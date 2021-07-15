Прежде всего коснемся замысла исследования. Настоящая книга посвящена правовой реформе начала XX в. Она была направлена на осуществление религиозной свободы первоначально в форме свободы вероисповедания, а затем и свободы совести. В книге впервые привлечен, обобщен и оценен массив нормативных правовых актов о веротерпимости и свободе совести, изданных в дооктябрьский период царским и Временным правительствами, а также законопроектов и предложений, исходящих от исполнительной и представительной властей, не получивших силу закона, но внесших существенный вклад в разработку проблемы.

В книге охарактеризован правовой статус религиозных объединений Российской империи, выявлены особенности организации управления вероисповеданиями, положения духовенства, состояния брачно-семейных отношений. Осуществлен анализ предпосылок, условий, методологии выработки государственными органами вероисповедного законодательства, выявлено влияние на него зарубежной юридической мысли и позитивного права стран Западной Европы.

Существенное место в книге занимает изучение состояния политико-правовой и в более широком смысле общественной мысли дореволюционной России в сфере свободы совести и вероисповедания, позволяющее судить об уровне теоретической разработки данных вопросов. Изучены воззрения на вопросы реформирования вероисповедного права представителей светской и церковной властей (Николая II, К. П. Победоносцева, С.Ю. Витте, П.А. Столыпина, митрополита Антония (Вадковского), архиепископа Евлогия (Георгиевского), известных общественных и религиозных деятелей, проясняющие внутренние пружины и динамику проведения реформы вероисповедного законодательства.

Александр Александрович Сафонов - Государство и конфессии в позднеимперской России: правовые аспекты взаимоотношений : монография

Москва: Проспект, 2021. — 352 с.

ISBN 978-5-392-34543-4

Александр Александрович Сафонов - Государство и конфессии в позднеимперской России: правовые аспекты взаимоотношений : монография - Содержание

Введение

Глава I. ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ РОССИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ И ДОКУМЕНТАХ

1. Историографический обзор

2. Источниковая база исследования

Глава II. ВЕРОИСПОВЕДНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

1. Складывание модели российской вероисповедной политики

2. Развитие веротерпимости в XVIII в.

3. Политика веротерпимости в XIX в.

Глава III. ВЕРОИСПОВЕДНЫЙ ВОПРОС В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.

1. Государство и Русская православная церковь: правовые основы взаимоотношений

2. Инославные и иноверные исповедания в вероисповедной системе

Глава IV. ПРАВО НА СВОБОДУ СОВЕСТИ КАК ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСКУССИЙ

1. Существо вопроса

2. Либеральная трактовка религиозной свободы

3. Консервативная концепция вероисповедной свободы

4. Диспут о свободе вероисповеданий в Религиознофилософских собраниях

Глава V. РАЗРАБОТКА РЕЛИГИОЗНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 1904-1906 ГГ.

1. Подготовка указа 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости»

2. Вопросы правового положения религий в деятельности Особого совещания по делам веры А.П. Игнатьева

3. Указ о старообрядческих и сектантских общинах 17 октября 1906 г.

4. Реформа уголовного законодательства

5. Церковная реформа в отзывах православного епископата

Глава VI. ВЛИЯНИЕ УКАЗА 17 АПРЕЛЯ 1905 Г. НА ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

1. Переходы в католичество

2. Переходы в иные инославные и иноверные исповедания

3. Религиозные объединения старообрядцев после 17 апреля

4. Правовой быт сектантов после 17 апреля

Глава VII. ВЕРОИСПОВЕДНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

1. Принципы и основные направления реализации свободы совести в законопроектах

2. Общественная оценка законопроектов

Глава VIII. ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ В ПАРТИЙНЫХ ПРОГРАММАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1. Вероисповедный вопрос в программах политических партий

2. Законопроекты о свободе совести в комиссиях и заседаниях Государственной думы I и II созывов

3. Вероисповедные вопросы в деятельности Государственной думы III и IV созывов и в Государственном совете

Глава IX. ВЕРОИСПОВЕДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

1. Первый этап вероисповедных реформ

2. Второй этап вероисповедных реформ

Заключение

Указатель имен