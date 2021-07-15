Сафонов - Государство и конфессии в позднеимперской России
Прежде всего коснемся замысла исследования. Настоящая книга посвящена правовой реформе начала XX в. Она была направлена на осуществление религиозной свободы первоначально в форме свободы вероисповедания, а затем и свободы совести. В книге впервые привлечен, обобщен и оценен массив нормативных правовых актов о веротерпимости и свободе совести, изданных в дооктябрьский период царским и Временным правительствами, а также законопроектов и предложений, исходящих от исполнительной и представительной властей, не получивших силу закона, но внесших существенный вклад в разработку проблемы.
В книге охарактеризован правовой статус религиозных объединений Российской империи, выявлены особенности организации управления вероисповеданиями, положения духовенства, состояния брачно-семейных отношений. Осуществлен анализ предпосылок, условий, методологии выработки государственными органами вероисповедного законодательства, выявлено влияние на него зарубежной юридической мысли и позитивного права стран Западной Европы.
Существенное место в книге занимает изучение состояния политико-правовой и в более широком смысле общественной мысли дореволюционной России в сфере свободы совести и вероисповедания, позволяющее судить об уровне теоретической разработки данных вопросов. Изучены воззрения на вопросы реформирования вероисповедного права представителей светской и церковной властей (Николая II, К. П. Победоносцева, С.Ю. Витте, П.А. Столыпина, митрополита Антония (Вадковского), архиепископа Евлогия (Георгиевского), известных общественных и религиозных деятелей, проясняющие внутренние пружины и динамику проведения реформы вероисповедного законодательства.
Александр Александрович Сафонов - Государство и конфессии в позднеимперской России: правовые аспекты взаимоотношений : монография
Москва: Проспект, 2021. — 352 с.
ISBN 978-5-392-34543-4
Александр Александрович Сафонов - Государство и конфессии в позднеимперской России: правовые аспекты взаимоотношений : монография - Содержание
Введение
Глава I. ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ РОССИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ И ДОКУМЕНТАХ
- 1. Историографический обзор
- 2. Источниковая база исследования
Глава II. ВЕРОИСПОВЕДНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ
- 1. Складывание модели российской вероисповедной политики
- 2. Развитие веротерпимости в XVIII в.
- 3. Политика веротерпимости в XIX в.
Глава III. ВЕРОИСПОВЕДНЫЙ ВОПРОС В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.
- 1. Государство и Русская православная церковь: правовые основы взаимоотношений
- 2. Инославные и иноверные исповедания в вероисповедной системе
Глава IV. ПРАВО НА СВОБОДУ СОВЕСТИ КАК ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСКУССИЙ
- 1. Существо вопроса
- 2. Либеральная трактовка религиозной свободы
- 3. Консервативная концепция вероисповедной свободы
- 4. Диспут о свободе вероисповеданий в Религиознофилософских собраниях
Глава V. РАЗРАБОТКА РЕЛИГИОЗНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 1904-1906 ГГ.
- 1. Подготовка указа 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости»
- 2. Вопросы правового положения религий в деятельности Особого совещания по делам веры А.П. Игнатьева
- 3. Указ о старообрядческих и сектантских общинах 17 октября 1906 г.
- 4. Реформа уголовного законодательства
- 5. Церковная реформа в отзывах православного епископата
Глава VI. ВЛИЯНИЕ УКАЗА 17 АПРЕЛЯ 1905 Г. НА ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
- 1. Переходы в католичество
- 2. Переходы в иные инославные и иноверные исповедания
- 3. Религиозные объединения старообрядцев после 17 апреля
- 4. Правовой быт сектантов после 17 апреля
Глава VII. ВЕРОИСПОВЕДНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
- 1. Принципы и основные направления реализации свободы совести в законопроектах
- 2. Общественная оценка законопроектов
Глава VIII. ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ В ПАРТИЙНЫХ ПРОГРАММАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
- 1. Вероисповедный вопрос в программах политических партий
- 2. Законопроекты о свободе совести в комиссиях и заседаниях Государственной думы I и II созывов
- 3. Вероисповедные вопросы в деятельности Государственной думы III и IV созывов и в Государственном совете
Глава IX. ВЕРОИСПОВЕДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
- 1. Первый этап вероисповедных реформ
- 2. Второй этап вероисповедных реформ
Заключение
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