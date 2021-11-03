Магритт написал одну из лучших картин о близости – «Влюбленные». Она буквально создана для интерпретаций. Любить без имени? Слиться, забыв о социальных ролях? Люди остаются тайной друг для друга? Или вообще не хотят друг на друга смотреть? Строгая, схематичная живопись Магритта бывает и поэтичной, как в данном случае, и остроумно-провокативной (на картине «Вероломство образов» под изображением трубки написано «Это не трубка»). Поэтому выводить его творчество напрямую из детской трагедии (мать художника утопилась) – серьезное упрощение.

Одно из удовольствий, которые можно получить от классического искусства, – перечитывать и пересматривать любимые произведения на протяжении жизни, наблюдая, как изменился ты сам и твоя интерпретация этих работ.

Рене Магритт. «Влюбленные», 1928.

Нью-йоркский музей современного искусства, Нью-Йорк

Задолго до появления зачатков бизнес-образования античная супермодель Фрина поняла, что на самом деле покупают люди. Так, дважды в год во время мистерий она прилюдно купалась обнаженной. Ну купалась и купалась, скажете вы. Что, греки голую женщину не видели? Но то была не женщина, а Фрина. Людей она знала лучше, чем Платон и Аристотель вместе взятые. Заранее проплаченные, якобы случайные, прохожие за ее спиной шептали: «Боже, какая красота, никогда не видел ничего подобного, да это же богиня, сошедшая с Олимпа». Отдыхающие сначала не реагировали, но потом их захватывало это отношение. Они восхищались и несли деньги гетере.

Она была так богата, что могла при желании восстановить стены родных Фив, разрушенные Александром Македонским. При условии, что ее поставят в один ряд с правителем. Пиаром и маркетингом гетера не владела – она их создала. Однако если вы уже мысленно прикупаете клакеров и планируете блеснуть формами у фонтана в ближайший День ВДВ, прочитайте, пожалуйста, заключительную часть истории.

Мария Санти – О любви и деньгах - История искусства за чашкой кофе

Эксмо; М.; 2021

ISBN 978–5–04–113457–0