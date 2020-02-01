Саба из Кельма - Мусар - Дома учения в Кельме - Tом 2

Мы рады представить Вашему вниманию основополагающую книгу еврейского мировоззрения «Мусар Дома Учения в Кельме», состоящую из рассуждений великого учителя, мудреца Торы-рава Симхи Зисселя Бройде Зива, широко известного в еврейском народе как Саба из Кельма - ближайшего ученика основателя Учения Мусар рава Исраэля Салантера.

Эта книга посвящена изучению сокровенных духовных сил человека и возвышенному служению Небесам, приближающему души сыновей Израиля к духовному состоянию, в котором Б-г пожелал видеть человека, сотворив его по Своему образу и подобию.

«Мусар Дома Учения в Кельме» - это раскрытие глубочайшей мудрости, помогающей нам исправить себя и связанную с нами часть мира и сделать окружающую нас действительность возвышенной и утонченной.

Каждая мысль этой книги вдохновляет читателя на обретение ясного разума и чистого сердца для неведомого ему прежде восприятия Б-жественного Знания, которое наполнит его душу трепетом перед Небесами и поможет развить в себе возвышенные духовные качества.

Саба из Кельма (Рав Симха Зиссель Бройде Зив) - Мусар - Дома учения в Кельме - Tом 2

Издательство - «АВ Spauda» – 288 с.

Вильнюс – 2019 г.

Саба из Кельма (Рав Симха Зиссель Бройде Зив) - Мусар - Дома учения в Кельме - Tом 2 - Содержание

50 Путь веры (V)

51 Путь мудрости

52 Скрытое чудо (I)

53 Труд человека на земле

54 Б-жественная помощь

55 Скрытое чудо (II)

56 Скрытое чудо (III)

57 Испытания природой

58 Путь природы - для испытания!

59 Явное чудо Хануки

60 Провозглашение чуда

61 Б-жественное Творение

62 Б-жественное единство

63 Принятие увещевания (I)

64 Принятие увещевания (II)

65 Принятие увещевания (III)

66 Тяжесть греха (I)

67 Тяжесть греха (И)

68 Поступающий дерзко

69 Ценнейшая находка

70 Любовь к Торе

71 Восприятие мудрости

72 Слушай Израиль

73 Глубина замысла

74 Еврейское воспитание

75 Радость в трепете

76 Временное и вечное

77 Ступени обретения Торы

78 Возвышенность человека

79 Очищение сердца

80 Призыв к раскаянию

81 Трепет перед учителем

82 Сила духовных качеств

83 Мышление необразованных (I)

84 Мышление необразованных (II)

85 Совет к Дням Трепета

86 Суть увещевания (I)

87 Суть увещевания (II)

88 Награда за заповедь

89 Радость святости

90 Непреднамеренное деяние

91 Освящение Б-жественного имени

92 Глас взывает (I)

93 Воды Ссоры

94 Глас взывает (II)

95 Глас взывает (III)

96 Глас взывает (IV)

97 Пробуждение в нижнем мире (I)

98 Пробуждение в нижнем мире (II)

99 Пробуждение в нижнем мире (III)

100 Путь жизни

101 Смотри, вот новое

102 Сыновья Г-спода

103 Послание упрека

104 Заслуга отцов

105 Разрушительная сила греха

106 Гейном и Ган Эден

107 Значимость воспитания

108 Трепет перед Судом (I)

109 Трепет перед Судом (II)

110 О важности молитвы

111 Обычаи мудрецов

112 Притча про льва и лисицу

113 притче про льва и лисицу

114 Рассуждение о воспитании

115 Нищета при изобилии богатства

116 Отдаление от греха

117 Устремление сердца (I)

118 Устремление сердца (II)

119 Завершение соответствует началу

120 Благословение отцов

121 Сущность человека

122 Все, что делает Всевышний, - к добру

123 Вторая натура (I)

124 Вторая натура (II)

125 Освяти себя в разрешенном тебе

126 Строгость Суда

127 Благословение Б-га обогащает

128 Порядок служения

129 Если это приобрел, то все приобрел (I)

130 Если это приобрел, то все приобрел (II)

131 Величие Г-спода (I)

132 Величие Г-спода (II)

134 Ясный разум 265

135 Новый месяц (I) 267

136 Новый месяц (II)

137 Ослепление подкупом

138 Путь человека

139 Сила раскаяния

Саба из Кельма (Рав Симха Зиссель Бройде Зив) - Мусар - Дома учения в Кельме - Tом 2 - 52 СКРЫТОЕ ЧУДО (І)

Я ознакомлю тебя с еще одной удивительной и очень полезной идеей.

Уже несколько раз ты слышал от меня, что самое главное - понять суть каждого явления. В Дни Раскаяния мы часто говорили об этом в Доме Учения в Гробине, а затем в книге рабейну Йоны «Шаарей Тшува» я нашел слова, полностью подтверждающие это рассуждение. Они вызвали у тебя неподдельный восторг, ибо твой духовный уровень позволяет тебе узреть самую суть изучаемого вопроса. Сказано в книге Мишлей: «Ложный свидетель пропадет, а слышащий вечно говорить будет». Рабейну Йона разъясняет это изречение: «Человек должен воспринимать и внимательно изучать сущность каждого вопроса». Эти слова совершенно поразительны. Рассуждение мудреца чрезвычайно кратко, но предельно емко, как это было в обычае Первых комментаторов.

Когда мы дойдем до корня явлений, изложенных в рассуждении «Путь мудрости», то обнаружим центральный принцип, постоянно упоминаемый нами: необходимо заложить прочную и надежную основу мышления и на ней возводить последующие многочисленные строения. Только так можно прийти к верному пониманию: если человек глубоко воспримет некую идею, то никакое сомнение не заставит его изменить принципу, в истинности которого он убедился.

Именно из-за недостатка подобного понимания евреи попали в ловушку греха золотого тельца. После того как Моше рабейну, как им показалось, задержался с возвращением с вершины горы Синай, в их сердца вкрались сомнения: «...ибо этот человек Моше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что стало с ним». А «многочисленное смешение иноплеменников» пребывало в плену прежних впечатлений от египетского идолопоклонства, и когда они столкнулись с трудностями, этот опыт ввел их в заблуждение, побудив к созданию золотого тельца.

Евреи могли бы избежать греха, если бы взяли за основу уже постигнутое ими знание о том, что Моше рабейну - посланник Б-га, «устами к устам говорящий с Г-сподом», а потому следует полагаться на каждое его слово. «А если «это пустое - от вас» - слово Торы может показаться вам лишенным смысла исключительно из-за ограниченности вашего постижения», но, в конце концов, вам станет ясно, что слова Моше истинны, как это сразу же и произошло.

То же самое случилось с разведчиками, совершившими страшный грех, - ведь им следовало понимать, что Г-сподь есть Б-г, Он властвует над всеми силами в мироздании, и все зависит исключительно от Небес. И если Всевышний требует от человека поступать согласно законам природы, то это лишь следствие Его декрета «В поте лица своего будешь есть хлеб... », но на самом деле законы природы - это тоже чудеса, только сокрытые.

Нечто подобное произошло и при восстании Кораха и его сообщников. Можно полагать, что и у них были причины ошибаться, ведь в противном случае они не стали бы совершать воскурение перед Б-гом. В основе их заблуждения лежало именно недопонимание этого фундаментального принципа. Они должны были осознать истинность пророчества Моше рабейну, поскольку он был пророк и посланник Б-га, и на этом им следовало строить свои дальнейшие рассуждения. Когда же у них возник некий вопрос в связи с поступками Моше рабейну, то, если «это пустое - от вас».

Речение Торы может показаться вам лишенным смысла только из-за ограниченности вашего постижения», но, в конце концов, вы поймете, что каждое слово Моше - истина, как в результате и произошло. Получается, что вера зиждется на верном постижении, на котором следует возводить многочисленные строения. Об этом говорит Рамбан в своем комментарии на стих Торы в главе Ваэтханан «Не испытывайте Г-спода, Б-га вашего... ».

Эта идея лежит в основе всего нашего служения: из-за греха вкушения от плода Древа Познания добра и зла на потомков Адама было наложено проклятие: «...в поте лица своего будешь есть хлеб», то есть теперь мы должны «и бочку разбить, и вино сохранить», - ведь естественный миропорядок воспринимается людьми как противоположность чуду. Но ты должен «сохранить вино», то есть осознавать заключенные в природе сокрытые чудеса. А поколению Пустыни, еще не знакомому с этой истиной, Всевышний непосредственно показал, что все происходящее в мире - это сокрытые чудеса.