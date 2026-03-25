Рябов - Русские мифические существа

С давних пор люди в разных уголках земного шара верят, что наш мир устроен чудесным образом. В этом чудесном мире есть место не только для обыкновенных людей и животных, но и для особенных, невероятных существ. Таких существ часто называют мифологическими, а истории, которые про них рассказывают, — мифами. Мифологические существа бывают очень разными. Вы наверняка слышали о богах, в которых верили древние греки, египтяне, скандинавы, индийцы, китайцы или японцы. Считается, что в стародавние времена боги творили великие дела, разделяли море и сушу, боролись с первобытными великанами и чудовищами, создавали горы, реки, растения, животных и людей.

И сейчас некоторые люди верят, что в распоряжении богов находится вся вселенная или какая-то существенная её часть. Боги насылают грозы, землетрясения, ураганы и дожди, могут созидать и разрушать, помогать и наказывать, покровительствовать ремёслам и влиять на урожай, насылать эпидемии и исцелять, вселять в сердца людей боевой пыл и любовную страсть. Другими словами, от воли богов зависят судьбы людей и мира в целом. По поверьям, люди могут влиять на богов, общаться с ними — для этого им приносят жертвы, поют гимны и возносят молитвы. Общение с богами — значимая часть жизни практически всех древних и многих современных народов. Люди, которые умеют общаться с богами, часто обладают особыми знаниями и способностями. Таких людей называют жрецами или шаманами.

Но помимо богов мир населяют и мифологические существа помельче, их условно можно назвать демонами. Демоны не совершали великих деяний в первобытные времена, обычно они действуют сейчас или в недавнем прошлом, а последствия их действий не так глобальны. В отличие от богов, демоны влияют не на мир в целом, а на какой-то его «кусочек»: их власть простирается на отдельные горы, леса, реки и озёра, на благополучие отдельной семьи или конкретного человека. Благодаря своему мелкому (по сравнению с богами) масштабу, демоны гораздо ближе к людям, часто буквально живут с ними бок о бок. Для общения с демонами, как правило, нужно меньше специальных знаний, чем для общения с богами, поэтому влиять на поведение демонов, задабривать или запугивать их может даже обыкновенный человек.

Владимир Рябов - Русские мифические существа

(Серия «МИФ. Волшебный мир фольклора»)

Москва : МИФ, 2023. — 117 с.

Владимир Рябов - Русские мифические существа - Содержание

Книга о мифе и сказке

Герои русских мифов

Леший - Лешачиха - Водяной - Водяниха - Домовой - Банник - Обдериха - Кикимора - Проклятые дети - Духи болезней - Огненный змей - Колдун - Ведьма - Оборотень - Русалка - Полудница - Мертвец - Чёрт - Шуликуны - Клады - Цветок папоротника - Персонажи русских сказок - Баба-яга - Кощей Бессмертный - Змей Горыныч

Заключение