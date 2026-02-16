Книга Владимира Алексеевича Сарапулова представляет собой фундаментальное руководство для начинающих исследователей, студентов и аспирантов. Автор, обладая богатым педагогическим и научным опытом, структурирует процесс создания научной работы как последовательный путь, минимизируя типичные ошибки и трудности, с которыми сталкиваются соискатели. Пособие охватывает все этапы: от психологической подготовки и поиска актуальной темы до тонкостей публичного выступления на защите.

Основное внимание в книге уделяется методологии и логике исследования. Сарапулов подробно разбирает, как правильно сформулировать объект, предмет, цели и задачи работы, чтобы они составляли единую непротиворечивую систему. Автор дает четкие рекомендации по работе с литературными источниками, методам сбора эмпирических данных и способам их научной интерпретации. Большой раздел посвящен культуре научного текста: стилистике, правилам цитирования и оформлению справочного аппарата в соответствии с современными требованиями.

Практическая ценность пособия заключается в наличии конкретных алгоритмов и примеров. Владимир Алексеевич раскрывает «внутреннюю кухню» научной деятельности, объясняя, как подготовить автореферат, как отвечать на вопросы оппонентов и как эффективно использовать визуальные материалы во время презентации. Книга помогает исследователю не только собрать качественный материал, но и представить его как логически завершенное, научно обоснованное произведение, соответствующее академическим стандартам.

Санкт-Петербург: Издательство СПбХУ, 2018 г. - 308 с.

ISBN 978-5-906256-12-6

Владимир Алексеевич Сарапулов - Научные работы и практика исследования: от выбора темы до защиты - Научно-методическое пособие – Содержание

Предисловие

Введение

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность студента 1.1. Характеристика основных проблем учебно-исследовательской деятельности - 1.2. Учебно-логические умения в практике исследовательской деятельности

Раздел 2. Основные виды письменных работ 2.1. Аннотация - 2.2. Рецензия - 2.3. Реферат - 2.4. Научная статья - 2.5. Доклад - 2.6. Курсовая работа

Раздел 3. Структура выпускной квалификационной работы и содержание ее разделов 3.1. Общие положения - 3.2. Общая характеристика структуры выпускной квалификационной работы - 3.3. Определение темы выпускной квалификационной работы - 3.4. Введение: основные компоненты научного аппарата исследования и их назначение - 3.5. Содержание основной части выпускной квалификационной работы - 3.6. Заключение выпускной квалификационной работы - 3.7. Список литературы - 3.8. Приложение

Раздел 4. Общие методы исследования 4.1. Выбор методов - 4.2. Эмпирические методы - 4.3. Теоретические методы

Раздел 5. Оформление выпускной квалификационной работы 5.1. Технические требования к оформлению текста работы - 5.2. Оформление цитат и библиографических ссылок - 5.3. Оформление списка литературы

Раздел 6. Информатизация подготовки и оформления выпускной квалификационной работы 6.1. Использование компьютера в процессе написания ВКР - 6.2. Три этапа информатизации в процессе исследования

Раздел 7. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите и процедура защиты 7.1. Структура и содержание доклада по представлению ВКР - 7.2. Рекомендации по подготовке презентации к докладу - 7.3. Язык и стиль изложения материала в ВКР и особенности речи при ее защите - 7.4. Порядок и процедура защиты ВКР - 7.5. Критерии качества и оценки выпускной квалификационной работы

Список литературы