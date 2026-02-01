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Саплин - Происхождение Зодиака

Саплин - Происхождение Зодиака
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Theology, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Ариадна (5 books)

Перед каждым, кто увлекается астрономией, неизбежно встает вопрос: почему большинство созвездий не похожи на предмет или живое существо, в честь которого они названы? Подобный вопрос часто задают на экскурсиях по звездному небу и на лекциях в планетарии.

Французский ученый и политик Шарль-Франсуа Дюпюи (1742—1809), одним из первых предпринявший попытку научного анализа уранографии, так говорил о внешнем виде созвездий: «Невозможно обнаружить ни малейшей черты сходства между частями неба и фигурами, которые астрономы произвольно нанесли на них, а с другой стороны, случайность невозможна».

Действительно, при внимательном и непредвзятом рассмотрении карты звездного неба, нетрудно заметить, что многие звезды совершенно не попадают в рисунки созвездий, как плохие музыканты в ноты. Ярким примером этого является звезда Арктур (α Волопаса), в Античности не входившая в рисунок этого созвездия. В каталоге Птолемея она описана так:

«Не вошедшая в фигуру [Волопаса], под ним

Звезда между бедрами,

называемая Арктуром, красноватая звезда первой величины».

Александр Юрьевич Саплин - Происхождение Зодиака - древнейшая история созвездий

(Серия «Ариадна». Научные исследования эзотеризма и мистицизма. Вып. 6)

СПб.: Издательский дом РХГА, 2022. — 300 с.: ил.

ISBN 978-5-907505-30-8

Александр Юрьевич Саплин - Происхождение Зодиака - древнейшая история созвездий - Содержание

Предисловие автора

Введение

I. Что такое «созвездие»

II. Обзор гипотез о генезисе Зодиака

III. История Зодиака в Древней Месопотамии

IV. Источники сведений о созвездиях Древней Месопотамии

V. Проблемы отождествления созвездий Древней Месопотамии

VI. Гипотеза

VII. Реконструкция протозодиакальных созвездий

§ 1. Бык (Телец1) и Звезды (Плеяды) - § 2. Праведный Пастух Небес (Орион) и Посох (Возничий) - § 3. Старик (Персей) - § 4. Близнецы - § 5. Краб (Рак) - §6. Лев - § 7. Колос (Дева) - § 8. Весы - § 9. Скорпион - § 10. Пабилсаг (Стрелец) - §11. Коза-рыба (Козерог) - § 12. Великан (Водолей) - § 13. Ануниту и Ласточка (Рыбы) - § 14. Наемный Работник (Овен) и Плуг (Треугольник) - § 15. Колесница (Возничий)

Заключение

Приложения

Происхождение символов знаков Зодиака - Словарь - Греческий алфавит - Об иллюстрации на обложке - Библиография

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Added 01.02.2026
Author esxatos
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