Саплин - Происхождение Зодиака
Перед каждым, кто увлекается астрономией, неизбежно встает вопрос: почему большинство созвездий не похожи на предмет или живое существо, в честь которого они названы? Подобный вопрос часто задают на экскурсиях по звездному небу и на лекциях в планетарии.
Французский ученый и политик Шарль-Франсуа Дюпюи (1742—1809), одним из первых предпринявший попытку научного анализа уранографии, так говорил о внешнем виде созвездий: «Невозможно обнаружить ни малейшей черты сходства между частями неба и фигурами, которые астрономы произвольно нанесли на них, а с другой стороны, случайность невозможна».
Действительно, при внимательном и непредвзятом рассмотрении карты звездного неба, нетрудно заметить, что многие звезды совершенно не попадают в рисунки созвездий, как плохие музыканты в ноты. Ярким примером этого является звезда Арктур (α Волопаса), в Античности не входившая в рисунок этого созвездия. В каталоге Птолемея она описана так:
«Не вошедшая в фигуру [Волопаса], под ним
Звезда между бедрами,
называемая Арктуром, красноватая звезда первой величины».
Александр Юрьевич Саплин - Происхождение Зодиака - древнейшая история созвездий
(Серия «Ариадна». Научные исследования эзотеризма и мистицизма. Вып. 6)
СПб.: Издательский дом РХГА, 2022. — 300 с.: ил.
ISBN 978-5-907505-30-8
Александр Юрьевич Саплин - Происхождение Зодиака - древнейшая история созвездий - Содержание
Предисловие автора
Введение
I. Что такое «созвездие»
II. Обзор гипотез о генезисе Зодиака
III. История Зодиака в Древней Месопотамии
IV. Источники сведений о созвездиях Древней Месопотамии
V. Проблемы отождествления созвездий Древней Месопотамии
VI. Гипотеза
VII. Реконструкция протозодиакальных созвездий
§ 1. Бык (Телец1) и Звезды (Плеяды) - § 2. Праведный Пастух Небес (Орион) и Посох (Возничий) - § 3. Старик (Персей) - § 4. Близнецы - § 5. Краб (Рак) - §6. Лев - § 7. Колос (Дева) - § 8. Весы - § 9. Скорпион - § 10. Пабилсаг (Стрелец) - §11. Коза-рыба (Козерог) - § 12. Великан (Водолей) - § 13. Ануниту и Ласточка (Рыбы) - § 14. Наемный Работник (Овен) и Плуг (Треугольник) - § 15. Колесница (Возничий)
Заключение
Приложения
Происхождение символов знаков Зодиака - Словарь - Греческий алфавит - Об иллюстрации на обложке - Библиография
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