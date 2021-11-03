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Санти - О любви и деньгах

Санти - О любви и деньгах
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art
Магритт написал одну из лучших картин о близости – «Влюбленные». Она буквально создана для интерпретаций. Любить без имени? Слиться, забыв о социальных ролях? Люди остаются тайной друг для друга? Или вообще не хотят друг на друга смотреть? Строгая, схематичная живопись Магритта бывает и поэтичной, как в данном случае, и остроумно-провокативной (на картине «Вероломство образов» под изображением трубки написано «Это не трубка»). Поэтому выводить его творчество напрямую из детской трагедии (мать художника утопилась) – серьезное упрощение.
Одно из удовольствий, которые можно получить от классического искусства, – перечитывать и пересматривать любимые произведения на протяжении жизни, наблюдая, как изменился ты сам и твоя интерпретация этих работ.
Рене Магритт. «Влюбленные», 1928.
Нью-йоркский музей современного искусства, Нью-Йорк
Задолго до появления зачатков бизнес-образования античная супермодель Фрина поняла, что на самом деле покупают люди. Так, дважды в год во время мистерий она прилюдно купалась обнаженной. Ну купалась и купалась, скажете вы. Что, греки голую женщину не видели? Но то была не женщина, а Фрина. Людей она знала лучше, чем Платон и Аристотель вместе взятые. Заранее проплаченные, якобы случайные, прохожие за ее спиной шептали: «Боже, какая красота, никогда не видел ничего подобного, да это же богиня, сошедшая с Олимпа». Отдыхающие сначала не реагировали, но потом их захватывало это отношение. Они восхищались и несли деньги гетере.
Она была так богата, что могла при желании восстановить стены родных Фив, разрушенные Александром Македонским. При условии, что ее поставят в один ряд с правителем. Пиаром и маркетингом гетера не владела – она их создала. Однако если вы уже мысленно прикупаете клакеров и планируете блеснуть формами у фонтана в ближайший День ВДВ, прочитайте, пожалуйста, заключительную часть истории.

Мария Санти – О любви и деньгах - История искусства за чашкой кофе

Эксмо; М.; 2021
ISBN 978–5–04–113457–0

Мария Санти – О любви и деньгах - Содержание

ЧАСТЬ I. ХХ век
  • Современное vs Классическое искусство
  • Женщины в искусстве
  • Абстрактная живопись: множество смыслов
  • Экспрессионизм: бездна внутреннего мира
  • Сюрреализм, якобы не существовавший ранее
  • Серебряный век в России
  • Парижская школа
  • Кубизм: уродливо и серо
  • Фовизм: дикие цветовые сочетания
  • Импрессионизм: противоположность красивости
  • Постимпрессионизм и важность мазка
  • Модерн и его толстые линии
  • Символизм как вариант эскапизма
ЧАСТЬ II. XVIII и XIX век
  • Форма, содержание и реализм в искусстве
  • Реализм и новые герои
  • Русский XIX век
  • Вневременный академизм
  • Бидермейер: то, что нравится
  • Романтизм во Франции: виноватое искусство
  • Прекрасные дамы Европы
  • Русский XVIII век: картинки с выставки
  • Эпоха просвещения: мода быть полезным
  • Рококо: неестественность
  • Классицизм: сдержанность и духовность
  • Барокко vs классицизм
  • Голландский натюрморт: тихое искусство
  • Барокко: секс во имя духовности
ЧАСТЬ III. Возрождение и средние века
  • Темные века и Ренессанс. Что мы знаем?
  • Маньеризм
  • Северное Возрождение
  • Фра Филиппо Липпи: эпатаж и дерзость
  • Страсти и коварство английского двора XVI века
  • Несвятые королевы
  • Византия
ЧАСТЬ IV. Древний мир
  • Европейская античность
  • Древний Рим
  • Древняя Греция
  • Библия, которую никто не читает
  • Вавилон
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Added 03.11.2021
Author gloria
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