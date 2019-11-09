Русская духовная музыка в документах и материалах - Том VII - Книга 1
Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности 1906 года — выдающийся научный проект эпохи, а в области церковно- певческого искусства — проект уникальный, не повторенный в течение следующего столетия. Благодаря стараниям С. В. Смоленского как руководителя экспедиции и благодаря отлично работавшим «подсобным» службам ОЛДП Афонская поездка превосходно документирована — и массой официальных бумаг, писем, отчетов, и подробным дневником руководителя, и обширной личной перепиской, и публикациями в периодической печати. Документирована экспедиция также огромным по объему фотоматериалом, среди которого малую часть составляют «бытовые» или «видовые» фотографии, сделанные во время поездки, а основную часть — копии с древнейших певческих рукописей из хранилищ Афонских монастырей, а также библиотек Вены и Софии. Долгое время эта, последняя и самая важная, итоговая часть деятельности экспедиции считалась утраченной (или почти утраченной), но ныне копии найдены, собраны из разных архивов и описаны. Таким образом, открывается возможность полного представления этого научного проекта.
Идея экспедиции принадлежала С. В. Смоленскому и родилась у него задолго до 1906 года. В многочисленных письмах ученого к графу С. Д. Шереметеву как главе ОЛДП подробно раскрывается «предыстория вопроса»; переписка эта в полном объеме опубликована в первой книге VI тома серии «Русская духовная музыка в документах и материалах»; некоторые фрагменты читатель найдет и в одном из Приложений данного тома.
Степан Васильевич Смоленский был крупнейшим из русских ученых, занимавшихся церковно-певческим творчеством в период до 1917 года. Возглавляя в течение 12 лет Синодальный хор и Синодальное училище церковного пения в Москве, он собрал грандиозную библиотеку старинных певческих рукописей — это собрание (ныне в Государственном Историческом музее) до сих пор имеет первостепенное значение. Научные интересы Смоленского были весьма широки, но с молодости он особенно интересовался вопросами происхождения русского церковного пения и его родственными связями с древним пением славянских православных народов, прежде всего сербов и болгар.
Русская духовная музыка в документах и материалах - Том VII - Книга 1 - Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906) - Дневник С. В. Смоленского - Письма - Материалы
Серия - "Язык. Семиотика. Культура"
Издательство - "Языки славянских культур" - 800с.- Москва - 2012 г.
ISBN 978-5-9551-0495-9
Русская духовная музыка в документах и материалах - Том VII - Книга 1 - Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906) - Дневник С. В. Смоленского - Письма - Материалы - Содержание
- Вступительный раздел
- Афонская экспедиция (М. П. Рахманова)
- Афонская коллекция (Е. А. Борисовец)
- После Смоленского (М. П. Рахманова)
- О структуре тома
- С. В. Смоленский. Афонский дневник «Поездка на Афон в 1906 году»)
- Письма
- Письма афонских иноков
- Иллюстративное приложение
- Приложения
- Приложение 1. С. В. Смоленский. Из «дорожных впечатлений» . . .
- Приложение 2. Болгарский роспев (С. В. Смоленский, А. Н. Николов)
- Приложение 3. Хрестоматия (доклад С. В. Смоленского в ОЛДП)
- Приложение 4. Кондакарное знамя (доклад С. В. Смоленского в ОЛДП)
- Приложение 5. Отчеты в ОЛДП (С. В. Смоленский, A. В. Преображенский)
- Приложение 6. Краткие практические указания (С. В. Смоленский)
- Приложение 7. Отзыв С. В. Смоленского на книгу B. М. Металлова
- Приложение 8. А. В. Преображенский. Работы разных лет
- Приложение 9. Д. В. Аллеманов. Курс истории русского церковного пения (фрагменты)
- Приложение 10. А. А. Дмитриевский. Русский самородок на Св. Афонской горе
Русская духовная музыка в документах и материалах - Том VII - Книга 1 - Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906) - Дневник С. В. Смоленского - Письма - Материалы - Вступительный раздел
Читатель этого тома, несомненно, обратит внимание на серьезность и бстоятельность, с которой велась подготовка экспедиции; это особенно сно видно в разделе Письма, где приводится предварительная переписка.
С одной стороны, подготовка велась в научном аспекте. Смоленский Преображенский изучали все возможные древнерусские и очень скудные в ту пору византийские певческо-рукописные источники в библиотеках Петербурга и Москвы (куда несколько раз ездил Смоленский). Список ревнерусских источников, охваченных ими, насчитывает около сорока кодексов. Смоленский разослал ряд писем ученым и церковно-певческим деятелям в разные страны; в результате самым плодотворным оказалось участие одного из наиболее ярких славянских ученых той эпохи — работавшего в Вене филолога Игнатия Викентьевича (Ватрослава) Ягича: он не только указал на соответствовавшие целям экспедиции византийские рукописи Венской придворной библиотеки, но и прислал запечатленные в них образцы нотации (см. в разделе Письма). Собственно, это обстоятельство определило маршрут экспедиции: не морским путем через Одессу, как ранее планировалось, а через Вену и далее через Белград и Софию.
Что касается библиотек славянских столиц, то здесь полезными оказались знания П. А. Лаврова, который прислал Смоленскому каталоги рукописных собраний этих библиотек; софийские рукописи были отчасти известны Степану Васильевичу и из предыдущей поездки. Самым подробным образом изучался, конечно, каталог рукописей в библиотеках Св. Горы, изданный греческим ученым, профессором Афинского универ-ситета Спиридоном Ламбросом; занимался этим каталогом А. В. Преображенский, делая из него подробные — и очень много обещавшие — выписки. Хотя известно было, что каталог Ламброса охватывает библиотеки невсех монастырей Св. Горы, и хотя Смоленский не раз убеждался, что каталоги, составленные не-музыкантами, редко бывают верны в определении певческого стиля рукописей, все же изучение каталога Ламброса питало надежды на большие находки. То же самое можно сказать о присланных тем же Лавровым Смоленскому пяти книгах «путешествий» по Афону крупнейшего византиниста предыдущей эпохи архимандрита (впоследствии епископа) Порфирия (Успенского), который как раз был очень внимателен к певческому аспекту изученных им рукописей; соображения архимандрита Порфирия тоже внушали надежды на успех экспедиции.
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