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Руткевич - Психоанализ

Руткевич - Психоанализ
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Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, **Archetypal Psychology, Educational, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Высшее образование (9 books)

Данная работа представляет собой историко-философское введение в психоанализ как в научную программу, культурный язык и социальный институт. Автор рассматривает психоанализ не только как эпизод истории психотерапии, но и как явление истории идей, показывая, что Фрейд принадлежит к кругу мыслителей, для которых центральным оставался вопрос о природе человека, его внутренней раздвоенности, месте в обществе и культуре.

Главное внимание уделено генезису психоанализа и первым этапам его развития до смерти Фрейда. Руткевич последовательно сопоставляет фрейдовские идеи с предшественниками, конкурентами и культурной средой конца XIX — первой половины XX века, демифологизирует героические биографии Фрейда, анализирует понятия бессознательного, сновидения, сексуальности, либидо, вытеснения, «Я», «Оно» и «Сверх-Я», а также рассматривает превращение психоанализа из небольшой группы единомышленников в влиятельный институт западной культуры.

Руткевич Алексей – Психоанализ – Истоки и первые этапы развития

Руткевич, А. М. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития : учебное пособие для вузов / А. М. Руткевич. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 289 с. – (Высшее образование).
ISBN 978-5-534-05562-7

Руткевич Алексей – Психоанализ – Содержание

  • Предисловие

  • Призрак индивидуальной тотальности

  • Миф о герое

  • Биографическая иллюзия

  • Стиль мышления

  • Место и время

  • Евреи, антисемиты и психоанализ

  • Психоанализ на сцене истории

  • Предшественники

  • Открытие

  • Бессознательное

  • Толкование сновидений

  • Сексуальность

  • Движение и расколы

  • Общество

  • Философия культуры

  • Психоанализ, мировоззрение, идеология

  • Новые издания по дисциплине «Психология» и смежным дисциплинам

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Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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