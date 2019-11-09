Русская духовная музыка в документах и материалах - Том VII - Книга 1 - Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности

Читатель этого тома, несомненно, обратит внимание на серьезность и бстоятельность, с которой велась подготовка экспедиции; это особенно сно видно в разделе Письма, где приводится предварительная переписка.

С одной стороны, подготовка велась в научном аспекте. Смоленский Преображенский изучали все возможные древнерусские и очень скудные в ту пору византийские певческо-рукописные источники в библиотеках Петербурга и Москвы (куда несколько раз ездил Смоленский). Список ревнерусских источников, охваченных ими, насчитывает около сорока кодексов. Смоленский разослал ряд писем ученым и церковно-певческим деятелям в разные страны; в результате самым плодотворным оказалось участие одного из наиболее ярких славянских ученых той эпохи — работавшего в Вене филолога Игнатия Викентьевича (Ватрослава) Ягича: он не только указал на соответствовавшие целям экспедиции византийские рукописи Венской придворной библиотеки, но и прислал запечатленные в них образцы нотации (см. в разделе Письма). Собственно, это обстоятельство определило маршрут экспедиции: не морским путем через Одессу, как ранее планировалось, а через Вену и далее через Белград и Софию.