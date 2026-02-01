Саплин - История астрологии

Перед вами третья книга серии «Герметицизм с древности до наших дней», которая не имеет аналогов и охватывает самым подробным образом всю историю астрологии с древнейших времен и по сегодняшний день. Эта книга дополняет две предыдущие фундаментальные работы, которые были посвящены истории алхимии и истории философской герметики. Таким образом, это издание завершает описание основных наиболее древних и значимых направлений герметицизма3. При этом сама тема истории астрологии выходит далеко за рамки герметической астрологии, как и других частных астрологических феноменов, что является отличительной особенностью данной работы.

Автор книги «История астрологии: с древнейших времен до наших дней» Саплин Александр Юрьевич — историк астрономии и астрологии, автор научных трудов в этой области, полноправный член зарегистрированной в России научной Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма (АИЭМ) и преподаватель курса для магистрантов «История астрологии» в рамках религиоведческой программы «Мистико-эзотерические традиции» в Русской христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург). Его широко известная публикация «Астрологический энциклопедический словарь» (первое издание вышло в 1994 году), под разными названиями, выдержала несколько изданий общим тиражом около ста тысяч экземпляров. В 2016 году в издательстве «Шар» (г. Тула) вышел первый том его книги «Небо» посвященной истории небесной картографии, истории созвездий и происхождению названий звезд от каменного века до современности. Это замечательно иллюстрированное издание является не только солидным научным трудом по астрономии, но также произведением современного полиграфического искусства. В новой книге А. Ю. Саплин продолжает знакомить нас с удивительными фактами истории влияния представлений о звездном небе уже в рамках темы астрологии.

«История астрологии» по праву может претендовать на самый подробный систематический труд в историко-культурологическом исследовании данной темы. А около четырехсот иллюстраций поспособствуют живому объемному представлению об астрологии, а также важнейших вехах истории ее развития и влияния астрологических идей на культуры разных эпох и цивилизаций. Энциклопедическое изложение, доступный и понятный язык, удобное разделение глав на параграфы, обширная библиография и тематический словарь позволят погрузиться в материал книги как интересующемуся темой читателю, так и академическому исследователю.

Александр Юрьевич Саплин - История астрологии: с древнейших времен до наших дней

(Герметицизм с древности до наших дней; вып. 3)

СПб.: Издательство РХГА, 2020. — 780 с.: ил.

ISBN 978-5-907309-12-8

Александр Юрьевич Саплин - История астрологии: с древнейших времен до наших дней - Содержание

От автора

Предисловие издателя (Б. К. Двинянинов)

Введение

Глава 1. ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. АСТРОЛАТРИЯ

Глава 2. РОЖДЕНИЕ АСТРОЛОГИИ

Глава 3. ПРИМИТИВНАЯ ЗОДИАКАЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ

Глава 4. ГОРОСКОПНАЯ АСТРОЛОГИЯ

Глава 5. ЕГИПЕТ

Глава 6. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Глава 7. ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА

Глава 8. РИМ

Глава 9. АСТРОЛОГИЯ В ИСЛАМСКОМ МИРЕ

Глава 10. ВИЗАНТИЯ

Глава 11. АСТРОЛОГИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Глава 12. ВОЗРОЖДЕНИЕ АСТРОЛОГИИ

Глава 13. АСТРОЛОГИЯ И ХРИСТИАНСТВО

Глава 14. АСТРОЛОГИЯ И ЦЕРКОВЬ

Глава 15. РАСЦВЕТ АСТРОЛОГИИ

Глава 16. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

Глава 17. ВСЕОБЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Глава 18. КРИТИКА АСТРОЛОГИИ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Глава 19. МОГУЩЕСТВЕННАЯ НАУКА

Глава 20. РЕВОЛЮЦИЯ В АСТРОНОМИИ

Глава 21. ЗАКАТ АСТРОЛОГИИ

Глава 22. ДРЕВНЯЯ РУСЬ И МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Глава 23. АСТРОЛОГИЯ В РОССИИ

Глава 24. СОВРЕМЕННАЯ АСТРОЛОГИЯ

Послесловие (М. М. Фиалко)

Словарь

Условные обозначения и сокращения

Библиография