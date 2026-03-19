Книга итальянской исследовательницы Симонетты Сальвестрони «Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского» представляет собой фундаментальный труд, в котором творчество русского классика анализируется как непрерывный диалог с духовным преданием Восточной Церкви. Автор ставит задачу доказать, что художественный мир Достоевского не просто «религиозен» в общем смысле, а глубоко укоренен в конкретных текстах — от Псалтири и Евангелия до творений Исаака Сирина и Иоанна Лествичника. Основная идея произведения заключается в том, что структура великого «Пятикнижия» Достоевского воспроизводит путь человеческой души от адского самозамкнутости греха к пасхальному свету преображения, следуя логике православной аскетики.

Содержательная часть книги детально исследует, как святоотеческие концепции «обожения», «трезвения» и «сострадательной любви» воплощаются в судьбах конкретных героев. Сальвестрони анализирует «Преступление и наказание» через призму притчи о воскрешении Лазаря, а «Бесов» — как художественную экзегезу евангельского сюжета о гадаринских свиньях и духовной прелести. Автор уделяет значительное внимание анализу романа «Братья Карамазовы», где поучения старца Зосимы рассматриваются не как стилизация, а как живой синтез идей «Добротолюбия», адаптированный для человека нового времени. В книге предлагается оригинальный взгляд на использование Достоевским библейского интертекста: цитаты и аллюзии служат не украшением, а структурными узлами, которые переводят частную психологическую драму в план вечной борьбы между логосом и хаосом.

Текст написан в строгом академическом стиле западной славистики, который при этом пронизан глубоким уважением к православной традиции и тонким чувством художественного слова. Симонетта Сальвестрони мастерски выявляет скрытые цитаты, которые ускользали от внимания исследователей, не знакомых с литургическим строем Церкви. Работа служит неоценимым ресурсом для всех, кто хочет увидеть в Достоевском не только идеолога или психолога, но и глубокого христианского мистика, чей язык был пропитан образами Писания. Это чтение помогает осознать, что для понимания Достоевского необходимо «включить» тот же духовный код, в котором он творил, воспринимая его романы как своего рода «иконы в слове», призывающие к духовному деланию и любви.

Академический проект, Санкт-Петербург, 2001.— 187 с

ISBN5-7331-0133-4

Симонетта Сальвестрони - Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского - Содержание

Вступление

Глава первая. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Первое ощущение богоприсутствия: монолог Мармеладова - Второе ощущение богоприсутствия: Чтение главы о воскрешении Лазаря - Третье ощущение ботоприсутствия: опыт Сибири

Глава вторая «Идиот»

Главный герой и рай бытия - Петербург и VI глава Апокалипсиса - «Христос во гробе» Гольбейна и «Источник воды живой» (Ап 21, 6) - Жертвы (Ап 6, 10)

Глава третья. «Бесы»

Полюс бесов: «Премудрый змий» - Полюс света: Богоявленская улица - Исповедь Ставрогина и «схождение ума в сердце» - Послание Лаодикийской церкви - Бесноватый из Гадаринской страны

Глава четвертая. «Братья Карамазовы»

Вторая книга романа: Бог–Отец и «отец лжи» - Иван — толкователь Ветхого и Нового Завета - «Пшеничное зерно» — Маркел (Ин 12, 24) - Кана Галилейская (Ин. 2, 1—10) - «Ветхие люди» — Иван и Смердя ков и «новый Человек» —Митя (Кол 3‚ 9) - Илюша — пшеничное зерно (Ин 12, 24)

