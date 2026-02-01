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Саплин - История астрологии

Саплин - История астрологии
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, **Theology and Science, Science and Technology, History, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Series Герметицизм с древности до наших дней (10 books)

Перед вами третья книга серии «Герметицизм с древности до наших дней», которая не имеет аналогов и охватывает самым подробным образом всю историю астрологии с древнейших времен и по сегодняшний день. Эта книга дополняет две предыдущие фундаментальные работы, которые были посвящены истории алхимии и истории философской герметики. Таким образом, это издание завершает описание основных наиболее древних и значимых направлений герметицизма3. При этом сама тема истории астрологии выходит далеко за рамки герметической астрологии, как и других частных астрологических феноменов, что является отличительной особенностью данной работы.

Автор книги «История астрологии: с древнейших времен до наших дней» Саплин Александр Юрьевич — историк астрономии и астрологии, автор научных трудов в этой области, полноправный член зарегистрированной в России научной Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма (АИЭМ) и преподаватель курса для магистрантов «История астрологии» в рамках религиоведческой программы «Мистико-эзотерические традиции» в Русской христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург). Его широко известная публикация «Астрологический энциклопедический словарь» (первое издание вышло в 1994 году), под разными названиями, выдержала несколько изданий общим тиражом около ста тысяч экземпляров. В 2016 году в издательстве «Шар» (г. Тула) вышел первый том его книги «Небо» посвященной истории небесной картографии, истории созвездий и происхождению названий звезд от каменного века до современности. Это замечательно иллюстрированное издание является не только солидным научным трудом по астрономии, но также произведением современного полиграфического искусства. В новой книге А. Ю. Саплин продолжает знакомить нас с удивительными фактами истории влияния представлений о звездном небе уже в рамках темы астрологии.

«История астрологии» по праву может претендовать на самый подробный систематический труд в историко-культурологическом исследовании данной темы. А около четырехсот иллюстраций поспособствуют живому объемному представлению об астрологии, а также важнейших вехах истории ее развития и влияния астрологических идей на культуры разных эпох и цивилизаций. Энциклопедическое изложение, доступный и понятный язык, удобное разделение глав на параграфы, обширная библиография и тематический словарь позволят погрузиться в материал книги как интересующемуся темой читателю, так и академическому исследователю.

Александр Юрьевич Саплин - История астрологии: с древнейших времен до наших дней

(Герметицизм с древности до наших дней; вып. 3)

СПб.: Издательство РХГА, 2020. — 780 с.: ил.

ISBN 978-5-907309-12-8

Александр Юрьевич Саплин - История астрологии: с древнейших времен до наших дней - Содержание

От автора

Предисловие издателя (Б. К. Двинянинов)

Введение

  • Глава 1. ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. АСТРОЛАТРИЯ

  • Глава 2. РОЖДЕНИЕ АСТРОЛОГИИ

  • Глава 3. ПРИМИТИВНАЯ ЗОДИАКАЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ

  • Глава 4. ГОРОСКОПНАЯ АСТРОЛОГИЯ

  • Глава 5. ЕГИПЕТ

  • Глава 6. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

  • Глава 7. ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА

  • Глава 8. РИМ

  • Глава 9. АСТРОЛОГИЯ В ИСЛАМСКОМ МИРЕ

  • Глава 10. ВИЗАНТИЯ

  • Глава 11. АСТРОЛОГИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

  • Глава 12. ВОЗРОЖДЕНИЕ АСТРОЛОГИИ

  • Глава 13. АСТРОЛОГИЯ И ХРИСТИАНСТВО

  • Глава 14. АСТРОЛОГИЯ И ЦЕРКОВЬ

  • Глава 15. РАСЦВЕТ АСТРОЛОГИИ

  • Глава 16. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

  • Глава 17. ВСЕОБЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ

  • Глава 18. КРИТИКА АСТРОЛОГИИ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

  • Глава 19. МОГУЩЕСТВЕННАЯ НАУКА

  • Глава 20. РЕВОЛЮЦИЯ В АСТРОНОМИИ

  • Глава 21. ЗАКАТ АСТРОЛОГИИ

  • Глава 22. ДРЕВНЯЯ РУСЬ И МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО

  • Глава 23. АСТРОЛОГИЯ В РОССИИ

  • Глава 24. СОВРЕМЕННАЯ АСТРОЛОГИЯ

Послесловие (М. М. Фиалко)

Словарь

Условные обозначения и сокращения

Библиография

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Added 01.02.2026
Author esxatos
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