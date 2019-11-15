Русская икона и религиозная живопись

В представленном двухтомном издании представлено более 1000 статей и свыше 3000 цветных иллюстраций.

В энциклопедию вошли сведения обо всех самых значительных русских иконописцах, фресках, иконах, картинах религиозного жанра. В издании отражены вопросы богословия, истории и техники иконы.

В данную энциклопедию, наряду со статьями современных авторов, включены и систематизированные материалы об иконе. Материалы исследований принадлежат лучшим русским исследователям и знатокам иконы – И. Сахарову, Д. Ровинскому, Ф. Буслаеву, А. Успенскому, Н. Покровскому, Н. Кондакову, Н. Лихачеву, И. Грабарю, В. Лазареву, П. Муратову, М. Алпатову, Л. Успенскому и многим другим.

Издательство Институт русской цивилизации, 2011. - 880 с.

ISBN 978-5-902725-72-5

Слова от «А» до «Нестор»

Издательство Институт русской цивилизации, 2011. - 880 с.

ISBN 978-5-902725-74-9

Слова от «Неувядаемый цвет» до «Я»

ХЕРУВИМЫ, духовные существа, входящие в первую, высшую триаду ангельской иерархии. Находясь в ближайшем общении с Богом, они отражают Его славу (Евр. 9, 5) и сочетают в себе разумность, повиновение, силу и быстроту. Херувимы предстоят престолу Бога, непрестанно взывая: «Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет» (Откр. 4, 8), и являются Божественной колесницей, на которой перемещается Господь. «И когда шли Херувимы, тогда шли подле них и колеса; и когда Херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них» (Иез. 10, 16). Херувим с пламенным мечом был поставлен Богом охранять путь к Древу жизни (Быт. 3, 24), а изображения 2-х херувимов осеняли Ковчег завета. Херувимов называют многоочитыми, потому что «и все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей» (Иез. 10,12). Они призваны просвещать низшие чины и ниспосылать им высшую премудрость.

На иконах херувимы изображаются в виде существ с человеческим ликом, окруженным четырьмя (реже шестью) крыльями голубого или зеленого цвета. В иконографии «Спас в силах» они прообразуют ангельский сонм, пребывающий в небесной сфере.