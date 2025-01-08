Сакс - Не во имя Господа
В мире, раздираемом религиозными конфликтами, лорд Джонатан Сакс задает прямой и болезненный вопрос: почему люди убивают друг друга, ссылаясь на волю Всевышнего? В своей глубокой и искренней книге «Не во имя Господа» он разоблачает феномен «альтруистического зла» — преступлений, совершаемых ради «высшего блага».
Сакс, Джонатан - Не во имя Господа - Против религиозного насилия
Пер. с англ. Олега Алякринского. — М. : Книжники, 2023. — 304 с.
ISBN 978-5-604973-90-5
Сакс, Джонатан - Не во имя Господа – Содержание
Благодарности
ЧАСТЬ I: ПЛОХАЯ ВЕРА
1. Альтруистическое зло
2. Насилие и идентичность
з. Дуализм
4. Козел отпущения
5. Кровное соперничество
ЧАСТЬ II: БРАТЬЯ
6. Единокровные братья
7. Поединок с ангелом
8. Обмен ролями
9. Неприятие неприятия
ЧАСТЬ III: С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ
10. Чужак
11. Универсальность справедливости, индивидуальность любви
12. Трудные тексты
із. Избавление от власти
14. Отпустить ненависть
15. Жажда власти или жажда жизни
Библиография
Примечания
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