Издательство «Тора Лишма»

ИЕРУСАЛИМ 5765

Перевод: Пинхас Перлов, Йонатан Шухман

«Рав Эльхонон говорил тихо, с внутренним спокойствием, как обычно, да и голос его тоже не изменился, выражение лица было серьезным, но обычным, в его тоне не чувствовалось ничего личного, он также не пытался проститься со своим сыном равом Нафтоли. Его речь была направлена ко всем: — На небесах нас, наверное, считают праведниками, ведь мы избраны искупить своими жизнями весь народ Израиля. Однако мы должны полностью раскаяться перед Всевышним немедленно, здесь же, времени мало, дорога к Девятому форту (место расстрела святых праведников Слободки — пер.) близка. Мы должны знать, что наши жертвы будут более весомы после раскаяния, тем самым мы спасем наших братьев и сестер в Америке... чтобы не было у нас, не дай Б-г, никакой порочной мысли, оскверняющую нашу жертву, мы выполняем сейчас самую важную заповедь: "В огне она зажжена, и так в огне ее отстроишь"; огонь, сжигающий наши тела — это тот огонь, который воздвигнет вновь дом Израиля».

После начала Первой Мировой войны в 1917 г. Хафец Хаим решает переехать в другой город и доверяет своему ученику руководство оставшейся частью ешивы. После того, как в 1921 г. Россия дала разрешение эмигрировать, рав Вассерман возвращается в Польшу, и там, в городе Барановичи берет на себя управление ешивой Оэль Тора, которая под его началом становится одним из самых значительных центров учения Торы, имевших огромное влияние на весь религиозный мир. Эта ешива освятила имя Всевышнего в кровавые годы Второй Мировой войны.

Писал Рамбам в Сефер а-мицвот (заповедь первая), что обязан человек знать и верить, что есть Всевышний (см. там). Мы должны понять: как вообще может существовать такая заповедь — верить? Другое дело — заповеди, которые человек исполняет физически, посредством органов своего тела, повелевающие делать что-то или чего-то не делать; исполнение их — во власти человека и зависит от его желания... Но вера в Б-га и в Его Тору — это нечто существующее само по себе, независимо от воли человека! Если она есть, то зачем приказывать человеку, чтобы он верил, а если, не дай Б-г, вырвана вера из сердца его — как может он приобрести ее? И выходит, что он не ответственен за самого себя во всем, что связано с верой, ибо сердце, в котором ее нет, властвует над ним! А между тем мы видим, что по законам Торы грех неверия чрезвычайно тяжек, тяжелее, чем идолопоклонство! Идолопоклонника надлежит судить в суде, для этого нужны свидетели и предупреждение (об ответственности за это преступление). В то же время жизнь человека, отрицающего Б-га, не защищена законом Торы ни в каком месте и ни в какое время, и не нужно предупреждения, и не нужен Сангедрии (суд из не менее чем 23 судей — знатоков Закона). То же самое можно сказать о том, кто верит в идолопоклонство и жертвует собой за него или приносит в жертву своего сына Молеху... На первый взгляд, на него тоже надо смотреть как на человека, не отвечающего за самого себя, — ведь его вера в идола так сильна, что он даже жертвует ему сына! Его наказание должно быть легче, чем того, кто преступает заповедь, веря во Всевышнего!

Между тем в Торе мы видим обратное: грех идолопоклонства чрезвычайно тяжел, и Рамбам писал, что нигде в Торе мы не находим выражений, говорящих о ревности Всевышнего, — и только из-за идолопоклонства Он ревнует и мстит...

***

Более того, заповедь веры обязательна для всей общины Израиля, включая еврейских детей, — сразу же, как только они достигают совершеннолетия (мальчики — в 13 лет, а девочки — в 12 лет). А между тем известно, что в вопросах веры потерпели провал величайшие философы, например Аристотель. Рамбам писал о нем, что разум его был лишь на одну ступень ниже пророческой. Другими словами, если бы не пророчество и дух святого постижения, не было бы в мире большего мудреца, чем он; тем не менее, вся мудрость его не помогла ему достичь истинной веры! Если это так, то как же святая Тора обязывает детей, чтобы они небольшим своим умом достигли большего, чем Аристотель? А ведь известно, что Всевышний не требует от людей чего-либо чрезмерного!

***

И еще удивительно: неевреи обязаны исполнять семь заповедей, и если они не делают этого, то, несомненно, будут наказаны в будущем. А теперь представим себе такого человека, который всю жизнь пьянствовал и был (неграмотным) пастухом... Но когда он явится на Высший суд, осудят его там на наказание в аду за то, что не соблюдал семь заповедей... И закричит он: «Откуда мне было знать, что я обязан соблюдать их?» Его претензии кажутся совершенно справедливыми, и все же он будет признан виновным в суде... Все это требует разъяснения.

***

Однако, вглядевшись внимательно, мы можем прийти к выводу, что вера в то, что Всевышний сотворил мир, неизбежно должна стать уделом всякого, у кого есть разум, всякого, кто лишь перешагнул границу, отделяющую неосознанное бытие от осознанного... При этом нет нужды ни в какой философии, чтобы дойти до истины, как сказано об этом в Ковот а-левавот (Шаар а-ихуд, гл. 6): «Есть люди, говорящие, что мир существует по воле случая, без Того, кто его сотворил, не дай Б-г. Удивительно мне: как может прийти в голову подобная мысль? Ведь если скажет кто-нибудь, увидев водяное колесо, посредством которого подается вода на поле, что оно оказалось здесь само, без замысла мастера, то его сочтут глупцом и сумасшедшим... И известно, что ни в чем, что сделано без предварительного замысла, не найдешь ты признаков разума, и если кто-то прольет чернила на чистый лист бумаги, невозможно, чтобы таким образом появилась там осмысленная запись. А если кто-то покажет нам что-нибудь написанное и заявит, что это получилось от случайного пролития чернил на бумагу, то мы объявим его обманщиком!» Но как же может разумный человек сказать обо всем Творении, что оно образовалось само собой?

Ведь мы видим на каждом шагу признаки глубочайшего, бесконечного разума! Сколько чудесной мудрости заложено в строении человеческого тела, в совершенном взаимодействии его органов и стройной гармонии его сил, как свидетельствуют об этом все умудренные в тайнах врачебного искусства и хирургии... Как можно сказать об этой чудесной «машине», называемой человеком, что она сделалась сама, без замысла Того, кто сделал ее, тогда как всякого, кто скажет, что «часы сделались сами», сочтут сумасшедшим? Рассказывает мидраш, как один вероотступник пришел к раби Акиве и спросил его: «Кто сотворил весь мир?» Ответил р. Акива: «Святой, будь Он благословен!» Сказал тот: «Докажи мне это!» Спросил его р. Акива: «Кто соткал твою одежду?» Тот ответил: «Ткач!» Сказал ему р. Акива: «Докажи мне это!» И сказал р. Акива своим ученикам: «Так же, как плащ свидетельствует о ткаче, дверь — о столяре, а дом — о строителе, так и весь мир свидетельствует о своем Творце, будь Он благословен». И если мы нарисуем в своем воображении человека, который родился с полностью развитым интеллектом, то не сможем представить себе того потрясения, которое он испытает, внезапно увидев перед собой небеса с их небесным войском, и землю со всем, что есть на ней...

Если мы спросим его, получился ли этот мир, который он впервые видит перед собой, сам собой, без всякого замысла, или же сделал его мудрый Творец, то, вдумавшись, он, конечно же, ответит, что дело миротворения свершено с чудесной мудростью, в высочайшем едином порядке, как сказано в Писании: «Небеса рассказывают о Славе Б-жественной...» (Теплим 19:2), «Из плоти моей узрю я Б-га» (Мое 19:26). Если это так, то поистине непонятным и удивительным становится другое, обратное тому, о чем мы спрашивали вначале: как могли великие философы дойти до такой глупости — утверждать, что мир создался случайно?