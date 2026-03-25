Санников - Знаки присутствия

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology, History

Санников Сергей - Знаки присутствия. Крещение в контексте баптистской сакраментологии

К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2019. 624 с.

Серия «Современная протестантская теология»

ISBN 978-966-378-668-1

Санников Сергей - Знаки присутствия. Крещение в контексте баптистской сакраментологии - Оглавление

Вступление

Трудности изучения священнодействий

Обзор современных источников

Проблемные поля и дискуссия

Состояние вопроса в восточноевропейском контексте

Методология, объект, предмет и значение исследования

  • Глава 1. Введение в баптистское сакраментальное богословие.

  • Глава 2. Методология сакраментального богословия

  • Глава 3. Общая и церковная сакраментология

  • Глава 4. История и библейские основания крещального богословия

  • Глава 5. Баптистское крещальное богословие

Заключение

  • Приложение 1. Крещение в доникейский период

  • Приложение 2. Представление о крещении в других христианских традициях

Список использованной литературы

Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books