Самые лучшие притчи всех времен и народов

Рассказывают, что некий человек взял к себе в услужение бедняка. У господина была невзрачная внешность, а слуга был красивым. Так они и жили: один приказывал, другой подчинялся. Но вот настали тяжёлые времена. Была засуха, и много людей погибло. Когда голод кончился, слуга подумал, что из тех, кто знал, что он слуга, никого не осталось в живых. Поэтому он, рассчитывая на свою приятную внешность, сказал господину:

– Это ты мой слуга, а я тебе господин.

Между ними начался спор, и слухи об их споре дошли до одного мудрого судьи. Судья предложил спорящим войти в башню и высунуть из неё в окно обе руки. Затем он, стоя снаружи, крикнул:

– Ну, а теперь определи, где руки слуги, и отруби их!

Услышав эти слова, бывший слуга быстро убрал руки и таким образом выдал себя. Так судья определил, кто из них господин и кто – слуга.

* * *

Как-то раз некий городской вор, чтобы забраться в чужой дом, подкапывал стену. Стена обвалилась, и вор сломал себе руку. Тогда вор пришёл к негусу (титул императоров Эфиопии) и стал жаловаться:

– О негус! Я, ваш городской вор, подкапывал стену одного дома, а она обрушилась, и я сломал себе руку. Ясно, что хозяин дома делал стену кое-как.

Негус был большим сумасбродом, поэтому он приказал позвать хозяина дома, сказав:

– Действительно, это из-за него мой городской вор сломал себе руку.

Когда хозяин дома пришёл, негус спросил его:

– Почему ты так плохо построил дом, что из-за тебя мой вор сломал себе руку?

– Я не виноват. Это каменщик плохо сложил стены, – ответил хозяин дома.

Негус приказал позвать каменщика.

– Ты почему так плохо сложил стены? Из-за тебя мой вор сломал себе руку, – сказал негус каменщику.

– Я тут ни при чём. Стена обрушилась потому, что плохо крыли крышу. Виноват тот, кто крыл крышу, – сказал каменщик.

Тогда позвали кровельщика, и негус сказал:

– Ты плохо крыл крышу дома, поэтому из-за тебя мой вор сломал себе руку.

– О негус! Я не виноват, – ответил кровельщик. – Когда я крыл крышу, мимо проходила красивая девушка, и я засмотрелся на неё. Вот почему получилась плохая крыша. Это девушка виновата во всём.

Тут сумасбродный негус устал и собрался уходить. Но прежде чем уйти, он распорядился:

– Если увидите человека маленького роста, повесьте его!

А так как среди присутствующих самым маленьким был этот вор, его схватили и повесили. Так рассказывают.

Коллектив авторов - Самые лучшие притчи всех времен и народов

М.: «Издательство АСТ», 2018 — (Золотые строки)

ISBN 978-5-17-107053-3

Самые лучшие притчи всех времен и народов – Содержание

Африканские притчи

Красивый слуга - Человек маленького роста - Рыбак и охотник - Слон и заяц - Справедливый султан - Кто кого переспит - Приговор мудрого негуса - Жадный судья - О богаче и бедняке - Хитрая мартышка - Вождь и два товарища - Спор о родстве - К чему приводит обман - Обезьяна и черепаха - Нубийский счет - Превращённая трубка - Оживший охотник - Трое судей - Мудрое решение - Хитрые воры - Испытание ловкости - Торговец и мальчик

Библейские притчи

Бесплодная смоковница - Валтасаров пир - Виноградари - Вирсавия, Урия и Давид - Девы мудрые и девы неразумные - Добрый Самаритянин - Должник и царь - Зарытый талант - Званые и избранные - Наёмники - Неразумный юноша - Плевелы - Сеятель - Стяжание - Царь деревьев

Буддийские притчи

Рождение Будды - Просветление - Заветная звезда - Пробудитесь! - Срединный путь - Что посеешь, то и пожнешь - Исход - Каждому свое - Я вижу свет - Мудрая беседа - Брось это! - Великое понимание - Не теряйте времени - Несчастнейший на свете - Мудрая монахиня - Образ жизни

Греческие притчи

Самые храбрые и справедливые - Готовность оратора - Рассуждения о счастье - Делёж «по-божески» - Сизиф и два мудреца - История из жизни Солона, одного из Семи Мудрецов - Сребролюбец и завистливый - Тройной фильтр

Даосские притчи

Секрет непобедимости - Сила, идущая от души - Чайки - Солнце - Лист дерева чу - Укротитель зверей - Советы - Не твёрдый, не мягкий - Что такое несчастье - Мудрый государь - Чем я лучше других? - Игла, колотушка и жезл - Ми-Цзы и государь - Катапульта - Уязвимое место - Как звучит свирель - О манерах и еде - Общий враг - Понимание жизни - Изменение Конфуция - Труд и безделье - Какая жена лучше? - Истинное – в странствиях - Два мастера - Непонятливый слуга - Безнадёжный ученик - Спокойствие и гармония - Бесстрастие

Дзенские притчи

Большая разница - Последнее желание - Арест каменного Будды - Прямо сейчас - Исан и кувшин воды - Тонкий шёлк - Вор, ставший учеником - Кирпич никогда не станет зеркалом - Сухие листья - Неужели? - Колышется ваш разум - Точная пропорция - Оставь это! - Дзэн в жизни нищих - Первый шаг в правильном направлении - Одним словом - Как станут просветлёнными трава и деревья

Еврейские притчи

Курица и свинья - Правда и притча - Мудрость и красота - Полная картина - Как важно правильно слушать - Шершень и паук - Арбуз для важного гостя - Спасение от наводнения - Зачем учиться - Лошадки одной масти - Молитва сапожника - Кузнечные меха - Два способа согревания - Как не плакать? - Телеграмма - Свидетель всего - Маленький кусочек верёвки - На что похож Бог? - Тенали Раман и северный живописец - Сила знания - Арбузы - Истинная справедливость - Ленивец и хамелеон - Грабёж и лжесвидетельство - Змея в цветах - Идите за мудрым человеком - Попугай падишаха - Чувство усталости без ходьбы - Пятеро воров - Слон и шакал - Судьба учителя - Три заповеди - Твои молитвы не приняты - Магия музыки

Суфийские притчи

Уже лучше! - Слова - Молитва - В поисках смысла - Что может страх - Разница - Образ любви - Птица Кикнус - Гибель купца - Судьба скупого - Пробуждение - Не в богатстве счастье - Пища павлина - Не сможешь забыть - Плут и дервиш - Вино и палец - Помощь нуждающемуся - Мастер во дворце - Тысяча динаров - Юсуф, сын Хайуллы - Связанный по рукам и ногам

Христианские притчи

Абсолютная вера - Авва Агафон и прокажённый - Александрийский кожевник - Бог везде - Бог непостижим - Бог, который забывает грехи - Быть как ангел - В лавке у Бога - В мастерской часовщика - В парикмахерской - Великое смирение - Вера в чудеса - Вера самоубийцы - Визит Бога - Визит к богатому коллекционеру - Виноват во всём - Внимай себе - Волк, лиса или заяц? - Воробей - Всадник, фермер и бедняк - Всегда радуйтесь - Всемогущий Канут - Всему свой срок - Всё остальное приложится - Выбор креста - Выступление старого профессора - Вяз и виноград - Глиняные горшки - Голодный человек и учёный - Город, в котором нет правил дорожного движения - Город кандалов - Городской житель и старая обезьяна - Готовность к причащению - Град над грешниками - Грести против течения - Грехи аввы Диоскора - Дар слёз - Два друга на кладбище - Два жука - Два крестьянина и река - Два слепых - Два царских сына - Две очереди - Две сохи - Желанное безумие - Жестокие птицы - Заботливый Друг - Завещание аввы Исаака - Заколдованная жена - Злобная собачка - Именитый господин и нищий в одном лице - Имя в огороде - Иногда давать послабление - Используй прямо сейчас - Испытание веры - Испытание женихов - Испытание министра - Как отыскать счастье - Как постичь Бога? - Какого цвета море? - Каменная плита с непонятным узором - Камень, исполняющий желания - Келейное безмолвие - Когда начинать воспитание - Когда ты замолчал, заговорила Истина - Копейка - Кораблекрушение - Крестьянин и золотой самородок - Крестьянин и разбойники - Крик храбрости - Кристалл веры - Лестница - Литургия в грехе - Ловля кролика - Ложь - Лучше умереть у родника - Медведь-гора - Мельник - Милостыня – лучший друг - Молитва Епиктета - Молитва по привычке - Молитва убогих - Моя задача - На необитаемом острове - Наводнение на острове - Наклонности - Насущные интересы - Нахожусь в столице! - Не думать о делах - Неведомая речь - Невероятный зануда - Недоступная принцесса - Новая жизнь - Ночь в лесу - Нужда в советах - Озеро с живой водой - Орудия Дьявола - Ослепление - Остался цел - Ответ Иисуса - Ответы оптинского монаха - Отречение ради Истины - Отцовские наставления - Отшельник, достигший предела - Первый шаг - Переселения четы воробьёв - Пещера со сталактитами - Платан - Польза христианства - Полярная звезда - Правду с Ложью не найдёшь - Привычка к высоте - Пуговица - Пути человеческие - Путник и великан - Путь к спасению - Пьянство - Разбитая ваза - Разговор с Богом - Рай богача - Ручей и родник - С Божьей помощью - Самая великая ложь на свете - Самоуверенный светлячок - Связка гороха - Святые помышления - Священник и кухарка - Семена - Сердце в чистоте - Сила Креста - Сила молитвы за усопших - Сильный ветер - Сладкое или кислое? - Сложно преодолеть привычку - Слухи - Смельчак и оборотень - Смирение - Сообразительные гости - Счастливый человек - Твой крест - Три каменщика - Три ливанских кедра - Ханетстра - Царство цепей - Человеческая мудрость

Притчи от Фёдора Достоевского

Перед казнью - Он поясняет свою позицию - О луковке - Добрый Самаритянин

Притчи от Льва Толстого

Гордый олень - Деревянная кормушка - Галчонок - Цапля и журавль - Жадный свёкр - Краденым сыт не будешь - Ход денег - Волк и осёл - Бесы - Коварная цапля - Медведь и бревно - Обещанная половина - Открыть глаза на грех - Разные жёны - Солдатская шинель - Старуха и её петух - Страх богатыря - У страха глаза велики - Мужичок-драчун - Волшебная водица - Ногам работа - Иди вперед - Знахарь и ученик в джунглях - Солдатская школа - Солдат на исповеди

Притчи от Ивана Тургенева