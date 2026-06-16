Сарабьев - Христиане Ближнего Востока
Эта книга — о христианах Ближнего Востока, которые уже около двух тысячелетий живут на своей земле и которые собираются жить здесь всегда, что бы ни случилось.
Приняв христианство в числе первых народов тогдашней ойкумены, они сохранили во многом и все причудливое многообразие культурных традиций, которые придали их религиозной практике свой колорит, ярко выделяющийся среди других христианских культур по всему миру.
Сарабьев Алексей – Христиане Ближнего Востока – Вчера, сегодня... завтра?
/ отв. ред. В. В. Попов / Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир»; Ин-т востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2017. – 264 с.
ISBN 978-5-89282-742-3
Сарабьев Алексей – Христиане Ближнего Востока – Содержание
Введение
Христианские общины между молотом и наковальней
«Отпущенные поводья» эмиграции на Запад
Запад на Востоке. Великий ближневосточный передел и христиане
Наследие мандата: мусульмано-христианские отношения
Ближневосточный религиозный радикализм и христиане
Вызов пост-секуляризма
Нужны ли миру ближневосточные христиане?
Основания для надежды
Источники и литература
No comments yet. Be the first!