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Ряховская Нина – Бегущая к счастью – Ты можешь преодолеть всё и быть счастливой

Нина Ряховская – Бегущая к счастью – Ты можешь преодолеть всё и быть счастливой
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs
Рассматривая свои ранние детские фотографии и размышляя об этом незабываемом периоде жизни, прежде всего, я с восторгом вспоминаю о своей маме. Она была необыкновенно красивым человеком, как внешне, так и внутренне (духовно).
Это была молодая женщина, среднего роста, с длинными, всегда гладкими и аккуратно причесанными волосами, ниспадающими до самых колен. Многие наши знакомые с любовью говорили ей: «Клавдия, ты так похожа на Марию!» Моя мама не любила роскоши и, наверное, поэтому выделялась неподдельной скромностью. Ей также были присущи такие ценные качества, как учтивость и добродетельность.
По профессии мама швея, в свободное от работы время, она успевала шить вещи для каждого, кто обращался к ней с такой просьбой, Денег за это, как правило, не брала. В подобных случаях мама всегда говорила: «Мы ведь одна семья». (Так с любовью она называла церковь).
В наше время такая бескорыстность для многих скорее послужит поводом к порицанию. Сегодня считается, что если труд не оплачен, значит, он не оценен по достоинству. Но в те годы христиане делали добро, не ожидая «награды» от людей, но ожидая воздаяния от Господа.
Подобно Тавифе маме нравилось делать людям добро бескорыстно, просто из любви к Иисусу. Она была ревностной и активной христианкой, старалась служить везде, где только могла: пела, была солисткой в большом церковном хоре, участвовала во всех молитвенных и прочих церковных собраниях. Мама очень любила служить!
С 14-ти лет она являлась членом одной из баптистских церквей и особенно ценила это. Когда ей исполнилось двадцать, мама подружилась с молодым человеком из своей же церкви, Григорием. Григорий был высоким, стройным и привлекательным студентом, а так же весьма примерным христианином. Сначала их отношения нельзя было назвать ничем иным, как только настоящей дружбой.
Но с течением времени в их отношениях начали преобладать заметные романтические нотки. В церкви уже стали поговаривать об их «неровном дыхании» друг к другу.
Родители и с той и с другой стороны радостно наблюдали за происходящими в отношениях детей «благоприятными» переменами. Но, к сожалению, ожидаемого «счастья» не получилось.

Нина Ряховская – Бегущая к счастью – Ты можешь преодолеть всё и быть счастливой!

Москва: Религиозная организация христиан веры евангельской «Церковь Божия», б.г. – 146 с.

Нина Ряховская – Бегущая к счастью – Содержание

  • 1 Предыстория Бегущей к счастью
  • 2 Рождение Бегущей к счастью
  • 3 Юность Бегущей к счастью
  • 4 Земные корни Бегущей к счастью
  • 5 Выбор Бегущей к счастью
  • 6 Мимолетная встреча Бегущей к счастью
  • 7 Судьба Бегущей к счастью
  • 8 Награда Бегущей к счастью
  • 9 Реальность Бегущей к счастью
  • 10 Перемены Бегущей к счастью
  • 11 Разлука Бегущей к счастью
  • 12 Подарок Бегущей к счастью
  • 13 Действительность Бегущей к счастью
  • 14 Моменты Бегущей к счастью
  • 15 Ответственность Бегущей к счастью
  • 16 Дорога к служению Бегущей к счастью
  • 17 Поиски Бегущей к счастью
  • 18 Возможность Бегущей к счастью
  • 19 Исцеление Бегущей к счастью
  • 20 Капитуляция Бегущей к счастью
  • 21 До свидания, Бегущая к счастью
Views 390
Rating 5.0 / 5
Added 14.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

L
Luna 4 months ago
Сколько стоит скачать книгу?

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