Санде - Помоги страждущим душам
Аан ван де Санде – Помоги страждущим душам – Курс по душепопечительству
Брест: ОАО «Брестская типография», 2002. - 260 с.
ISBN 985-6665-14-0
Аан ван Санде – Помоги страждущим душам – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
1. УСЛОВИЯ ДЛЯ ДУХОВНОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА (1)
2. УСЛОВИЯ ДЛЯ ДУХОВНОГО ПОПЕЧЕНИЯ (2)
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ДУХОВНОГО ПОПЕЧЕНИЯ
4. ПУТЬ К ДУХОВНОМУ ПОПЕЧЕНИЮ. ЛОВУШКИ ДЛЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ
5. ЛОВУШКИ ДЛЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ (2)
6. ЗНАЧЕНИЕ ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА
7. КАК ПРИВОДИТЬ ЧЕЛОВЕКА К ХРИСТУ
8. ЛЮБОВЬ, КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ
9. МОЙ БЛИЖНИЙ
10. ПУТЬ К ДУШЕ
11. КАЧЕСТВЕННАЯ БЕСЕДА
12. ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР
13. ПРОЦИТИРОВАННЫЕ СТИХИ
14. ДУХОВНЫЙ ХРИСТИАНИН
15. КАК ВЕСТИ СЕБЯ С НЕВЕРУЮЩИМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ?
16. ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ (1)
17. ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ (2)
18. ЛЮДИ С НЕРВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ
19. ЭВТАМАЗИЯ
20. КАК ПОНИМАТЬ ПОСЛАНИЕ ИАКОВА 5:13-18?
21. ОБЩЕНИЕ С УМИРАЮЩИМИ
22. РАЗВОД (1)
23. РАЗВОД (2)
24. ПОПЕЧЕНИЕ О ЛЮДЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОККУЛЬТИЗМОМ
25. ПОПЕЧЕНИЕ О ЛЮДЯХ, НЕ ИМЕЮЩИХ СЕМЬИ
26. НОВАЯ ЭРА
27. ПОПЕЧЕНИЕ О ЛЮДЯХ, СОСТОЯЩИХ В БРАКЕ
28. ПОПЕЧЕНИЕ О ЛЮДЯХ, ИМЕЮЩИХ ФОБИИ
29. БЛЕОФИЛИЯ
30. ПОПЕЧЕНИЕ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАБОТА
31. УЧЕНИЧЕСТВО
32. ПРОЩЕНИЕ
33. КРЕМАЦИЯ ИЛИ ЗАХОРОНЕНИЕ
34. ПОДРОСТКИ В БЕДЕ. ПРОБЛЕМЫ С ПЕРЕ- И НЕДОЕДАНИЕМ
35. КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРАХОМ
36. ДЕПРЕССИЯ
37. СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ НАД МАЛОЛЕТНИМИ
38. ПЕРЕЖИТАЯ ПОТЕРЯ
39. Я СМЕЮСЬ, НО Я НЕСЧАСТНЫЙ
40. ОТКРЫТОСТЬ
41. ЖИЗНЬ С ИНВАЛИДОМ
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