Сардачук - Быть христианином
Книга «Быть христианином — да, пожалуйста! ...но библейским!» Валдемара Сардачука — это прямой и искренний вызов современному человеку, считающему себя верующим «по привычке» или «по культуре». Автор поднимает острые вопросы самоидентификации: что на самом деле означает быть христианином и есть ли разница между религиозным формализмом и живой верой?
Основной тезис книги заключается в том, что ни политическая активность, ни социальная солидарность, ни пассивное следование традициям не заменяют личной связи с Богом. Сардачук призывает вернуться к первоисточнику — Библии, чтобы обрести жизнь, полную смысла, через ясное и осознанное решение следовать за Христом.
D-6478 Nidda: Роза Рози / АУС. — 124 с.
Валдемар Сардачук - Быть христианином - Содержание
Кризис самоопределения: Автор отмечает, что на вопрос «кто такой христианин?» большинство людей отвечает «не знаю». Книга призвана дать четкие библейские аргументы для объяснения своей веры.
Против «типов» христианства: Критика разделения на христиан-политиков, социалистов или традиционалистов. Утверждение, что Иисус умер не для создания организаций, а для спасения грешников.
Практика победы: Разделы о том, как побеждать ежедневный страх («Кто боится черного человека?») и как получать духовную силу вместо стремления к земной власти.
Личный опыт: Книга включает переживания и мысли об исцелении («Выписан с бюллетеня»), переводя теоретические рассуждения в плоскость реальной жизни.
