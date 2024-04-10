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Рягузов - Будь послушен и живи

Рягузов В.С. - Будь послушен и живи! - Ответы на восемь злободневных вопросов по книге пророка Ионы - Сборник проповедей
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

До недавнего времени мне было не совсем понятно, для чего авторы пишут предисловия к своим книгам. Как правило, никто их не читает! Заранее известно, что каждый автор непременно посвятит свой труд родителям или супруге, упомянет всех, кто оказывал какую-либо помощь в издании... Признаюсь честно: когда ко мне в руки попадает интересная книга, то, минуя предисловие, я сразу обращаюсь к ее содержанию.

Но теперь, когда мне самому пришлось выступить в роли автора, я понял, что без предисловия не обойтись. Невозможно не признаться, почему была написана эта книга, и не поблагодарить тех, без чьей помощи она, наверно, никогда не вышла бы в свет.

В 2002 году самарская церковь «Преображение» организовала цикл телепередач «Поговорим о Библии» с изучением книги пророка Ионы. Во время подготовки мне неоднократно приходила в голову мысль написать книгу по материалам этих телебесед, поскольку небольшая книга Ионы содержит довольно-таки много практических уроков как для верующих, так и для неверующих людей. Но я не намеревался претворить эту идею в жизнь, поскольку христианский рынок наполнен прекрасными трудами профессионалов в области богословия и миссиологии. Мне ли, обыкновенному пастору, пытаться занять место в их ряду? Однако некоторые друзья усиленно побуждали меня взяться за перо. Они справедливо указывали на то, что русским христианам предлагается в основном зарубежная литература, а книг отечественных авторов до обидного мало. И я, уступив уговорам, набрался смелости и сел за работу. То, что вы держите в руках - не только мои усилия, но добрая помощь Виталия Кузнецова, пастора Пензенской Библейской церкви «Откровение», Ольги Соколовской, Юлии Соколовой и Владимира Бойкова, а также моей жены Валентины и детей, которые не роптали на мое долгое общение с компьютером...

Своими исследованиями книги пророка Ионы я стремился побудить христиан питать свою душу Словом Божьим, находить в нем назидание, утешение и обличение. Я стремился убеждать их быть ему покорными, дабы не повторить ошибки главного героя книги. Хотел уверить в том, что Библия - самая современная Книга, лучший учебник по богословию и психологии человека. Без общения с нею немыслима христианская жизнь. Кроме того, я всем сердцем желал донести для всех, кто еще не примирился с Господом, добрую весть: Бог желает спасения каждого человека. Нет такого греха, который бы не мог простить Создатель. Если всем сердцем мы покаемся перед Ним, то Он простит нас и очистит от всякой неправды. Книга Ионы - это книга надежды для каждого.

Рягузов В.С. - Будь послушен и живи! - Ответы на восемь злободневных вопросов по книге пророка Ионы - Сборник проповедей

Пенза.: Откровение, 2005. - 96 с. – («Живые страницы Писания».)

ISBN 5-93434-077-8

Рягузов В.С. - Будь послушен и живи! – Содержание

Предисловие

Введение

  • Первый вопрос. Правит ли еще Бог нашим миром?

  • Второй вопрос. Почему же слабый человек идет наперекор сильному Богу? -

  • Третий вопрос. Во что же нам обходится богоборчество?

  • Четвертый вопрос. Если человек пал, то неужели совсем?

  • Пятый вопрос. Существует ли тест на истинность покаяния?

  • Шестой вопрос. Что отличает духовное пробуждение от религиозного оживления?

  • Седьмой вопрос. Какая самая опасная болезнь души?

  • Восьмой вопрос. Как исцелить раненое сердце?

Заключение

Views 243
Rating 5.0 / 5
Added 10.04.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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