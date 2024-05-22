Для ученого крайне важно уметь выбирать научные задачи, в решение которых он (или она) может внести существенный вклад «здесь и сейчас». В полной мере обладая этим свойством, Карл Саган, кроме того, имел более редкую способность выделить ключевые моменты и тенденции в истории развития наших знаний о мире, а также — именно как ученый! — распознать самые актуальные проблемы, стоящие перед человечеством. Наконец, он прекрасно обо всем этом рассказывал.

Первая грань таланта Сагана помогла ему получить важные научные результаты в исследованиях различных объектов Солнечной системы. В 1960–70-е гг., на которые пришелся пик собственно научной карьеры Сагана, развитие космической техники впервые позволило отправить межпланетные станции для изучения тел Солнечной системы. Саган активно и плодотворно участвовал в проектах по изучению Венеры и Марса. Кроме того, ему принадлежит несколько оказавшихся верными идей о свой ствах других объектов, например спутников больших планет.

Интерес к истории позволил Карлу Сагану выстроить целостную картину развития цивилизации, которая, с одной стороны, достигла способности выйти за пределы родной планеты, а с другой — уничтожить жизнь на ней. Понимание исторической динамики приводит к трезвому, объективному и просвещенному взгляду на современность — в частности, позволяет выделить наиболее существенные угрозы человечеству. В дополнение к очевидно стоявшей на повестке дня (особенно после Карибского кризиса) проблеме ядерного апокалипсиса Саган совершенно справедливо (как показали дальнейшие исследования) полагал, что человечеству угрожает глобальное потепление, связанное с антропогенными факторами. Талант популяризатора позволил ему объединить рассказ о самых передовых (на тот момент) достижениях науки с изложением ее истории и обсуждением актуальных проблем. Результатом этого стал одноименный цикл телепрограмм и связанная с ним книга, которую вы сейчас держите в руках.

Карл Саган - Космос

Пер. с англ.

М. : Альпина нон-фикшн, 2024, 558 с. : ил.

ISBN 978-5-91671-000-7

Карл Саган - Космос - Содержание

Предисловие

Предисловие от автора

Глава 1 На берегу космического океана

Глава 2 Один голос в космической фуге

Глава 3 Гармония миров

Глава 4 Небеса и преисподняя

Глава 5 Блюз Красной планеты

Глава 6 Приключения путешественников

Глава 7 Хребет ночи

Глава 8 Путешествия в пространстве и времени

Глава 9 Жизнь звезд

Глава 10 Край вечности

Глава 11 Постоянство памяти

Глава 12 Галактическая энциклопедия

Глава 13 Кто отвечает за Землю?

Приложение 1 П риведение к абсурду, или Квадратный корень из двух

Приложение 2 Пять пифагоровых тел

Благодарности

Библиография