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Саган - Космос

Карл Саган - Космос
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Reference, Philology Literature
Для ученого крайне важно уметь выбирать научные задачи, в решение которых он (или она) может внести существенный вклад «здесь и сейчас». В полной мере обладая этим свойством, Карл Саган, кроме того, имел более редкую способность выделить ключевые моменты и тенденции в истории развития наших знаний о мире, а также — именно как ученый! — распознать самые актуальные проблемы, стоящие перед человечеством. Наконец, он прекрасно обо всем этом рассказывал.
Первая грань таланта Сагана помогла ему получить важные научные результаты в исследованиях различных объектов Солнечной системы. В 1960–70-е гг., на которые пришелся пик собственно научной карьеры Сагана, развитие космической техники впервые позволило отправить межпланетные станции для изучения тел Солнечной системы. Саган активно и плодотворно участвовал в проектах по изучению Венеры и Марса. Кроме того, ему принадлежит несколько оказавшихся верными идей о свой ствах других объектов, например спутников больших планет.
Интерес к истории позволил Карлу Сагану выстроить целостную картину развития цивилизации, которая, с одной стороны, достигла способности выйти за пределы родной планеты, а с другой — уничтожить жизнь на ней. Понимание исторической динамики приводит к трезвому, объективному и просвещенному взгляду на современность — в частности, позволяет выделить наиболее существенные угрозы человечеству. В дополнение к очевидно стоявшей на повестке дня (особенно после Карибского кризиса) проблеме ядерного апокалипсиса Саган совершенно справедливо (как показали дальнейшие исследования) полагал, что человечеству угрожает глобальное потепление, связанное с антропогенными факторами. Талант популяризатора позволил ему объединить рассказ о самых передовых (на тот момент) достижениях науки с изложением ее истории и обсуждением актуальных проблем. Результатом этого стал одноименный цикл телепрограмм и связанная с ним книга, которую вы сейчас держите в руках.

Карл Саган - Космос

Пер. с англ.
М. : Альпина нон-фикшн, 2024, 558 с. : ил.
ISBN 978-5-91671-000-7

Карл Саган - Космос - Содержание

Предисловие
Предисловие от автора
  • Глава 1 На берегу космического океана
  • Глава 2 Один голос в космической фуге
  • Глава 3 Гармония миров
  • Глава 4 Небеса и преисподняя
  • Глава 5 Блюз Красной планеты
  • Глава 6 Приключения путешественников
  • Глава 7 Хребет ночи
  • Глава 8 Путешествия в пространстве и времени
  • Глава 9 Жизнь звезд
  • Глава 10 Край вечности
  • Глава 11 Постоянство памяти
  • Глава 12 Галактическая энциклопедия
  • Глава 13 Кто отвечает за Землю?
Приложение 1 П риведение к абсурду, или Квадратный корень из двух
Приложение 2 Пять пифагоровых тел
Благодарности
Библиография
Views 240
Rating 5.0 / 5
Added 22.05.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

T
tarasenko 2 years ago

Самая, как мне кажется, лучшая книга прекрасного ученого! В "Мозге Брока" он хорошо, хотя и кратко, проехался по атеизму.

Очень хочу ее в бумаге именно в таком издании!
B
brat Andron 2 years ago

А Саган разве не был атеистом ? 

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