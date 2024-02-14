Ряховская Нина – Бегущая к счастью – Ты можешь преодолеть всё и быть счастливой

Рассматривая свои ранние детские фотографии и размышляя об этом незабываемом периоде жизни, прежде всего, я с восторгом вспоминаю о своей маме. Она была необыкновенно красивым человеком, как внешне, так и внутренне (духовно).

Это была молодая женщина, среднего роста, с длинными, всегда гладкими и аккуратно причесанными волосами, ниспадающими до самых колен. Многие наши знакомые с любовью говорили ей: «Клавдия, ты так похожа на Марию!» Моя мама не любила роскоши и, наверное, поэтому выделялась неподдельной скромностью. Ей также были присущи такие ценные качества, как учтивость и добродетельность.

По профессии мама швея, в свободное от работы время, она успевала шить вещи для каждого, кто обращался к ней с такой просьбой, Денег за это, как правило, не брала. В подобных случаях мама всегда говорила: «Мы ведь одна семья». (Так с любовью она называла церковь).

В наше время такая бескорыстность для многих скорее послужит поводом к порицанию. Сегодня считается, что если труд не оплачен, значит, он не оценен по достоинству. Но в те годы христиане делали добро, не ожидая «награды» от людей, но ожидая воздаяния от Господа.

Подобно Тавифе маме нравилось делать людям добро бескорыстно, просто из любви к Иисусу. Она была ревностной и активной христианкой, старалась служить везде, где только могла: пела, была солисткой в большом церковном хоре, участвовала во всех молитвенных и прочих церковных собраниях. Мама очень любила служить!

С 14-ти лет она являлась членом одной из баптистских церквей и особенно ценила это. Когда ей исполнилось двадцать, мама подружилась с молодым человеком из своей же церкви, Григорием. Григорий был высоким, стройным и привлекательным студентом, а так же весьма примерным христианином. Сначала их отношения нельзя было назвать ничем иным, как только настоящей дружбой.

Но с течением времени в их отношениях начали преобладать заметные романтические нотки. В церкви уже стали поговаривать об их «неровном дыхании» друг к другу.

Родители и с той и с другой стороны радостно наблюдали за происходящими в отношениях детей «благоприятными» переменами. Но, к сожалению, ожидаемого «счастья» не получилось.

Нина Ряховская – Бегущая к счастью – Ты можешь преодолеть всё и быть счастливой!

Москва: Религиозная организация христиан веры евангельской «Церковь Божия», б.г. – 146 с.

Нина Ряховская – Бегущая к счастью – Содержание