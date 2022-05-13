В наше время трудно даже представить, что нынешнее благоговейное отношение к Сандро Боттичелли, как величайшему художнику итальянского Возрождения, сформировалось лишь во второй половине XIX века, когда британские прерафаэлиты вновь высоко вознесли его имя. Боттичелли своим творчеством, наполненным красотой, гуманизмом, высоким мастерством, значительно обогатил искусство Возрождения. Его утонченная, стремящаяся к гармонии живопись подводила итог художественным достижениям Кватроченто, предшествовала великому взлету достижений итальянских мастеров в XVI столетии.

Алессандро ди Мариано Филипепи, по прозванию Сандро Боттичелли, был младшим из четырех сыновей успешного флорентийского кожевника Мариано ди Вани Филипепи. Алессандро вместе с братом Антонио был отдан в ювелирную мастерскую, чтобы получить престижную для тех времен спеииальность. Во время учебы юноша быстро проявил свои незаурядные способности к рисованию, стал интересоваться живописью, с которой и решил связать свою последующую жизнь. В семнадцать лет Сандро отправился в городок Прато, что расположен в двадцати километрах от Флоренции, чтобы поступить учеником к знаменитому в те времена художнику Фра Филиппо Липпи. Маэстро оценил талант молодого художника и способствовал росту его мастерства. Первые самостоятельные изображения мадонн Сандро Боттичелли были написаны под явным влиянием учителя, хотя и в них уже чувствовалась боттичеллиевская поэтичность и духовность.

После смерти Фра Филиппо (1468) Сандро возвращается во Флоренцию и продолжает постигать живопись в мастерской ведушего художника города Андреа Верроккьо, под руководством которого работали многие начинающие талантливые живописцы (среди них шлифовал свой огромный талант Леонардо да Винчи). В жизни Сандро Ботгичелли пересекался со многими известными в те времена во Флоренции личностями. Трое из них оказали самое прямое воздействие на судьбу и творчество художника влиятельный политик Томмазо Содерини, а также фактаческий правитель Флоренции и образованнейший человек того времени Лоренцо Медичи Великолепный, монах-доминиканец, проповедник и религиозный реформатор Джироламо Савонарола.

Содерини после знакомства с Боттичелли способствует тому, чтобы художник получил первый официальный заказ для зала городского суда Сандро пишет Аллегорию Силы (1470). Далее последовали (около 1472) две парные композиции Юдифь, посвященные подвигу библейской героини. В 1474 году Боттичелли создает Святого Себастьяна для церкви Санта Мария Маджиори. Началась насыщенная творческая жизнь живописца.

Сандро Боттичелли. Научно - популярное издание

М. : ООО «Печатная слобода», 2018. - 238 с.

ISBN 978-5-7793-4143-1

Сандро Боттичелли. Научно - популярное издание - Содержание

Аллегория Силы. Около 1470

Афина Паллада и кентавр. Около 1482

Благовещение (Благовещение Сан Мартино делла Скала). 1481

Благовещение (Благовещение Честелло). Около 1489

Благовещение. Около 1490-1493

Благовещение. Около 1493

Венера и Марс. Около 1485

Венера с трели грациями приветствует девушку. Около 1484

Весна. Около 1480

Гралсматика, представляющая юношу (Лоренцо Торнабуони) другим Свободным искусствам. 1484

Искушение Моисея. 1481-1482

История Вирджинии. Около 1496-1504

История Лукреции. Около 1496-1504

История Настаджио дельи Онести (I). Около 1483

История Настаджио дельи Онести (II). Около 1483

История Настаджио дельи Онести (III). Около 1483

История Настаджио делъи Онести (IV). Около 1483

Исцеление прокаженного и искушение Христа. 1481-1482 Клевета. Около 1495

Коронация Мадонны (Мадонна дель Магнификат). Около 1481-1485

Коронование Марии (Алтарь Сан Марко). Около 1490-1492

Мадонна с гранатом. 1487

Мадонна с книгой. Около 1480

Мадонна с Младенцем в окружении пяти ангелов. Около 1470

Мадонна с Младенцем и ангелам. Около 1470

Мадонна с Младенцем и ангелам. 1465-1466

Мадонна с Младенцем и восемью ангелами. Около 1481-1483

Мадонна с Младенцем и двумя ангелами. Около 1470

Мадонна с Младенцем и двумя ангелами. Около 1490

Мадонна с Младенцем и молодым св. Иоанном Крестителем. 1470-1475

Мадонна с Младенцем и св. Марией Магдалиной, св. Иоанном Крестителем, св. Космой, св. Дамианом, св. Франциском Ассизским и св. Екатериной Александрийской. Около 1470. Фрагмент

Мадонна с Младенцем и святым Иоанном Крестителем. Около 1484

Мадонна с Младенцем и святыми Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом (Алтарь Барди). Ок. 1484

Мадонна с Младенцем на троне о окружении ангелов и святых. Около 1488

Мадонна с Младенцем и молодым святым Джоном. Около 1477

Мадонна с Младенцем и тремя ангелами (Мадонна дель Падиглионе). Около 1493

Мадонна с Младенцем. Около 1465-1470

Мадонна с Младенцем. Около 1470

Мадонна с Младенцем. Около 1490

Мария с Христом и Иоаннам Крестителем

Мистическое Рождество. Около 1500

Мужской портрет. Около 1490

Обнаружение тела Олоферна. Около 1472

Оплакивание мертвого Христа со святыми. Около 1490

Оплакивание Христа. Около 1495

Поклонение волхвов. 1478-1482

Поклонение волхвов. Около 1470

Поклонение волхвов. Около 1470-1475

Поклонение волхвов. Около 1475

Портрет Данте. Около 14955

Портрет Джулиано Медичи. Около 1478-1480

Портрет Джулиано Медичи. Около 1478-1482

Портрет молодого человека с медалью Козимо Медичи Старшего. Около 1475

Портрет молодого человека. 1485

Портрет молодого человека. 1490-е

Портрет молодой женщины. Около 1475

Портрет молодой женщины. После 1480

Последнее причастие святого Иеронима. Около 1495

Последнее чудо и смерть святого Зенобиуса. Около 1500-1505

Рождение Венеры. Около 1484

Святая Троица. Около 1491-1493

Святой Августин, пишущий в своей келье. Около 1490-1494

Святой Августин. 1480

Святой Анисетус, святой Телефорус и святой Эвэристус. 1481

Святой Корнелиус, святой Кэликстус и святой Сотер. 1481

Святой Марселлес I. 1481

Святой Марселлинус. 1481

Святой Себастьян. Около 1473

Святой Сикстус II, святой Стивен І и святой Лусиус I. 1481

Святой Франциск Ассизский с ангелами. 1480

Сцена из зкизни Моисея (Наказание Корея). 1481-1482

Три чуда святого Зенобиуса. 1500-1505

Три чуда святого Зенобиуса. Около 1500-1505

Четыре сцены из молодости святого Зенобиуса. 1500

Юдифь возвращается в Ветилую. Около 1472

Юдифь, оставляющая палатку Олоферна. Около 1495-1500