство «Языки русской культуры», 2015. — 472 с.

ІSВN 978-5-94457-246-2

Русская духовная музыка в документах и материалах - том IХ - Русское православное церковное пение в ХХ веке - Советский период - 1920—1930-е годы - Книга 1 - Часть 2 – Содержание

Вторая часть

Диаконы

Александр Смирнов. Великий архидиакон

Никита Окунев. Дневник москвича

Михаил Губонин. [Великий Патриарший Архидиакон]

Михаил Макаров. Из жизни православной Москвы

Инок Дорофей (Рябинкин). Из воспоминаний

Василий Алексеев. Московские протодиаконы

Василий Алексеев. Московские проповедники…

Анатолий Свенцицкий. Московские протодиаконы

Николай Любимов. Благовестники

Сергей Бирюков. Из пропасти забвения

Леонид Леонов. Из романа «Пирамида»

Приложение 1. Журнал Московской Патриархии: некрологи и юбилеи

Приложение 2. Материалы из архива К. В. Розова

Колокола

Павел Гидулянов. Церковные колокола на службе магии и царизма

Звонарь Павел Гедике

О. Сергей Дурылин. Москва

Андрей Козаржевский. Звуковой фон Москвы 1920—1930-х годов

Борис Пильняк. Красное дерево

О. Сергий Дурылин. Колокола

Приложение. Колокола Большого театра

Исследователи

А. В. Преображенский в Петроградской/Ленинградской консерватории (Тамара Сквирская)

Протоиерей Василий Металлов. Христианское богослужение в связи со священным песнопением и церковной музыкой

Яков Богатенко. Материалы по изучению мелодической структуры знаменного крюкового пения

Константин Кузнецов. Древнерусское церковное пение

Дело Драмсоюза