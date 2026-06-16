Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Сарабьев - Христиане Ближнего Востока

Сарабьев - Христиане Ближнего Востока
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Theology, History, **Persecution Secret Services, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Эта книга — о христианах Ближнего Востока, которые уже около двух тысячелетий живут на своей земле и которые собираются жить здесь всегда, что бы ни случилось.

Приняв христианство в числе первых народов тогдашней ойкумены, они сохранили во многом и все причудливое многообразие культурных традиций, которые придали их религиозной практике свой колорит, ярко выделяющийся среди других христианских культур по всему миру.

Сарабьев Алексей – Христиане Ближнего Востока – Вчера, сегодня... завтра?

/ отв. ред. В. В. Попов / Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир»; Ин-т востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2017. – 264 с.
ISBN 978-5-89282-742-3

Сарабьев Алексей – Христиане Ближнего Востока – Содержание

  • Введение

  • Христианские общины между молотом и наковальней

  • «Отпущенные поводья» эмиграции на Запад

  • Запад на Востоке. Великий ближневосточный передел и христиане

  • Наследие мандата: мусульмано-христианские отношения

  • Ближневосточный религиозный радикализм и христиане

  • Вызов пост-секуляризма

  • Нужны ли миру ближневосточные христиане?

  • Основания для надежды

  • Источники и литература

Views 54
Rating 5.0 / 5
Added 16.06.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books