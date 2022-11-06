Предлагаемое читателю издание представляет собой сборник документов, посвященный церковной истории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в советский период — с 1944 по 1991 годы. Строго документальная история различных епархий Русской Православной Церкви во второй половине XX века еще практически не написана, основной причиной этого является слабость источниковедческой базы, почти полное отсутствие публикаций архивных документов. Отдельные небольшие сборники, документальные подборки на страницах научных журналов и альманахов появились только в последнее время, но они не могут полностью заполнить сложившийся источниковедческий вакуум.

Данное издание посвящено истории Санкт-Петербургской (Ленинградской) епархии, которая в силу особого положения «Северной столицы» очень важна для понимания процессов, происходивших во всей Русской Православной Церкви. Бывшая столица Российской империи — город святого апостола Петра, который во второй половины XX века играл значительную роль в церковной жизни страны. Ленинградскими митрополитами в этот период была целая плеяда выдающихся архиереев: митрополиты Алексий (Си- манский), Григорий (Чуков), Елевферий (Воронцов), Гурий (Егоров), Питирим (Свиридов), Пимен (Извеков), Никодим (Ротов), Антоний (Мельников), Алексий (Ридигер) и Иоанн (Снычев), некоторые из них в дальнейшем стали Патриархами Московскими и всея Руси.

Хронологические рамки сборника ограничены 1944 годом — началом активного развития церковной жизни после значительного изменения советской религиозной политики и 1991 годом — прекращением существования СССР. Издание является продолжением более раннего сборника документов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга: «Санкт-Петербургская епархия в XX веке в свете архивных материалов, 1917-1941. Сборник документов / Сост.: М. В. Шкаровский и Н. Ю. Черепенина. СПб.: Лики России, 2000».

Санкт-Петербургская (Ленинградская) епархия в 1944-1991 годах: документы и лица

составитель М. В. Шкаровский

Санкт-Петербургская духовная академия; Архивный комитет Санкт-Петербурга; Центральный государственный архив Санкт-Петербурга

СПб.: Изд-во СПбДА, 2022. 424 с.

ISBN 978-5-906627-94-0

Санкт-Петербургская (Ленинградская) епархия в 1944-1991 годах: документы и лица - Оглавление

Предисловие Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского

Введение

ДОКУМЕНТЫ

Возрождение церковной жизни на Северо-Западе России, 1944-1953 гг

Развитие Ленинградской епархии в 1953-1958 гг.

Антирелигиозная кампания 1958-1964 гг.

Ленинградская епархия в период «застоя»

Развитие церковной жизни епархии в годы «перестройки»

ЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЯ