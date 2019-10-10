Лекции РRО

Кьеркегор — это человек, которого точно уже можно назвать первым экзистенциалистом. Хотя, подобно Ницше, Достоевскому, Шопенгауэру и некоторым другим философам XIX века, он — «несвоевременный мыслитель», говоря словами Ницше. Его судьбу в чем-то можно сравнить с судьбой музыки Баха. Вы знаете, Бах писал, творил свои удивительные произведения — и был забыт. А через сто лет его творения откопали и открыли в нем гения. Так часто бывало. И то же и самое произошло с Кьеркегором.

При жизни его часто называли «захолустный мыслитель», «захолустный гений». Ведь Дания — какой-то закоулок Европы. Да и в Дании он мало кому понятен, мало кому известен, потом забыт, и... через 60-70 лет его переоткрывают. И сейчас Кьеркегора считают одним из четырех мыслителей, которые сформировали весь интеллектуальный ландшафт XX века. Пожалуй, четыре философа, которые наиболее повлияли на XX век, на его самоосознание, это конечно же Ницше, Маркс, Фрейд и Кьеркегор. Для меня лично Кьеркегор — мыслитель необычайно близкий, очень интимный, очень личностный. Всегда тяжело говорить о своем, о родном и заветном. И вот — одна из первых ассоциаций. Его философию часто называют «диалектическая лирика» или «философская лирика». Его философия очень лирична.

Петр Рябов - Экзистенциализм. Период становления

М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. 463 с.

Серия «Лекции РRО»

ISBN 978-5-386-12788-6

Петр Рябов - Экзистенциализм. Период становления - Содержание

Предисловие

Лекция 1. Введение в экзистенциальную философию

Лекция 2. Блез Паскаль

Лекция 3. Философские идеи романтизма

Лекция 4. Сёрен Кьеркегор

Лекция 5. Мигель де Унамуно

Лекция 6. Хосе Ортега-и-Гассет

Лекция 7. Лев Шестов

Лекция 8. Николай Бердяев

Избранная библиография

Петр Рябов - Экзистенциализм. Период становления - Предисловие

Предлагаемый вниманию читателя курс лекций по экзистенциальной философии читался в качестве спецкурса в феврале — мае 2011 года для магистрантов- социологов факультета социологии, экономики и права Московского педагогического государственного университета. При этом, замечу, весьма близкие по содержанию и проблематике спецкурсы («Проблема человека в современной философии» и т. д.) читались мною начиная с 1998 года на различных факультетах МПГУ для самых разнообразных аудиторий более тридцати раз и продолжают иногда читаться и по сей день. Выражаю свою глубокую благодарность Александру Варнину и Святославу Сидорову—за тщательную диктофонную запись лекций, издательству «РИПОЛ классик» — за их первичную расшифровку и публикацию, коллегам и товарищам с кафедры философии МПГУ — за всестороннюю и постоянную моральную поддержку, своим родителям Владимиру Николаевичу и Татьяне Петровне Рябовым — за их выдающееся и многолетнее терпение и заботу, а студентам-социологам и другим вольным и невольным слушателям этого курса (Николаю, Святославу, Елизавете, Светлане, Марии, Павлу и остальным) — за их неравнодушие, отзывчивость, искренность и порой интересные, глубокие и не имеющие простых и однозначных ответов вопросы (в последнем может убедиться и читатель этой книги).

Отдельная моя сердечная благодарность — Анне Берниковской за бесценную, вдумчивую и самоотверженную помощь в работе над расшифровкой лекции о Мартине Бубере и замечательные дополнительные сведения об этой фигуре. Этот курс носит вводный и обзорный характер, рассчитан на широкий круг слушателей-гуманитариев (теперь — и читателей). Слово «экзистенциализм» и производное от него слово «экзистенциальный» в последние годы прочно вошли в популярный обиход и даже, к несчастью, стали «модными». При этом значение этих слов в нашу, говоря словами Германа Гессе, «фельетонную эпоху» широкая образованная публика часто понимает весьма смутно и приблизительно. Показательный пример: во время одного из недавних, ежегодно проводимых для желающих по всей стране «тотальных диктантов» многие спотыкались и терялись на слове «экзистенциальный», не зная, как оно пишется и что же, собственно, означает! Как заметит внимательный читатель, автор курса сам безусловно и всецело принадлежит к экзистенциальной традиции философствования и потому довольно смело рассуждает о ней изнутри нее, хотя при этом, по¬ добно другим экзистенциалистам, весьма осторожно относится к догматическому, легковесно-бездумному и узко школярскому пониманию этого «-изма». В каком-то смысле экзистенциальная проблематика касается каждого человека, задумывающегося о свободе, смерти, смысле жизни.

И в таком понимании почти вся философия со времен Сократа оказывается экзистенциально ориентированной. Но, разумеется, в современной философии, то есть постклассической философии последних двух столетий (точкой отсчета здесь обычно весьма условно служит 1831 год — год смерти Гегеля), наряду с ориентированными на постижение человека течениями (как правило, антисциентистскими и вырастающими из культуры романтизма): герменевтикой, «философией жизни», философской антропологией, персонализмом, экзистенциализмом, диалектической теологией, философией диалога — явно преобладают иные течения, вполне демонстративно безразличные к человеку, его судьбе, ценностям и личности, и ориентированные на философское осмысление, а часто и бездумное обслуживание науки. Эти течения носят отчетливо сциентистский характер и, как правило, выросли из культуры Просвещения или из британского эмпиризма: позитивизм, аналитическая философия, структурализм, в значительной мере фрейдизм и марксизм. В предлагаемом курсе я акцентирую внимание всецело на первой из указанных философских тенденций, находящейся в острой, непримиримой и плодотворной полемике со второй, отчетливо и агрессивно доминирующей в современной культуре.