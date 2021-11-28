Жан-Франсуа Лиотар, впервые предложивший понятие «постмодерн» в качестве парадигмальной характеристики состояния «наиболее развитых обществ» с 70-х гг. XX в., полагал, что это состояние было порождено трансформациями, которым подверглись правила игры в науке, литературе и искусстве в конце XIX века. Таким образом, ко второму десятилетию XXI века постмодернизм может праздновать свой пятидесятилетний юбилей. За столь долгое время существования этот феномен культуры охватил все сферы жизни общества, а сам термин стал нарицательным. Тем не менее, в 2010 г. голландский философ Робин ван ден Аккер и норвежский теоретик медиа Тимотеус Вермюлен в своем эссе «Заметки о метамодернизме», объявили, что в данный момент актуально и уместно говорить о новой культурной парадигме — метамодерне. Вслед за ними и отечественные авторы (Антон Зиньковский, Алексей Кардаш, Александр Павлов и др.) и еще больше зарубежных (Линда Хатчон, Люк Тёрнер, Мойо Окэйдзи, Стилианос Джамарелос, Стивен Кнудсен и многие другие) продолжают развивать новое понятие. Оно ширится, критикуется, кристаллизуется, варьируется, чтобы наконец заменить собой постмодерн. «Метамодерн» не появился внезапно или спонтанно. Ему предшествовал и «постпостмодернизм» Линды Хатчеон, и «протеизм» Михаила Эпштейна, и «перформатизм» Рауля Эшельмана, и «цифромодернизм», и «псевдомодернизм», и многое другое. В общей сложности большая часть мыслителей уже осознала, что мир не стоит на месте и постоянно изменяется, и необходимо новое понятие, для обозначения периода постпостмодерна. Последнее понятие в отечественной науке активно развивает А. В. Павлов. Но даже он признает, что «наша реальность такова, что она, видимо, лучше всего до сих пор описывается в терминах постмодерн гама, даже несмотря на то, что мы от него устали».

Почему же постмодерн, несмотря на вышесказанное, до сих пор является крайне важным и фундаментальным понятием для понимания современной эпохи? Ответом на этот вопрос должен быть встречный: «Является ли констатация изменившейся реальности под новым именем подлинным разрешением всех конфликтов и проблем, поставленных постмодерном?» Человеческое общество постоянно стремится развиваться и всегда концентрируется на выживании в изменяющемся мире. Но, как и в жизни каждого индивида, адаптация и переход на новую стадию не всегда означает решение старых проблем, и тем более не всегда означает лучшее решение и правильное понимание минувшего прошлого.

В консервативных, особенно в излишне консервативных кругах, постмодерн до сих пор воспринимается как отвратительная и позорная страница недавнего прошлого, которую хочется поскорее забыть, и уж тем более не видеть в настоящем. Все, что эта неприятная искаженная эпоха может подарить в грядущем, мало от нее отличается и толкает нас всех на ложный путь. Подобные идеи до сих пор преобладают в отечественной академической среде, а если мы говорим об основной массе населения, то здесь ситуация не выглядит иначе.

Однако мы солидаризируемся с мнением руководителя Центра исследований идеологических процессов философа Александра Рубцова: «Мир живет духом постмодерна, включая тех, кто это слово ненавидит. Восприятие другой реальности в логике прошлой эпохи порождает ложные оценки и пустые иллюзии». Современные образцы кино и литературы, до сих пор во всю используют жанр деконструкции, и паразитируют на образах прошлого, что в точности совпадает с пониманием постмодернизма в искусстве. Громкие слова о «новой искренности», возвещающей отказ от обличения традиционных ценностей в постмодернистской форме, кажутся чрезмерно оптимистичными. Невозможно спокойно отпустить прошлое и ликовать при виде актуального, нового «мета» будущего, до конца для себя не поняв, чем являлся постмодерн, какие он поставил проблемы и вопросы, и какие задачи, цели и решения должна для себя найти новая эпоха.

Светлана Санькова – Культура постмодерна: учебное иллюстрированное пособие

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 132 с.

ISBN 978-5-4499-2663-0

Светлана Санькова – Культура постмодерна - Содержание

Введение

1. «Модерн» и «постмодерн»: определяемся в понятиях

Мнемонические схемы к разделу 1

2. Основные категории и понятия постмодернизма

2.1. Понятия, характеризующие отказ от бинарных оппозиций

2.2. Текст в культуре постмодерна и связанные с ним категории

2.3. Основные постмодернистские трактовки понятия «симулякр»

Мнемонические схемы к разделу 2

3. Философия постмодернизма

3.1. Теоретические предпосылки постмодернизма в философии XX в.

3.2. Основные представители философии постмодернизма

Мнемонические схемы к разделу 3

4. Изобразительное искусство постмодернизма

4.1. Характерные черты искусства постмодернизма

4.2. Российские художники-постмодернисты

4.3. Европейский постмодернизм в изобразительном искусстве

Мнемонические схемы к разделу 4

5. Литература постмодернизма

5.1. Характерные черты литературы постмодернизма

5.2. Литературные предшественники постмодернизма

5.3. Постмодернизм в прозе

5.4. Постмодернизм в поэзии

Мнемонические схемы к разделу 5

Тесты для самопроверки

Ключ к тестам

Словарь основных терминов

Литература