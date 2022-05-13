Сандро Боттичелли
В наше время трудно даже представить, что нынешнее благоговейное отношение к Сандро Боттичелли, как величайшему художнику итальянского Возрождения, сформировалось лишь во второй половине XIX века, когда британские прерафаэлиты вновь высоко вознесли его имя. Боттичелли своим творчеством, наполненным красотой, гуманизмом, высоким мастерством, значительно обогатил искусство Возрождения. Его утонченная, стремящаяся к гармонии живопись подводила итог художественным достижениям Кватроченто, предшествовала великому взлету достижений итальянских мастеров в XVI столетии.
Алессандро ди Мариано Филипепи, по прозванию Сандро Боттичелли, был младшим из четырех сыновей успешного флорентийского кожевника Мариано ди Вани Филипепи. Алессандро вместе с братом Антонио был отдан в ювелирную мастерскую, чтобы получить престижную для тех времен спеииальность. Во время учебы юноша быстро проявил свои незаурядные способности к рисованию, стал интересоваться живописью, с которой и решил связать свою последующую жизнь. В семнадцать лет Сандро отправился в городок Прато, что расположен в двадцати километрах от Флоренции, чтобы поступить учеником к знаменитому в те времена художнику Фра Филиппо Липпи. Маэстро оценил талант молодого художника и способствовал росту его мастерства. Первые самостоятельные изображения мадонн Сандро Боттичелли были написаны под явным влиянием учителя, хотя и в них уже чувствовалась боттичеллиевская поэтичность и духовность.
После смерти Фра Филиппо (1468) Сандро возвращается во Флоренцию и продолжает постигать живопись в мастерской ведушего художника города Андреа Верроккьо, под руководством которого работали многие начинающие талантливые живописцы (среди них шлифовал свой огромный талант Леонардо да Винчи). В жизни Сандро Ботгичелли пересекался со многими известными в те времена во Флоренции личностями. Трое из них оказали самое прямое воздействие на судьбу и творчество художника влиятельный политик Томмазо Содерини, а также фактаческий правитель Флоренции и образованнейший человек того времени Лоренцо Медичи Великолепный, монах-доминиканец, проповедник и религиозный реформатор Джироламо Савонарола.
Содерини после знакомства с Боттичелли способствует тому, чтобы художник получил первый официальный заказ для зала городского суда Сандро пишет Аллегорию Силы (1470). Далее последовали (около 1472) две парные композиции Юдифь, посвященные подвигу библейской героини. В 1474 году Боттичелли создает Святого Себастьяна для церкви Санта Мария Маджиори. Началась насыщенная творческая жизнь живописца.
Сандро Боттичелли. Научно - популярное издание
М. : ООО «Печатная слобода», 2018. - 238 с.
ISBN 978-5-7793-4143-1
Сандро Боттичелли. Научно - популярное издание - Содержание
Аллегория Силы. Около 1470
Афина Паллада и кентавр. Около 1482
Благовещение (Благовещение Сан Мартино делла Скала). 1481
Благовещение (Благовещение Честелло). Около 1489
Благовещение. Около 1490-1493
Благовещение. Около 1493
Венера и Марс. Около 1485
Венера с трели грациями приветствует девушку. Около 1484
Весна. Около 1480
Гралсматика, представляющая юношу (Лоренцо Торнабуони) другим Свободным искусствам. 1484
Искушение Моисея. 1481-1482
История Вирджинии. Около 1496-1504
История Лукреции. Около 1496-1504
История Настаджио дельи Онести (I). Около 1483
История Настаджио дельи Онести (II). Около 1483
История Настаджио дельи Онести (III). Около 1483
История Настаджио делъи Онести (IV). Около 1483
Исцеление прокаженного и искушение Христа. 1481-1482 Клевета. Около 1495
Коронация Мадонны (Мадонна дель Магнификат). Около 1481-1485
Коронование Марии (Алтарь Сан Марко). Около 1490-1492
Мадонна с гранатом. 1487
Мадонна с книгой. Около 1480
Мадонна с Младенцем в окружении пяти ангелов. Около 1470
Мадонна с Младенцем и ангелам. Около 1470
Мадонна с Младенцем и ангелам. 1465-1466
Мадонна с Младенцем и восемью ангелами. Около 1481-1483
Мадонна с Младенцем и двумя ангелами. Около 1470
Мадонна с Младенцем и двумя ангелами. Около 1490
Мадонна с Младенцем и молодым св. Иоанном Крестителем. 1470-1475
Мадонна с Младенцем и св. Марией Магдалиной, св. Иоанном Крестителем, св. Космой, св. Дамианом, св. Франциском Ассизским и св. Екатериной Александрийской. Около 1470. Фрагмент
Мадонна с Младенцем и святым Иоанном Крестителем. Около 1484
Мадонна с Младенцем и святыми Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом (Алтарь Барди). Ок. 1484
Мадонна с Младенцем на троне о окружении ангелов и святых. Около 1488
Мадонна с Младенцем и молодым святым Джоном. Около 1477
Мадонна с Младенцем и тремя ангелами (Мадонна дель Падиглионе). Около 1493
Мадонна с Младенцем. Около 1465-1470
Мадонна с Младенцем. Около 1470
Мадонна с Младенцем. Около 1490
Мария с Христом и Иоаннам Крестителем
Мистическое Рождество. Около 1500
Мужской портрет. Около 1490
Обнаружение тела Олоферна. Около 1472
Оплакивание мертвого Христа со святыми. Около 1490
Оплакивание Христа. Около 1495
Поклонение волхвов. 1478-1482
Поклонение волхвов. Около 1470
Поклонение волхвов. Около 1470-1475
Поклонение волхвов. Около 1475
Портрет Данте. Около 14955
Портрет Джулиано Медичи. Около 1478-1480
Портрет Джулиано Медичи. Около 1478-1482
Портрет молодого человека с медалью Козимо Медичи Старшего. Около 1475
Портрет молодого человека. 1485
Портрет молодого человека. 1490-е
Портрет молодой женщины. Около 1475
Портрет молодой женщины. После 1480
Последнее причастие святого Иеронима. Около 1495
Последнее чудо и смерть святого Зенобиуса. Около 1500-1505
Рождение Венеры. Около 1484
Святая Троица. Около 1491-1493
Святой Августин, пишущий в своей келье. Около 1490-1494
Святой Августин. 1480
Святой Анисетус, святой Телефорус и святой Эвэристус. 1481
Святой Корнелиус, святой Кэликстус и святой Сотер. 1481
Святой Марселлес I. 1481
Святой Марселлинус. 1481
Святой Себастьян. Около 1473
Святой Сикстус II, святой Стивен І и святой Лусиус I. 1481
Святой Франциск Ассизский с ангелами. 1480
Сцена из зкизни Моисея (Наказание Корея). 1481-1482
Три чуда святого Зенобиуса. 1500-1505
Три чуда святого Зенобиуса. Около 1500-1505
Четыре сцены из молодости святого Зенобиуса. 1500
Юдифь возвращается в Ветилую. Около 1472
Юдифь, оставляющая палатку Олоферна. Около 1495-1500
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