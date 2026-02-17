Рягузов - Крестный путь Иисуса Христа

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Виктора Сергеевича Рягузова «Крестный путь Иисуса Христа» представляет собой глубокое духовно-назидательное исследование последних дней земной жизни Спасителя. Автор ставит своей целью помочь читателю не просто восстановить хронологию евангельских событий, но проникнуть в их сакральный и искупительный смысл.

Повествование ведет читателя по стопам Христа: от Гефсиманского борения и предательства Иуды до судилищ у первосвященников, Пилата и кульминации на Голгофе. Рягузов детально анализирует физические и духовные страдания Господа, подчеркивая добровольный характер Его жертвы. Особое внимание уделяется внутренним переживаниям Христа и Его словам, сказанным на кресте, которые автор раскрывает как манифест Божьей любви и правосудия.

Стиль изложения сочетает в себе пастырскую чуткость и строгое следование библейскому тексту. Автор постоянно обращается к ветхозаветным пророчествам, показывая, как в страданиях Иисуса исполнялось предвечное Божье предначертание о спасении человечества. Книга призывает читателя к глубокому сокрушению, благодарности и обновлению личных отношений с Богом через осознание цены, уплаченной на Кресте.

Виктор Рягузов – Крестный путь Иисуса Христа

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2015. – 187 с.

ISBN 978-5-7454-1385-9

Виктор Рягузов – Крестный путь Иисуса Христа – Содержание

  • I. Добровольность

  • II. Верность

  • III. Достоинство

  • IV. Терпение

  • V. Божий промысел

  • VI. Сыновний долг

  • VII. Самообладание

  • VIII. Победа

  • IX. Погребение

  • Заключение

Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

