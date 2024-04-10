До недавнего времени мне было не совсем понятно, для чего авторы пишут предисловия к своим книгам. Как правило, никто их не читает! Заранее известно, что каждый автор непременно посвятит свой труд родителям или супруге, упомянет всех, кто оказывал какую-либо помощь в издании... Признаюсь честно: когда ко мне в руки попадает интересная книга, то, минуя предисловие, я сразу обращаюсь к ее содержанию.

Но теперь, когда мне самому пришлось выступить в роли автора, я понял, что без предисловия не обойтись. Невозможно не признаться, почему была написана эта книга, и не поблагодарить тех, без чьей помощи она, наверно, никогда не вышла бы в свет.

В 2002 году самарская церковь «Преображение» организовала цикл телепередач «Поговорим о Библии» с изучением книги пророка Ионы. Во время подготовки мне неоднократно приходила в голову мысль написать книгу по материалам этих телебесед, поскольку небольшая книга Ионы содержит довольно-таки много практических уроков как для верующих, так и для неверующих людей. Но я не намеревался претворить эту идею в жизнь, поскольку христианский рынок наполнен прекрасными трудами профессионалов в области богословия и миссиологии. Мне ли, обыкновенному пастору, пытаться занять место в их ряду? Однако некоторые друзья усиленно побуждали меня взяться за перо. Они справедливо указывали на то, что русским христианам предлагается в основном зарубежная литература, а книг отечественных авторов до обидного мало. И я, уступив уговорам, набрался смелости и сел за работу. То, что вы держите в руках - не только мои усилия, но добрая помощь Виталия Кузнецова, пастора Пензенской Библейской церкви «Откровение», Ольги Соколовской, Юлии Соколовой и Владимира Бойкова, а также моей жены Валентины и детей, которые не роптали на мое долгое общение с компьютером...

Своими исследованиями книги пророка Ионы я стремился побудить христиан питать свою душу Словом Божьим, находить в нем назидание, утешение и обличение. Я стремился убеждать их быть ему покорными, дабы не повторить ошибки главного героя книги. Хотел уверить в том, что Библия - самая современная Книга, лучший учебник по богословию и психологии человека. Без общения с нею немыслима христианская жизнь. Кроме того, я всем сердцем желал донести для всех, кто еще не примирился с Господом, добрую весть: Бог желает спасения каждого человека. Нет такого греха, который бы не мог простить Создатель. Если всем сердцем мы покаемся перед Ним, то Он простит нас и очистит от всякой неправды. Книга Ионы - это книга надежды для каждого.

Рягузов В.С. - Будь послушен и живи! - Ответы на восемь злободневных вопросов по книге пророка Ионы - Сборник проповедей

Пенза.: Откровение, 2005. - 96 с. – («Живые страницы Писания».)

ISBN 5-93434-077-8

Рягузов В.С. - Будь послушен и живи! – Содержание

Предисловие

Введение

Первый вопрос. Правит ли еще Бог нашим миром?

Второй вопрос. Почему же слабый человек идет наперекор сильному Богу? -

Третий вопрос. Во что же нам обходится богоборчество?

Четвертый вопрос. Если человек пал, то неужели совсем?

Пятый вопрос. Существует ли тест на истинность покаяния?

Шестой вопрос. Что отличает духовное пробуждение от религиозного оживления?

Седьмой вопрос. Какая самая опасная болезнь души?

Восьмой вопрос. Как исцелить раненое сердце?

Заключение