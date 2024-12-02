В прошлые времена смерть обычно заставала людей в доме. Сейчас этот ужасный враг в большинстве случаев вторгается в стерильные медицинские учреждения. В качестве молодой медсестры в госпитале мне приходилось стоять рядом с семьями, когда их постигало горе от потери любимого. Испуганные, одинокие, и далекие от знакомого окружения родной семьи люди, с которыми я встречалась, казалось, нуждались в заботе и утешении.

Они приезжали с большими надеждами. Они знали, что при сегодняшнем сложном оборудовании дети и молодые люди редко умирают. Однако, даже самый лучший госпиталь не имеет магического средства от смерти человека. Смерть является чем-то, что в конце концов каждый из нас должен будет встретить.

Этот факт стал и для меня ужасной действительностью, когда в один день я стояла возле больничной кровати не как медсестра, но как мать. Впервые я по-настоящему поняла, что испытывали скорбящие семьи. Тогда я тоже боролась со сковывающим страхом смерти.

Нас беспокоит не столько то, что мы видим и чувствуем, сколько тайна, которая кроется за происходящим. Существуют вопросы, над которыми стоит задуматься, страх - чтобы его преодолеть и внутренняя горечь - от которой следует освободиться. Часто невозможно объяснить наши переживания другим.

Вот почему я делюсь моим пережитым. Может, некоторые ответы на вопросы, которые я имела, могут быть полезны Вам или кому-то, кого Вы любите. И если хотя бы одна душа сможет взглянуть на жизнь с новой надеждой, тогда мое усилие окажется не напрасным.

Что за чудесного Бога мы имеем - Он является Отцом нашего Господа Иисуса Христа, Источником всякого милосердия, и Тем, Кто таким удивительным образом утешает и укрепляет нас в наших бедах и испытаниях. И для чего Он это делает? Для того, чтобы когда другие скорбят, нуждаясь в нашем сочувствии и ободрении, мы могли прийти к ним с той же помощью и утешением, которым Бог утешил нас самих (срав. 2 Кор. 1,3-4).

Фрэн Каффей Сандин – До встречи, Джеффри!

Перевел с английского Я. Дик. - Лейпциг: GGP Media GmbH, 2004. – 98 с.

Фрэн Каффей Сандин – До встречи, Джеффри! – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Признательность

Вступление

Вот он - Джеффри

Пустой стул

Отправка в Даллас

Тридцать шесть часов

„Код - синий“

Уход на Небо

Возвращение домой

Небо: реальное место

Наказывает ли Бог меня?

Как мне преодолеть страх?

Смогу ли я когда-нибудь преодолеть это?

Следует ли нам усыновить?

Отвечает ли Бог на молитву?

Я ожесточаюсь?

Как Бог может использовать этот опыт во благо?

Ссылки