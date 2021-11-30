В этот сборник вошли архивные и иные документы, связанные с жизнью и деятельностью блаженного Леонида Федорова, первого Экзарха русских католиков византийского обряда в России.

Разными авторами уже опубликовано как в России, так и за рубежом довольно большое число работ на разных языках, посвященных жизни и деятельности Леонида Федорова. Некоторые из этих авторов (например, диакон Василий фон Бурман ЧСВ, автор одной из наиболее полных биографий Федорова) пользовались в своей работе документами, находившимися в архивах и в частных собраниях - многие из которых, увы, теперь уже недоступны, а сами документы не сохранились или их местонахождение неизвестно. Между тем, любому историку известно, что ничто не может заменить работы с подлинными документами, касающимися личности или периода истории, интересующих его.

В настоящем сборнике представлены документы и материалы, которые были уже опубликованы по отдельности в более ранних изданиях (журналах и сборниках статей), а также те, которые мне за полтора года работы удалось - с неоценимой помощью множества других людей - собрать и найти. Некоторые из них всего лишь дополнительно иллюстрируют уже известные нам события и факты, но некоторые серьезно дополняют наши знания, в которых до сих пор немало пробелов. Публикация таких документов зачастую - единственный способ гарантировать их сохранение для потомков и будущих поколений исследователей, а нередко - и сделать их доступными для исследователей нынешних, которые не в состоянии охватить в своей работе все те архивы и собрания, где находятся оригиналы (некоторые из которых уже не существуют).

«С терпением мы должны нести крест свой...»: документы и материалы о жизни и деятельности блаженного священномученика экзарха Леонида (Федорова), сборник документов

СПб.: Издательская группа «Керигма», 2004, 505 с.: илл.

ISBN 5-85574-023-4

«С терпением мы должны нести крест свой...»: документы и материалы о жизни и деятельности блаженного священномученика экзарха Леонида (Федорова), сборник документов - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

СПИСОК АББРЕВИАТУР

I. СТАТЬИ Л. ФЕДОРОВА В «СЛОВЕ ИСТИНЫ»

№ 1-01 Рим и иконоборческая ересь

№ 1-02 Страничка из религиозной полемики XIII века

№ 1-03 Вопрос о папской власти в XI столетии

№ 1-04 "Дар Константина"

№ 1-05 Да будут все едино!

№ 1-06 Несколько мыслей по поводу нового папского указа

II. ДОКУМЕНТЫ 1911-1917 Г.

III. ДОКУМЕНТЫ 1917-1923 ГГ.

IV. ДОКУМЕНТЫ 1923-1935 ГГ.

V. ВОСПОМИНАНИЯ

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

ОГЛАВЛЕНИЕ