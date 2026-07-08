Руткевич - Психоанализ

Данная работа представляет собой историко-философское введение в психоанализ как в научную программу, культурный язык и социальный институт. Автор рассматривает психоанализ не только как эпизод истории психотерапии, но и как явление истории идей, показывая, что Фрейд принадлежит к кругу мыслителей, для которых центральным оставался вопрос о природе человека, его внутренней раздвоенности, месте в обществе и культуре.

Главное внимание уделено генезису психоанализа и первым этапам его развития до смерти Фрейда. Руткевич последовательно сопоставляет фрейдовские идеи с предшественниками, конкурентами и культурной средой конца XIX — первой половины XX века, демифологизирует героические биографии Фрейда, анализирует понятия бессознательного, сновидения, сексуальности, либидо, вытеснения, «Я», «Оно» и «Сверх-Я», а также рассматривает превращение психоанализа из небольшой группы единомышленников в влиятельный институт западной культуры.

Руткевич Алексей – Психоанализ – Истоки и первые этапы развития

Руткевич, А. М. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития : учебное пособие для вузов / А. М. Руткевич. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 289 с. – (Высшее образование).

ISBN 978-5-534-05562-7

Руткевич Алексей – Психоанализ – Содержание