Эта книга обращена к широкому кругу читателей, поэтому следует ответить на вопрос, возможно ли исследование Ветхого Завета с исторических позиций. Действительно, Ветхий Завет давно уже не является чем-то запретным для научного Познания после принятием отцами Церкви постулата: «Будучи книгой Божией, Ветхий Завет в то же время книга человеческая, ибо божественная история коренится в истории человеческой». И далее: «Одним из самых значительных достижений библейской науки за последние полвека можно считать установление на самой твердой основе взаимоотношения истории народа Израильского с историей других народов» [25, 11]. Однако несмотря на то, что книги Царств признаются историческими, Пятикнижье, книги Иисуса Навина и Судей до сих пор рассматриваются собранием легенд из-за отсутствия надежных хронологических привязок к истории Древнего Востока. Археологические открытия за последние 50 лет изменили отношение к библейским преданиям в научных кругах Запада. Серьезный прорыв в разработке исторических подходов к изучению текстов Ветхого Завета был сделан англоамериканской школой. Эпоха Авраама датировалась ΧΧ-ΧΙΧ вв. или XVIII вв. до н. э. (Олбрайт, Кеньон; Райт, Брайт), а Исход - XV и XIV вв. до н. э. Даты оказались ошибочными, и историческая картина, восстанавливаемая на их основе, не соответствовала археологическому контексту Палестины того времени. Поэтому некоторые ученые стали относить события израильской истории до царя Саула к I тыс. до н.э. (Сетерс, Велиховский). Отечественные востоковеды иначе подошли к определению историчности ветхозаветных легенд: они считают их поздней записью устных преданий, отстоящих от их возникновения на 400-500 лет [56, I 269]. По их мнению, Исход израильтян имел место в XIV в. до н. э. Причины расхождений во мнениях связаны с малым числом опорных дат в Ветхом Завете. Их только две: «430 лет от Авраама доИсхода» и «480 лет от Исхода до 4-го года правления Соломона». Остальные хронологические реперы - относительные даты, родословия, которые базируются на условном интервале жизни одного поколения, но каков он, неизвестно.

Сафронов В.А., Николаева H.A. - История Древнего Востока в Ветхом Завете

М.: SPSL-«Русская панорама», 2003. - (Серия «Хронология древнего и средневекового мира»). 424 с. 136 библ.

ISBN 5-93165-080-6

Сафронов В.А., Николаева H.A. - История Древнего Востока в Ветхом Завете - Содержание

1. Ветхий Завет как исторический источник

2. Праистория Израиля и цивилизаций Ближнего Востока

3. История шумеро-семитской цивилизации по данным письменных источников, археологии и лннгвистики

4. История Восточного Средиземноморья в 3-2 тыс. до н. э.

Заключение

Примечания

Литература

Сокращения

Приложение 2. Хронологические корреспонденции между историей государств Древнего Востока

Сафронов В.А., Николаева H.A. - История Древнего Востока в Ветхом Завете - Предисловие

Казалось бы, возможности построения хронологии с опорой на даты Библии исчерпаны, но в 1982 году на той же базе данных, В.А.Сафронов предложил новое решение: расчет дат для 39 этапов израильской истории до Саула, исходя из расчетного условного интервала для правления (28,8 лет), с опорой на прямое соотнесение библейских персонажей (Кедорлаомер, Хусарсафем, Сисара) с известными историческими деятелями. В частности, Авраама появление в Ханаане он датировал 2206 г., а Исход - 1776 г. до н.э., т.е. на 400 лет раньше вышеприведенных дат. С небольшими дополнениями и корректировками хронологическая таблица В.А.Сафронова и комментарий к ней, впервые опубликованные в 1982 году в сборнике «Хронология бронзового века Северного Кавказа», легли в основу этой книги (глава 1). Исследование В.А.Сафронова сразу нашло заинтересованных и имеющих большой научный авторитет читателей.

Вот некоторые из них. Вяч.Вс.Иванов, известный хеттолог и индоевропеист, ничего не возразил против соотнесения библейского Хусарсафема с хеттским царем Хантилисом, отметив, что читал статью, «как увлекательный роман». Патриарх отечественного востоковедения, И.М.Дьяконов, хотя не допускал мысли Ь существовании арамейцев в 3 тыс. (одно из положений концепции В.А.Сафронова) и писал об этом в письме от 1983 г., спустя три года изменил свою точку зрения, признав, что «арами» - это этноним 3 тыс. до н. э. и относится к населению заефратской части Эблы [39, 337].

Проверкой на прочность хронологических построений В.А.Сафронова стали открытия в Эбле, западно-семитском государстве 3 тыс. до н. э.; информация о них стала поступать к нам с середины 80-х годов и не вошла в статью 1982 г. Дешифровка топонимов и этнонимов архива Эблы (Петтинато) показала, что население Эблы носило библейские имена. Предпоследнего царя Эблы звали Ибриум=Еврей. Район Арми граничил с Харраном, где по Библии, совместно проживали еврейское племя Авраама и арамеяне из рода Нахора. Археологи давно до открытия Эблы отмечали исключительное сходство материальной культуры поселений вокруг Харрана и Южного Двуречья и объясняли это миграцией колонистов с Юга на Север Meсопотамии. Ветхий Завет рассказывает, что племя Фарры-Авраама о вышло из Ура и направилось в Харран. Гибель Эблы в 2225 году - факт истории, вызвала бегство части населения в Палестину вплоть g до дельты Яйла. Это подтверждается археологическими находками эблаитской керамики. Картину того же движения в это же время рисует Ветхий Завет, отмечая быстрый переход племени Авраама из Харрана через Ханаан (Палестину) в Египет.

Разительным было совпадение даты Исхода, 1796 г. до н. э. у раннехристианских историков Африкана и Евсевия и даты рассчитанной для Исхода В.А.Сафроновым, 1776 г. до н. э. О том, откуда взял такую дату Юлий Африкан, можно только теряться в догадках. Очевидно, раннехристианские историки владели информацией о датах, которые не вошли в канонические книги Ветхого Завета.

Концепция В.А.Сафронова о хронологии, периодизации истории Израиля догосударственного периода углублялась, прирастала новыми данными, связывалась с более широким кругом проблем истории Древнего Востока в процессе чтения им общих курсов «Ветхий Завет и история Древнего Востока» и «Введение в индоевропейскую праисторию» на историческом факультете Московского государственного областного университета с 1992 по 1999 год.

Владимир Александрович предполагал издать свои труды, но не успел закончить эту книгу. Согласно его замыслу, в книгу вошли материалы о доистории Израиля, начиная от выделения прасемитов из праафразийской этнолингвистической общности; анализ мифологической части Ветхого Завета был дополнен разработками по сравнительной мифологии народов Древнего Востока; археологические культуры получили этническую атрибуцию на основании сопоставления с портретом культур по данным лингвистики.

Были обоснованы связи между праиндоевропейцами, шумерами и западными семитами, оставившими след в древнейшей системе письма. Было найдено решение расчета хронологии для родословий от Сима до Авраама и обосновано участие праевреев в создании цивилизации в конце 4 тыс. в Месопотамии. Для включения израильской истории в общеисторический процесс были введены исторические экскурсы. Хронологическая таблица в конце книги дополняет эти экскурсы фактами, не вошедшие в основной текст. Система хронологии Нового царства Египта приведена по Дриотону-Вандье, а для Месопотамии принята дата начала правления Саргона 2314 г. до н. э.

Н.А.Николаева