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Сакс - Не во имя Господа

Сакс, Джонатан - Не во имя Господа - Против религиозного насилия
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Bible Commentaries, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience

В мире, раздираемом религиозными конфликтами, лорд Джонатан Сакс задает прямой и болезненный вопрос: почему люди убивают друг друга, ссылаясь на волю Всевышнего? В своей глубокой и искренней книге «Не во имя Господа» он разоблачает феномен «альтруистического зла» — преступлений, совершаемых ради «высшего блага».

Сакс, Джонатан - Не во имя Господа - Против религиозного насилия

Пер. с англ. Олега Алякринского. — М. : Книжники, 2023. — 304 с.

ISBN 978-5-604973-90-5

Сакс, Джонатан - Не во имя Господа – Содержание

Благодарности

ЧАСТЬ I: ПЛОХАЯ ВЕРА

  • 1. Альтруистическое зло

  • 2. Насилие и идентичность

  • з. Дуализм

  • 4. Козел отпущения

  • 5. Кровное соперничество

ЧАСТЬ II: БРАТЬЯ

  • 6. Единокровные братья

  • 7. Поединок с ангелом

  • 8. Обмен ролями

  • 9. Неприятие неприятия

ЧАСТЬ III: С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ

  • 10. Чужак

  • 11. Универсальность справедливости, индивидуальность любви

  • 12. Трудные тексты

  • із. Избавление от власти

  • 14. Отпустить ненависть

  • 15. Жажда власти или жажда жизни

Библиография

Примечания

Views 306
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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