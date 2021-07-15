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Сафонов - Государство и конфессии в позднеимперской России

Александр Александрович Сафонов - Государство и конфессии в позднеимперской России: правовые аспекты взаимоотношений
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Прежде всего коснемся замысла исследования. Настоящая книга посвящена правовой реформе начала XX в. Она была направлена на осуществление религиозной свободы первоначально в форме свободы вероисповедания, а затем и свободы совести. В книге впервые привлечен, обобщен и оценен массив нормативных правовых актов о веротерпимости и свободе совести, изданных в дооктябрьский период царским и Временным правительствами, а также законопроектов и предложений, исходящих от исполнительной и представительной властей, не получивших силу закона, но внесших существенный вклад в разработку проблемы.
В книге охарактеризован правовой статус религиозных объединений Российской империи, выявлены особенности организации управления вероисповеданиями, положения духовенства, состояния брачно-семейных отношений. Осуществлен анализ предпосылок, условий, методологии выработки государственными органами вероисповедного законодательства, выявлено влияние на него зарубежной юридической мысли и позитивного права стран Западной Европы.
Существенное место в книге занимает изучение состояния политико-правовой и в более широком смысле общественной мысли дореволюционной России в сфере свободы совести и вероисповедания, позволяющее судить об уровне теоретической разработки данных вопросов. Изучены воззрения на вопросы реформирования вероисповедного права представителей светской и церковной властей (Николая II, К. П. Победоносцева, С.Ю. Витте, П.А. Столыпина, митрополита Антония (Вадковского), архиепископа Евлогия (Георгиевского), известных общественных и религиозных деятелей, проясняющие внутренние пружины и динамику проведения реформы вероисповедного законодательства.

Александр Александрович Сафонов - Государство и конфессии в позднеимперской России: правовые аспекты взаимоотношений : монография

Москва: Проспект, 2021. — 352 с.
ISBN 978-5-392-34543-4

Александр Александрович Сафонов - Государство и конфессии в позднеимперской России: правовые аспекты взаимоотношений : монография - Содержание

Введение
Глава I. ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ РОССИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ И ДОКУМЕНТАХ
  • 1. Историографический обзор
  • 2. Источниковая база исследования
Глава II. ВЕРОИСПОВЕДНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ
  • 1. Складывание модели российской вероисповедной политики
  • 2. Развитие веротерпимости в XVIII в.
  • 3. Политика веротерпимости в XIX в.
Глава III. ВЕРОИСПОВЕДНЫЙ ВОПРОС В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.
  • 1. Государство и Русская православная церковь: правовые основы взаимоотношений
  • 2. Инославные и иноверные исповедания в вероисповедной системе
Глава IV. ПРАВО НА СВОБОДУ СОВЕСТИ КАК ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСКУССИЙ
  • 1. Существо вопроса
  • 2. Либеральная трактовка религиозной свободы
  • 3. Консервативная концепция вероисповедной свободы
  • 4. Диспут о свободе вероисповеданий в Религиознофилософских собраниях
Глава V. РАЗРАБОТКА РЕЛИГИОЗНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 1904-1906 ГГ.
  • 1. Подготовка указа 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости»
  • 2. Вопросы правового положения религий в деятельности Особого совещания по делам веры А.П. Игнатьева
  • 3. Указ о старообрядческих и сектантских общинах 17 октября 1906 г.
  • 4. Реформа уголовного законодательства
  • 5. Церковная реформа в отзывах православного епископата
Глава VI. ВЛИЯНИЕ УКАЗА 17 АПРЕЛЯ 1905 Г. НА ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
  • 1. Переходы в католичество
  • 2. Переходы в иные инославные и иноверные исповедания
  • 3. Религиозные объединения старообрядцев после 17 апреля
  • 4. Правовой быт сектантов после 17 апреля
Глава VII. ВЕРОИСПОВЕДНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
  • 1. Принципы и основные направления реализации свободы совести в законопроектах
  • 2. Общественная оценка законопроектов
Глава VIII. ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ В ПАРТИЙНЫХ ПРОГРАММАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
  • 1. Вероисповедный вопрос в программах политических партий
  • 2. Законопроекты о свободе совести в комиссиях и заседаниях Государственной думы I и II созывов
  • 3. Вероисповедные вопросы в деятельности Государственной думы III и IV созывов и в Государственном совете
Глава IX. ВЕРОИСПОВЕДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
  • 1. Первый этап вероисповедных реформ
  • 2. Второй этап вероисповедных реформ
Заключение
Указатель имен
Views 291
Rating 5.0 / 5
Added 15.07.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (3)

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