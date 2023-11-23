«Нихон мукаси банаси», что в дословном переводе значит японские древние сказания, — так назвал свое произведение современный японский писатель Ое Садзанами. В переводе это значит «малые волны», то есть зыбь большой реки. Такой литературный псевдоним взял себе Суэо Ивая. Он также подписывал свои произведения как Сиоха, Ое Сиоха (значение то же, что и Ое Садзанами), Садзанами Сандзин.

Ивая — токийский уроженец; он родился в 1871 году. Свою литературную деятельность начал с повестей, в которых сразу же сказался его незаурядный талант. Он примкнул к школе нового направления реалистов, однако, занявшись изучением японской древности, начал специализироваться на обработке сказаний о делах былых, времен далекой старины. Он собирал рассеянные по разным литературным памятникам легенды и предания и перекладывал их на современный, понятный для всех язык, предназначая их, главным образом, для детей и юношества. Он стал единственным писателем-пионером в этой области и по справедливости может быть назван создателем подобной литературы в новом, современном, периоде развития Японии. Вышедшие из-под пера Садзанами сказания «Отоги банаси» («Рассказы сиделки») и «Мукаси банаси» придуманы, конечно, не им, в основе этих сказок лежит мифологически-историческая основа. Он лишь брал уже готовый материал и талантливо обрабатывал его.

Большой мастер слова, умеющий пользоваться всеми ресурсами своего языка, он сумел придать легендам особый колорит художественности. При этом он всегда оставался верен исторической первооснове. Ни на йоту не отступая от нее, он представлял ее в художественных, метко очерченных, образах и картинах, которые создавали яркий колорит художественно-литературного произведения.

Садзанами Сандзин - Сказания Древней Японии

Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2021. — 400 с., ил.

ISBN 978-5-9603-0634-8 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-0635-5 (кожаный переплет)

Садзанами Сандзин - Сказания Древней Японии - Содержание

Момотаро

Таманои

Месть краба

Зеркало Мацуямы

Дед Ханасака

Оеяма

Воробей с обрезанным языком

Тавара Тода

Каци-Кацияма

Кобу-тори

Моногуса Таро

Счастливый чайник

Восьмиглавый змий

Заяц и крокодилы

Расёмон

Обезьяна и Медуза

Адацигахара

Урасима Таро

Иссумбоси

Кинтаро

Хибарияма

Кошки и крысы

Усивакамару

Свадьба крысы