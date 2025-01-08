Сакс - Не во имя Господа

В мире, раздираемом религиозными конфликтами, лорд Джонатан Сакс задает прямой и болезненный вопрос: почему люди убивают друг друга, ссылаясь на волю Всевышнего? В своей глубокой и искренней книге «Не во имя Господа» он разоблачает феномен «альтруистического зла» — преступлений, совершаемых ради «высшего блага».

Сакс, Джонатан - Не во имя Господа - Против религиозного насилия

Пер. с англ. Олега Алякринского. — М. : Книжники, 2023. — 304 с.

ISBN 978-5-604973-90-5

Сакс, Джонатан - Не во имя Господа – Содержание

Благодарности

ЧАСТЬ I: ПЛОХАЯ ВЕРА

1. Альтруистическое зло

2. Насилие и идентичность

з. Дуализм

4. Козел отпущения

5. Кровное соперничество

ЧАСТЬ II: БРАТЬЯ

6. Единокровные братья

7. Поединок с ангелом

8. Обмен ролями

9. Неприятие неприятия

ЧАСТЬ III: С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ

10. Чужак

11. Универсальность справедливости, индивидуальность любви

12. Трудные тексты

із. Избавление от власти

14. Отпустить ненависть

15. Жажда власти или жажда жизни

Библиография

Примечания