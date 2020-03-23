К написанию данной книги меня привела необходимость агиографического изложения характерных черт Церкви. Многие воспринимают Иисуса Христа как Спасителя, Избавителя и Господа нашего, но не постигают ценности самой Церкви, ее целей и важности.

Полагаю, что глубокое понимание Слова Божьего в вопросе о Церкви приведет в результате к формированию зрелых христиан, ответственных пастырей и диаконов, чтобы Церковь Христа принесла миру весть о любви Божьей и, как следствие, ответственность по отношению к Божьему Слову.

Дино Руссос - Церковь Иисуса Христа в апостольские годы

Издательство ВБФ «Восточноевропейская гуманитарная миссия», 2015. – 216 с.

ISBN 978-1-936479-02-3

Дино Руссос - Церковь Иисуса Христа в апостольские годы - Содержание

Предисловие

1. Создание Церкви

2. Отличительные черты Церкви

3. Спасение в Церкви

4. Церковное богослужение

5. Управление и организация Церкви

6. Цели Церкви

7. Учение Церкви

8. Эсхатология Церкви

Эпилог

Сноски

Дино Руссос - Церковь Иисуса Христа в апостольские годы – Создание Церкви

1. Место возникновения Церкви

Палестина, находящаяся на территории Израильского государства, была тем местом, где Господь наш Иисус Христос родился, воспитывался и рос. Там Он учил, совершал чудеса, пострадал за грехи наши, воскрес, вознесся на Небо и основал Свою Церковь. Именно в Палестине появились первые Апостолы и ученики, которые затем распространили Евангелие по всему известному тогда миру, включающему все страны Средиземноморского бассейна.

Вся эта огромная территория была объединена под владычеством Римской империи, что было очень важно для распространения Евангелия, поскольку в то время существовал единый греческий язык, знакомый практически всем народам, и это значительно помогало первым евангельским проповедникам. Здесь можно заключить, что Бог использовал данную историческую реальность в общем плане спасения и в Своем провидении. Достойным внимания является также положение избранного еврейского народа, преобладавшее в ту эпоху. Следует отметить, что число иудеев, проживающих на территории Палестины, не превышало пятисот тысяч человек, в то время как диаспора по всему миру насчитывала около 4–5 миллионов евреев. Около миллиона их проживало в Египте. На землях Киренаики, Италии, Малой Азии, Греции и на островах Эгейского моря число иудеев колебалось в пределах четырех миллионов человек. В самой Палестине помимо иудеев проживали также греки, сирийцы, финикийцы и самаритяне.

Взаимоотношения израильтян с другими народами создали своеобразную религиозную атмосферу, резко отличающуюся от тех времен, когда население Израиля было в основном монолитным.