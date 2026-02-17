...Жил-был замок. Подобно многим другим замкам, он был изготовлен на заводе и попал на прилавок магазина. Но не в прозаичный магазин «Хозяйственные товары» вместе с гвоздями, молотками, кистями, красками и обоями. Нет, он лежал на витрине магазина «Все для новобрачных» в окружении цветов, свечей, колокольчиков и прочих милых и красивых вещиц. Да и сам он был хорош: красный глянцевый замочек в виде сердечка с маленьким ключиком.

Однажды в магазин пришли Он и Она. Их глаза сияли, они смотрели друг на друга с нежностью и любовью. Маленький замок занял место в сумке среди других покупок к торжеству бракосочетания.

Прошло несколько дней, и замок достали из коробки. Он и Она стояли на мосту в окружении нарядных гостей. Он выглядел воплощением мужественности в строгом костюме, Она была чудо как хороша в пышном белом платье под фатой. Сегодня они просто светились любовью и счастьем!

Он защелкнул замочек на перилах моста рядом со многими маленькими и большими замками. Она повернула ключик в замочной скважине. Взмах руки - и ключик скрылся под водой. «Пусть ваша любовь будет нерушимой!» - растроганно произнес кто-то из гостей.

С моста весь город был как на ладони, и замочек видел, как каждый вечер загорается теплый свет в маленькой квартирке, где царили счастье и любовь.

Виктор Рягузов – Любовь всегда в долгу

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2016. – 131 с.

ISBN 978-5-7454-1415-2

Виктор Рягузов – Любовь всегда в долгу – Содержание