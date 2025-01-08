Сакс - Великое содружество

Дебаты о религии и науке разгорались периодически, начиная с семнадцатого столетия. Они обычно свидетельствуют о возникновении серьезного кризиса в обществе. В семнадцатом столетии он проявился в религиозных войнах, опустошивших Европу. В девятнадцатом столетии - в промышленной революции, урбанизации и влиянии новой науки, особенно Дарвина. В 1960-ых - в дебатах о «смерти Бога», в которых прозвучало эхо двух мировых войн и движения к либерализации морали. Мы подошли к новому большому перекрестку в истории, и естественно спросить, кто должен указать нам, какую дорогу выбрать. Наука говорит как эксперт о будущем, религия как авторитет прошлого. Наука апеллирует к силе разума, религия – к высшей силе Откровения. Дебаты обычно остаются безрезультатными, и обе стороны готовятся к новым битвам.

Сегодняшние дебаты, однако, ведутся с невиданными раньше гневом и бранью. Изменилось и направление конфликта. В прошлом опасностью – и это была реальная опасность – было безбожное общество. Оно реализовалось в четырех ужасающих экспериментах в истории: во французской революции, нацистской Германии, Советском Союзе и коммунистическом Китае. Сегодня опасность исходит из союза радикальной религиозности с апокалипсической политикой, способной через террор и дезинформацию дестабилизировать целые нации и регионы. Я боюсь этого так же сильно, как боюсь безбожного тоталитаризма. Все сдержанные верующие во всех религиях согласятся со мной: сражение с радикализмом верующие и атеисты должны вести вместе. Вместо этого новый атеизм начал необычно агрессивное нападение на религию, что угрожает религии, науке, интеллектуальной честности и вообще будущему Запада. Когда общество теряет религию, в нем возникает тенденция к саморазрушению. Оно обнаруживает, что после разрыва нитей, которые связывали его мораль с чем-то трансцендентным, в нем расцветает релятивизм, но релятивизм неспособен к защите чего-нибудь, включая самого себя. Когда общество теряет свою душу, оно стоит на пороге потери своего будущего.

Джонатан Сакс - Великое содружество - Наука, религия и поиск смысла

Неавторизованный перевод Бориса Дынина

Торонто, Канада, 2014 г.

Джонатан Сакс - Великое содружество - Наука, религия и поиск смысла - Содержание

Неавторизованный перевод Бориса Дынина

Торонто, Канада, 2014 г.

Благодарности

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Бог и поиск Смысла

1. Животное ищущее смысл

2. При двух умах

3. Расходящиеся дороги

4. Встреча с Богом

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Почему это имеет значение

5. Чем мы рискуем

6. Человеческое достоинство

7. Политика cвободы

8. Мораль

9. Взаимоотношения

10. Осмысленная жизнь

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Вера и ее проблемы

11. Дарвин

12. Проблема зла

13. Когда религия сбивается с пути

14. Почему Бог?

ЭПИЛОГ: Письмо научному атеисту

Для дальнейшего чтения

Приложение: Еврейские источники о Творении, возрасте Вселенной и эволюции